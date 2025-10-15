Prima pagină » HOROSCOP » Horoscop 16 octombrie 2025. PEȘTII au încredere în oameni

15 oct. 2025, 15:00, HOROSCOP
Este timpul să te extinzi și să explorezi. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 16 octombrie 2025.

Berbec

Nu-ți face griji dacă astăzi nu reușești să aprofundezi prea mult lucrurile. Ai mai multă încredere în oameni decât de obicei. Vei descoperi că lucrurile merg mult mai bine dacă le abordezi dintr-o poziție neutră sau pozitivă, și nu acuzatoare. Ascultă-i pe cei dragi ție. Ei încearcă să-ți transmită informații importante. Poate că acum nu vrei să le auzi, dar pe termen lung, este în interesul tuturor să o faci.

Taur

Ai putea lua în considerare să faci o scurtă excursie astăzi. Poate că ai nevoie să ieși din casă și să traversezi orașul. Orice ar fi, prezintă-i creierului tău o nouă realitate. Este timpul să te extinzi și să explorezi. Ești nerăbdător să vezi locuri noi și să experimentezi lucruri noi, fie fizic, fie mental. Poate că un sanctuar religios sau un loc liniștit într-o pădure este ceea ce ai nevoie pentru a-ți potoli această sete interioară.

Gemeni

Mintea ta ar putea fi stimulată astăzi, așa că fii alert și deschis la informații noi. Dacă te simți obosit, trage un pui de somn scurt. Este mai bine să funcționezi la viteză maximă și la capacitate maximă decât să-ți petreci ziua doar pe jumătate prezent. Nu te baza pe stimulente externe, cum ar fi cofeina, pentru a te revigora. Aceste lucruri îți vor înșela corpul și îți vor afecta sistemul nervos.

Rac

Latura ta aventuroasă s-ar putea manifesta. S-ar putea să ai un talent pentru o activitate la care nu te-ai gândit niciodată până acum, cum ar fi raftingul, zborul, alpinismul sau parașutismul! Sau ar putea fi o pasiune mai puțin riscantă care este încă nouă pentru tine. Acesta este un moment bun pentru a aborda proiecte noi de orice fel. Asigurați-vă doar că știți toate detaliile înainte de a începe.

Leu

S-ar putea să te simți îngrădit de modelele pe care societatea le oferă în prezent. Pe măsură ce te străduiești să ajungi la propria definiție a realizatorului cu adevărat inovator, alte persoane îți critică uneori atitudinea mai degrabă eliberată. Doar pentru că ideile tale nu sunt în concordanță cu ale lor nu le invalidează în niciun caz. Dacă ideile tale sunt prea radicale, ale lor sunt prea convenționale. Există loc pentru ambele puncte de vedere.

Fecioară

Rezultatele recentei influențe planetare se întorc acasă. Dacă totul a decurs conform planului, ai dobândit o oarecare cunoaștere a ego-ului tău. Înțelepții budiști spun că drumul spre împlinirea spirituală constă în a ști cum să construiești un ego sănătos, dezvoltând în același timp o parte din tine însuți complet străină de ego. Lucrezi din greu la acest lucru?

Balanță

O criză mică este tot o criză, nu-i așa? Te poți aștepta la o astfel de criză în viața personală astăzi. Deoarece nu ești genul de persoană care lasă problemele să rămână nerezolvate, nu vei mai putea amâna mult timp rezolvarea problemelor tale. Responsabilitățile sunt împărțite în mod egal cu partenerul tău? Faceți fiecare dintre voi un efort egal pentru a menține armonia? Punerea întrebărilor este primul pas pentru a răspunde la ele.

Scorpion

Ceva trebuie să se schimbe. Ai știut-o de îndată ce te-ai trezit în această dimineață. Oglinda ta oferă impulsul pentru rezoluții importante astăzi. Este timpul să începi o dietă, să te angajezi să faci mai multă mișcare sau să îți întărești hotărârea de a renunța la fumat? Orice lucru pe care îl faci pentru a-ți îmbunătăți aspectul te va face să te simți mult mai bine în pielea ta. Cumpără-ți haine noi sau tunde-te. Oamenii vor observa.

Săgetător

Singurul lucru bun în a fi într-un roller coaster emoțional este că nu te simți niciodată la fel pentru mult timp. Într-o clipă ești sus, în următoarea ești jos. Nu-ți poți da seama ce anume îți dorești. În loc să îi tragi pe cei dragi alături de tine în această călătorie, pleci din mediul obișnuit. Îți va fi mult mai bine singur. Iar din aceste momente de singurătate s-ar putea să iasă ceva mai important!

Capricorn

Ar fi bine să verifici ceasul deșteptătoră. Tendința ta de astăzi va fi să rămâi în coconul micii tale lumi de vis, adâncit în propriile gânduri. Gândurile obsesive, în special, vor încerca să înece unele probleme mai presante din trecut care trebuie rezolvate odată pentru totdeauna. Sună! Este timpul să te trezești!

Vărsător

Este ceva în aer care te împinge spre schimbare sau reînnoire. Este timpul să-ți schimbi garderoba sau să îți redecorezi casa? Dacă da, astăzi este ziua potrivită. Dacă ai un buget, vei găsi la fel de împlinitor (și mult mai ieftin) să îți eliberezi casa de toate lucrurile care pur și simplu nu mai sunt „tu”. Înconjoară-te cu lucruri pe care le iubești.

Pești

Vestea bună este următoarea – se îmbunătățește. S-ar putea să te aștepte vremuri de încercare. Dacă ești părinte, copiii îți vor cere ceva la fiecare cinci minute, iar tu poți simți presiune din toate părțile. Nici măcar viața ta amoroasă nu este imună la îndoiala care pare să planeze deasupra capului tău. Niciun compromis nu este posibil pentru tine. Stai liniștit și să știi că vor veni zile mai liniștite.

