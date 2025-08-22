Prima pagină » HOROSCOP » Foc, apă, pământ, aer și NUMEROLOGIE. Semnificația legăturilor dintre cifre, zodii și elementele naturii

22 aug. 2025, 06:40, HOROSCOP
În numerologie, numerele nu sunt legate doar de date, evenimente și personalitatea fiecărui om, ci și de elementele naturii: aer, apă, foc și pământ. Fiecare element reprezintă aspectele vieții și naturii, reprezentând simboluri puternice asociate cu numerele.

Înțelegerea legăturii dintre numere și elementele naturii ne poate oferi o perspectivă asupra personalităților noastre și asupra modului în care ne raportăm la ceilalți. Dacă numele tău se adună cu un număr de Foc, s-ar putea să descoperi că ești atras în mod natural de roluri de conducere sau de preocupări pasionale. Pe de altă parte, un număr de Pământ ar putea indica un puternic simț al datoriei și al pragmatismului.

Numerele și elementele naturale

Explorând modul în care numele noastre sunt legate de Pământ, Aer, Foc și Apă, putem înțelege mai bine energiile naturale care ne modelează viețile și modul în care interacționăm cu lumea. Fiecare număr de la 1 la 9 este asociat cu un anumit element, potrivit Indian Times:

  • 1, 5, 7 – aer
  • 2,8 – apă
  • 3, 9 – foc
  • 4,6 – pământ

Pământul reprezintă stabilitatea, încrederea și pragmatismul. Persoanele născute pe data de 4 sau 6 sau asociate cu aceste numere tind să fie cu „picioarele pe pământ”, muncitoare și concentrate pe construirea unor fundații solide în viață.

Aerul este strâns legat de creativitate, comunicare și inteligență. Persoanele născute pe data de 1,5 sau 7  se dovedesc a fi gânditori independenți, aventuroși și curioși.

Focul reprezintă energia, pasiunea și acțiunea. Cei cu aceste numere (3 și 9) pot fi carismatici, entuziaști și motivați să-și urmărească obiectivele cu intensitate.

Apa simbolizează emoția, intuiția și adaptabilitatea. Persoanele cu aceste numere sunt adesea sensibile, empatice și pricepute la navigarea în relații și situații emoționale.

Zodiile și elementele naturale

În zodiacul occidental, zodiile sunt asociate cu elementele naturii, scrie People.

  • Zodiile de foc sunt Berbecul, Săgetătorul și Leul. Sunt caracterizate ca zodii „entuziaste, sexy, impulsive, amuzante și energice”.  Au mare succes în afacere și în dragoste, fiind buni afaceriști, campioni sportivi, bucătari recunoscuți, fierari îndemânatici sau șoferi de curse cărora le place să se joace cu focul și cu motoarele.
  • Zodiile de apă sunt Peștii, Scorpionul și Racul.  Zodiile acestea au o profunzime emoțională de neegalat. Sunt foarte „sensibile la răutăți, grijulii față de alții și incredibil de reziliente când vine vorba de convingerile proprii”.  Nativii tind să devină medici,  buni înotători, barmani,  marinari,  pescari,  profesori sau amirali.
  • Zodiile de aer sunt Balanța, Gemenii și Vărsătorul. Sunt văzute ca zodii „inteligente, visătoare, mereu cu capul în nori”. Persoanele născute în aceste zodii își construiesc cariera de jurnalist, artist, preot sau scriitor. Grație elementului, unii dintre acești nativi devin pasionați atât de mult de zbor încât că devin piloți sau chiar astronauți legendari.
  • Zodiile de pământ sunt Fecioara, Capricornul și Taurul. Nativii acestor zodii sunt precauți, lenți, calmi, dar dotați cu gândire strategică.  Nativii aceștia readuc calmul în momentele conflictuale și colectează energia pentru cei care au nevoie. În viața profesională, ei ajung să practice meserii ce stau la baza societății pentru a genera bogăție: mulți devin fermieri pricepuți, tâmplari,  vânători, mineri și meșteșugari iscusiți, generali de armată, afaceriști petrolieri foarte bogați și arhitecți ingenioși.

Sursa Foto: Profimedia

