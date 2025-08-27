Prima pagină » HOROSCOP » Horoscop 28 august 2025. VĂRSĂTORII au parte de liniște

27 aug. 2025, 15:00, HOROSCOP
Casa este un refugiu pașnic. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 28 august 2025.

Berbec

Intuiția ta ar trebui să fie mai ascuțită decât de obicei astăzi, dar în acest moment ești mai interesat de personaje istorice, poate de oameni asociați cu disciplinele spirituale. Cărțile pe aceste teme ar putea fi nu numai interesante, ci și informative. Informațiile pe care le obții citind despre aceste persoane te ajută să înțelegi mai bine prezentul. Continuă să citești!

Taur

Fericirea domnește în cămin deoarece toată lumea pare să fi ajuns la o nouă înțelegere reciprocă. Ai putea experimenta, de asemenea, un nou sentiment de pace și liniște. Toată lumea se concentrează mai mult pe citit și pe propriile proiecte și mai puțin pe socializare. Ar putea fi o perioadă minunată pentru tine. Te înțelegi bine cu familia ta, iar casa este un refugiu pașnic. Bucură-te de asta!

Gemeni

Astăzi s-ar putea să participi la un eveniment virtual de grup care implică vecinii tăi, posibil împreună cu partenerul tău. Tu și prietenul tău s-ar putea să luați parte activ la discutarea obiectivelor grupului. Te simți puternic legat de toată lumea – partenerul tău, colegii din grup, chiar și comunitatea. Este un sentiment cald și plăcut care ar putea să te însoțească toată seara.

Rac

Circumstanțele se schimbă în ceea ce privește obiectivele tale profesionale. Poate că te gândești de mult timp la o schimbare, dar cineva pe care îl vei întâlni astăzi, poate într-o situație socială sau informală, ți-ar putea oferi motivația de care ai nevoie pentru a te decide în cele din urmă. Acest lucru nu este doar rezultatul unor schimbări exterioare. Te-ai schimbat și în interior. Nu mai ești aceeași persoană care erai când ai ales actualul loc de muncă.

Leu

Poate dorești să adopți o abordare mai judicioasă în ceea ce privește cumpărăturile. Încearcă să îți petreci după-amiaza uitându-te și probând, dar fără să cumperi. În acest fel, vei avea timp să te gândești dacă într-adevăr dorești și ai nevoie sau nu de articolele respective. Acest lucru te-ar putea ajuta să reduci o mulțime de cheltuieli impulsive. Portofelul tău va fi mai gras și mai fericit.

Fecioară

Astăzi ai un intelect rapid și puteri de convingere intensificate. Puterile mentale acute se îmbină cu puterea personală pentru a aduce succes în carieră și în plan financiar. Orice proiecte pe care le începi sau le finalizezi astăzi sunt destinate succesului, urmat de un fel de recunoaștere publică. Acesta este un bun augur pentru viitorul tău.

Balanță

Intelectul tău și felul tău de a te descurca cu cuvintele ți-au fost de folos în trecut. Acum, toate semnele indică faptul că vei progresa mai rapid către obiectivele tale. Avansarea este cu siguranță la orizont. S-ar putea să te hotărăști să-ți sporești șansele pe piața muncii înscriindu-te la un curs de orice fel, poate o diplomă avansată. Toate sistemele funcționează!

Scorpion

Dacă te-ai gândit să scri sau să predai, astăzi este ziua potrivită pentru a începe. Imaginația ta este intensă, ești inspirat, iar felul tău de a te descurca cu cuvintele este mai ascuțit decât de obicei. De asemenea, ai putea vinde orice. Dacă vrei să prezinți un proiect cuiva, fă-o acum. Multe idei îți pot trece prin minte. Ar fi păcat să nu le așezi pe hârtie.

Săgetător

Contactul cu o mulțime de prieteni poate avea loc astăzi. Invitații la evenimente sociale ți-ar putea ieși în cale. Relația cu prietenii tăi este congenială. Ți s-ar putea face cunoștință cu prieteni noi. Unele dintre persoanele pe care le întâlnești ar putea fi din state îndepărtate sau din țări străine sau implicate în ocupații neobișnuite. Aceasta s-ar putea dovedi o zi interesantă, stimulantă.

Capricorn

Energia celestă intensă de astăzi te va ajuta să faci progrese în direcția obiectivelor tale. Mintea ta va fi rapidă și receptivă, iar abilitățile tale de scriere și vorbire deosebit de acute. S-ar putea să simți că ai putea vinde orice oricui dacă ai vrea. Profită la maximum de această putere intelectuală. Începe acum noi proiecte. Dacă o faci, succesul este mai mult decât probabil.

Vărsător

Impulsul tău creativ ar trebui să fie ridicat astăzi. S-ar putea să te decizi să încerci să scri ceva. S-ar putea să ai în minte un anumit subiect despre care să scri. Ai putea, de asemenea, să urmezi un curs pe un subiect care te interesează sau să faci puțină cercetare pe cont propriu. Ai putea lua în considerare unele călătorii pe distanțe lungi, atât pentru plăcere, cât și pentru învățare. Cerul este limita.

Pești

Visele intense și vii îți stimulează procesele mentale. S-ar putea să te trezești întrebându-te de ce ai visat ceea ce ai visat și ce legătură are cu ceea ce se întâmplă în viața ta. Cărțile de vise pot fi de ajutor. Ce înseamnă simbolurile pentru tine? Simbolurile, sau chiar povestea în sine, ar putea pune în mișcare un lanț mental de evenimente care să ducă la un nou proiect de orice fel. Profită din plin de el!

