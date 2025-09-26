Horoscop 27 septembrie 2025. CAPRICORNII câștigă o sumă de bani

Acordă-ți puțin timp și relaxează-te. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 27 septembrie 2025.

Berbec

S-ar putea să fii prea generos cu banii tăi în acest moment. De obicei ești prudent cu ei, dar spiritul generozității și al abundenței te-a cuprins cu siguranță. Ești mai înclinat să fii generos cu cei dragi. La final, s-ar putea să intri în panică, dar nu o face. Ești bun la a câștiga bani. Este foarte posibil să trebuiască să strângi puțin cureaua mai târziu, dar asta nu-ți va face rău. Urmează-ți inima, în limita posibilităților.

Taur

De obicei îți place să vorbești, dar acum probabil că ai ajuns la limita ta. Ai participat la o serie de întâlniri virtuale și ai vorbit cu o mulțime de oameni în ultima săptămână și acum vrei să stai liniștit acasă. Dacă prietenii sau membrii familiei insistă să vorbești cu ei, nu-ți fie teamă să le spui nu. Toată lumea știe cât de ocupat ai fost. Acordă-ți puțin timp și relaxează-te.

Gemeni

Ai consumat prea multe dulciuri? S-ar putea să te simți rău din cauza acestei abundențe. Probabil ar trebui să o iei mai ușor. Gândește-te să-ți reorganizezi prioritățile. O a doua porție de tort de ciocolată este mai importantă decât energia și sănătatea ta? Răsfățul poate fi important pentru psihicul tău, dar nu uita de moderație – și nu uita că există multe alte modalități de a te răsfăța.

Rac

Se spune că nu poți avea niciodată prea mulți prieteni, dar astăzi s-ar putea să te întrebi dacă nu cumva ai prea mulți. Telefonul tău ar putea suna în continuu. Una după alta, persoanele din jur îți vor cere sfaturi și vor dori să se sprijine pe umărul tău cel faimos. Ai răbdare. Într-o zi, s-ar putea să ai nevoie de acea persoană lângă tine. Încearcă să asculți și să-ți păstrezi simțul umorului.

Leu

Aceasta este una dintre acele zile în care trebuie să acționezi, altfel vei fi prins pe picior greșit. Forțe agresive acționează în sens contrar scopurilor tale. Dacă nu ești atent, te vei trezi măturat în mijlocul lucrurilor. Nu te îngrijora prea mult de ceea ce alții consideră greșit. Ai încredere în ceea ce știi că este corect.

Fecioară

Energia intensă a zilei te ajută să-ți eficientizezi proiectele și să-ți solidifici gândurile. Lucrează pentru a-ți manifesta ideile și visele care se învârt constant în capul tău. Astăzi este o zi excelentă pentru a trece la lucruri esențiale. Curăță resturile din farfurie și fă loc pentru următorul fel de mâncare gourmet care urmează să fie servit.

Balanță

Dintr-o dată, emoțiile tale sunt mult mai intense. Observi că oamenii sunt la limită și sunt predispuși să ajungă la extreme în toate situațiile. Aceasta este o zi în care trebuie să faci lucrurile cu pasiune. Dacă există vreun fel de muncă de detectiv pe care trebuie să o faci, acum este momentul să o faci. Încearcă să nu începi nicio ceartă. Este puțin probabil ca ceilalți să dea înapoi. Este posibil să se declanșeze războaie în toată regula.

Scorpion

Există o forță puternică care lucrează pentru a se opune astăzi. Atitudinea inflexibilă a altcuiva s-ar putea să te rețină din lucrurile pe care încerci să le realizezi. Fă-ți timp să vezi și cealaltă parte a situației. Poți dobândi o mare perspectivă și poți ajunge la un punct de echilibru sănătos, datorită evenimentelor din această zi. Nu da înapoi de la punctul tău de vedere doar pentru că toată lumea nu este de acord cu tine.

Săgetător

Există o intensitate în această zi care te poate face să te retragi de la anumite evenimente și conversații. Problemele ar putea deveni inconfortabile și poate puțin prea implicate. Alte persoane ar putea dori să meargă în locuri în care tu nu vrei să mergi. Nu te supăra sau frustra. Fie te alături și faci față cu pumnii, fie pleci și tratezi problemele mai târziu.

Capricorn

Ai face bine să te alături intensității zilei. Ai capacitatea de a dezlega orice enigmă și de a găsi cauza de fond a oricărei dispute. Există un mare potențial pentru tine de a duce la bun sfârșit unele proiecte majore astăzi. Lucrează pentru a merge până la capăt cu ideile tale. Nu da înapoi. Sensibilitatea ta este cel mai mare atu al tău. Simte-te liber să îți exprimați emoțiile.

Vărsător

Ziua de astăzi s-ar putea să se încheie destul de combativă. Este posibil să existe persoane care să vi se opună din toate părțile. Este posibil să apară unele perturbări serioase în rutina ta zilnică. Alții ar putea fi destul de încăpățânați, iar tu ești în stare să cazi într-o situație în care nimeni nu este dispus să dea înapoi. Orice s-ar întâmpla, vei fi chemat să acționezi. Va fi, cu siguranță, o zi plină de evenimente.

Pești

Flexibilitatea ta va fi testată astăzi. Este posibil să ajungi să te răsucești și să îți flexezi corpul pentru a te adapta la contururile zilei. Vei descoperi că dacă îți unești forțele cu cei care se mișcă puternic, vei reuși să faci destul de multe și vei avea succes. Nu te lăsa intimidat de intensitatea emoțiilor altora. Vei găsi putere în calmul și în sinele tău cu picioarele pe pământ.