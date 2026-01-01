Zodia care va conduce lumea în 2026, potrivit lui Mihai Voropchievici: „Vor da lovitura pe toate planurile, cu o singură condiție”.

Zodia care va conduce lumea în 2026, potrivit lui Mihai Voropchievici

Taurii vor da lovitura în 2026, cu condiția să țină seama de cei din jur. Există persoane care le „sapă” pe la spate, iar aceștia vor trebui să le identifice.

Nativii se vor baza pe intuiție, pentru a găsi acest închipuit „prieten”.

Aprilie și mai vor reprezenta cele mai riscante luni pentru Tauri. Ei vor fi puși în fața unor situații-limită la muncă și în plan economic.

Riscul de a pierde lupta va fi mare, dar cu atât mai mult vor fi nevoiți Taurii să adopte decizii inspirate, la început de an.

Horoscop pe plan sentimental

La nivel relațional, Mihai Voropchievici anunță că horoscopul Runelor pentru 2026 va aduce șansa unui suflet-pereche.

Dacă vă aflați într-o relație aveți șansa unică de a o consolida. Taurii născuți în aprilie primesc însă vești proaste pe plan sentimental.

Acolo unde înțelegerile din cuplu sunt iremediabile, se va întrezări finalul de relație.

Există însă și o veste bună pentru Tauri, o persoană dragă și apropiată, de care își făceau probleme că nu va răzbi, va renaște din propria cenușă, ca Pasărea Phoenix.

