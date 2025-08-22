Prima pagină » HOROSCOP » Horoscop 23 august 2025. BERBECII devin pesimiști

22 aug. 2025, 15:00, HOROSCOP
Visele ciudate ar putea să-ți răstoarne orientarea spirituală. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 23 august 2025.

Berbec

Obiectivele tale financiare sunt probabil pe cale să devină realitate, dar s-ar putea să ți se pară că puținele sarcini rămase sunt prea dificile pentru a le face față în acest moment. Nu te lăsa pradă pesimismului și disperării. Încearcă să găsești câteva idei viabile pentru a elimina aceste obstacole cu efort minim. Amintește-ți că întotdeauna există o soluție dacă îți iei timp să planifici. Mult succes!

Taur

Visele ciudate, intuițiile sau viziunile ar putea să-ți răstoarne orientarea spirituală. Aceste idei noi ar putea să-ți pună mintea în mișcare cu o viteză de o mie de kilometri pe oră și să zguduie conceptele pe care le-ai îmbrățișat aproape toată viața. Gândește-te la asta fără să te înnebunești. Ceea ce primești nu este nimic mai cutremurător decât informații pe care să le iei în considerare și apoi să le accepți sau să le respingi.

Gemeni

Discuțiile cu un prieten în care ai încredere ți-ar putea deschide ochii către noi posibilități profesionale. S-ar putea să te gândești să-ți transformi viața profesională. Aceste oportunități necesită o analiză atentă, deoarece nu te-ai gândit niciodată la ele până acum. Nu te grăbi să iei o decizie, nu te simți presat. Gândește-te bine. Probabil că vei fi bucuros că ai făcut-o.

Rac

Un prieten pe care nu l-ai mai văzut de ceva vreme ar putea trezi în tine sentimente noi și ciudate, pentru care nu ești pregătit. S-ar putea să vezi această persoană ca pe un potențial partener romantic. Ce vei face în această privință depinde de situația ta. Probabil că nu este o idee bună să dai curs acestei atracții astăzi. S-ar putea să treacă. Așteaptă câteva zile. Dacă sentimentul persistă, cine știe?

Leu

Acesta este un moment de bun augur pentru tine. Îți oferă energia și entuziasmul de a face schimbările necesare în viața ta. Este mult de lucru, dar ești în stare să o faci! Concentrează-te mai întâi pe relațiile tale. Pe cei dragi nu-i interesează succesele tale profesionale. Ei vor (și poate au nevoie) să petreacă mai mult timp cu tine. Fă tot ce poți pentru a-ți aduce viața mai mult în echilibru.

Fecioară

Ai o creativitate extraordinară. Ai început să folosești o parte din ea? Acest ciclu creativ va dura aproximativ o lună. Nu-l lăsa să treacă fără să profiți de el. Folosește-ți și cealaltă parte a creierului pentru o schimbare. Apucă-te de schițe, de pictură sau de scris ficțiune. Ceea ce faci este mai puțin important decât să faci ceva. Simplul act de creație deblochează creierul.

Balanță

Fii entuziasmat pentru că va fi o zi minunată! Totul va merge așa cum îți dorești. Va părea că pur și simplu nu poți pierde. La locul de muncă, membrii echipei se uită la tine ca la un lider. Acasă, membrii familiei își exprimă recunoștința și afecțiunea. S-ar putea să fii tentat să îți încerci norocul la cazinou, dar nu fii impulsiv. Ești deja un câștigător. Ai câștigat acest moment strălucitor.

Scorpion

Aceasta este o zi bună pentru o contemplare liniștită. Este posibil ca în ultima vreme să te fi îngrijorat de finanțe, dar nu mai este nevoie să-ți faci griji. Toate semnele indică faptul că norocul tău financiar este pe cale să se schimbe. Ai muncit din greu și ar trebui să culegi niște recompense. Aspectele de astăzi sugerează că așa va fi. Bucură-te de noua ta liniște sufletească, dar nu ieși să folosești cărțile de credit pentru a sărbători!

Săgetător

Nu ai cum să nu te bucuri de această zi! Este plină de posibilități și oportunități. S-ar putea să înceapă în mod obișnuit, dar ține ochii și urechile deschise pentru indicii de schimbare. Noua ta aventură poate apărea într-un mod banal. S-ar putea să întâlnești pe cineva la coadă la magazin care să devină partener de afaceri. Sau poate că vei întâlni un interes romantic la bancomat. Aventura este peste tot în jur. Ai încredere că o vei găsi!

Capricorn

Uită de muncă pentru o schimbare și concentrează-te în schimb pe viața ta amoroasă! Acesta este un domeniu care poate avea nevoie de atenție. Nu are sens să aștepți ca partenerul tău să o facă. Depinde de tine. De ce să nu rezervi un weekend romantic? Va face minuni pentru relația ta și va adăuga scântei doar anticipând distracția pe care o vei avea. Angajamentul tău ar trebui să însemne mai mult decât independența ta.

Vărsător

Întâmpini ziua cu energie! Încrederea ta este la un nivel maxim datorită evenimentelor recente. Ai toate motivele să fii mândru de ceea ce ai realizat, mai ales la serviciu. Dar viața ta amoroasă ar putea beneficia de același nivel de angajament. De ce să nu fii proactiv? Aranjează o seară romantică pentru tine și partenerul tău. Ce diferență pot face câteva ore în relația voastră?

Pești

Ai instincte umanitare puternice. Te gândești la semenii tăi mai mult decât majoritatea. Acest lucru, combinat cu intuiția și empatia ta, te face potrivit pentru profesiile de vindecare. Dacă te-ai simțit cam nemulțumit la serviciu în ultima vreme, s-ar putea să fie din cauză că ai ales cariera greșită. Ia în considerare formarea ca și consilier sau terapeut. Te-ai descurca bine și ai ajuta o mulțime de oameni.

Mediafax
