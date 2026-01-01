Prima pagină » HOROSCOP » Zodia care va conduce lumea în 2026, potrivit lui Mihai Voropchievici: „Vor da lovitura pe toate planurile, cu o singură condiție”

Zodia care va conduce lumea în 2026, potrivit lui Mihai Voropchievici: „Vor da lovitura pe toate planurile, cu o singură condiție”

01 ian. 2026, 17:00, HOROSCOP
Zodia care va conduce lumea în 2026, potrivit lui Mihai Voropchievici:

Zodia care va conduce lumea în 2026, potrivit lui Mihai Voropchievici: „Vor da lovitura pe toate planurile, cu o singură condiție”.

Zodia care va conduce lumea în 2026, potrivit lui Mihai Voropchievici

Taurii vor da lovitura în 2026, cu condiția să țină seama de cei din jur. Există persoane care le „sapă” pe la spate, iar aceștia vor trebui să le identifice.

Nativii se vor baza pe intuiție, pentru a găsi acest închipuit „prieten”.

Aprilie și mai vor reprezenta cele mai riscante luni pentru Tauri. Ei vor fi puși în fața unor situații-limită la muncă și în plan economic.

Riscul de a pierde lupta va fi mare, dar cu atât mai mult vor fi nevoiți Taurii să adopte decizii inspirate, la început de an.

Horoscop pe plan sentimental

La nivel relațional, Mihai Voropchievici anunță că horoscopul Runelor pentru 2026 va aduce șansa unui suflet-pereche.

Dacă vă aflați într-o relație aveți șansa unică de a o consolida. Taurii născuți în aprilie primesc însă vești proaste pe plan sentimental.

Acolo unde înțelegerile din cuplu sunt iremediabile, se va întrezări finalul de relație.

Există însă și o veste bună pentru Tauri, o persoană dragă și apropiată, de care își făceau probleme că nu va răzbi, va renaște din propria cenușă, ca Pasărea Phoenix.

Aflați previziunile pentru restul zodiilor aici…

Autorul recomandă: 

Recomandarea video

Citește și

HOROSCOP Horoscop 2 ianuarie 2026. Capricornii și-au neglijat sentimentele
15:00
Horoscop 2 ianuarie 2026. Capricornii și-au neglijat sentimentele
HOROSCOP Horoscop rune, Mihai Voropchievici 2026. Runa Nied aduce un salt major în viața zodiilor
11:06
Horoscop rune, Mihai Voropchievici 2026. Runa Nied aduce un salt major în viața zodiilor
HOROSCOP Horoscop 1 ianuarie 2026. Leii au nevoie de stabilitate
15:00, 31 Dec 2025
Horoscop 1 ianuarie 2026. Leii au nevoie de stabilitate
HOROSCOP Zodia binecuvântată de horoscopul chinezesc în 2026. Succes pe toate planurile pentru cei născut în anii 1942, 1954, 1966, 1978…
10:28, 31 Dec 2025
Zodia binecuvântată de horoscopul chinezesc în 2026. Succes pe toate planurile pentru cei născut în anii 1942, 1954, 1966, 1978…
HOROSCOP Va fi 2026 un an bun sau rău pentru tine, în funcție de zodia ta? Cine sunt nativii care vor avea ghinion pe toate planurile
09:31, 31 Dec 2025
Va fi 2026 un an bun sau rău pentru tine, în funcție de zodia ta? Cine sunt nativii care vor avea ghinion pe toate planurile
ANUL NOU 2026 – anul eliberărilor, noilor începuturi și marilor spectacole. Viața bate filmul! În exclusivitate pentru Gândul, astrologul Maria Sârbu face inventarul zodiilor favorizate de astre în noul an
05:30, 31 Dec 2025
2026 – anul eliberărilor, noilor începuturi și marilor spectacole. Viața bate filmul! În exclusivitate pentru Gândul, astrologul Maria Sârbu face inventarul zodiilor favorizate de astre în noul an
Mediafax
Ce să mănânci după Revelion: 8 alimente care te ajută să te refaci mai repede (hidratare, energie, stomac liniștit)
Digi24
„În câteva secunde, tavanul era în flăcări”. Mărturiile supraviețuitorilor incendiului din barul elvețian: „Panică totală, lumea urla”
Cancan.ro
A murit de Revelion! Elena Lasconi e devastată. Doliu imens
Prosport.ro
Simona Halep a petrecut Revelionul în a doua ei casă și s-a declarat impresionată! Momente de neuitat pentru „Simo”
Adevarul
Femeile ies mai târziu la pensie din 2026. Legea aduce și noi beneficii pentru vechime mare
Mediafax
Cel puțin 40 de morți și peste 100 de răniți în „coșmarul” de Anul Nou din Elveția. Martor: „În câteva zeci de secunde, tot tavanul era în flăcări. Totul era din lemn”
Click
Impozitul pe casă explodează în 2026. Formula simplă care îți arată exact cât vei plăti
Digi24
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată a Europei când războiul contra Rusiei se va încheia
Cancan.ro
O nouă descoperire uluitoare în cazul Rodicăi Stănoiu, după substanțele afrodisiace. Ce obiecte s-au ridicat din locuință
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Raritate: au fost filmate molii hrănindu-se cu lacrimi de elan
RĂZBOI Rusia acuză Ucraina de uciderea a 24 de oameni într-un atac cu drone de Anul Nou
17:11
Rusia acuză Ucraina de uciderea a 24 de oameni într-un atac cu drone de Anul Nou
UTILE Noile prețuri ale vinietei, după ce Bulgaria a aderat la moneda euro. Ce trebuie să știe românii care merg în vacanță sau tranzitează țara vecină
16:59
Noile prețuri ale vinietei, după ce Bulgaria a aderat la moneda euro. Ce trebuie să știe românii care merg în vacanță sau tranzitează țara vecină
JOBURI Schimbare majoră pe piața muncii de la 1 ianuarie 2026. Revisal a fost eliminat, Reges Online devine unic registru obligatoriu
16:56
Schimbare majoră pe piața muncii de la 1 ianuarie 2026. Revisal a fost eliminat, Reges Online devine unic registru obligatoriu
FLASH NEWS Un creator de conţinut belgian face reclamă dansurilor româneşti pe platformele online. Ed People a scos în lume hora, sârba, dar şi pe români
16:14
Un creator de conţinut belgian face reclamă dansurilor româneşti pe platformele online. Ed People a scos în lume hora, sârba, dar şi pe români
CONTROVERSĂ Iancu Guda a identificat 5 categorii de patrioți. Postarea care aprinde internetul
15:59
Iancu Guda a identificat 5 categorii de patrioți. Postarea care aprinde internetul

Cele mai noi