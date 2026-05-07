Fostul secretar general al Guvernului o atacă pe Oana Gheorghiu și spune că a pierdut bani din PNRR 

Fostul secretar general al Guvernului, Radu Oprea, face dezvăluiri despre cum România a pierdut aproape 200 de milioane de euro prin PNRR, prin intermediului jalonului privind AMEPIP. El a dat vina pe Oana Gorghiu care a condus comitetul interministerial responsabil.

Radu Oprea o atacă pe Oana Gorghiu în legătură cu pierderea banilor prin PNRR

Radu Oprea a acuzat-o pe Oana Gorghiu că este responsabilă pentru pierderea a 200 de milioane de euro a României prin PNRR. Referindu-se la comitetl interministerial pe care aceasta l-a condus ca la o „jucărie”, Oprea precizat: „Cam scumpă „jucăria” doamnă, pierderea totală pe acest jalon a fost de aproape 200 milioane de euro”

Cum a pierdut România 200 de milioane de euro prin PNRR

El a postat pe Facebook scrisoare prin care Comisia Europeană a explicat de ce au fost plătite sume mai mici pentru anumite jaloane și ținte din cererea de plată 3.

„Țineți minte că jalonul referitor la AMEPIP avea două componente: numirea conducerii urmare procesulului de selecție și operaționalizarea agenției, iar suma reținută era de 330 milioane de euro”, a scris fostul secretar general al Guvernului.

Oprea a precizat că a reușit să încheie procesul de selecție și să numească conducerea AMEPIP până la 28 noiembrie 2025, până la data limită impusă, iar România a primit 132 de milioane de euro.

Recomandările autorului: