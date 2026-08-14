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Neti Sandu dezvăluie care sunt cele 2 zodii care vor da lovitura pe plan financiar, pe final de vară

Neti Sandu dezvăluie care sunt cele 2 zodii care vor da lovitura pe plan financiar, pe final de vară
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Celebrul astrolog, Neti Sandu, a dezvăluit care sunt cele două zodii care vor da lovitura pe plan financiar, pe final de vară. Neti Sandu spune că, această perioadă este ca o ultimă verificare generală, un ultim control, un fel de scanare pentru a vedea dacă totul este în regulă, spune astrologul, potrivit Știrile Pro TV.

Cele două zodii care vor da lovitura pe plan financiar, pe final de vară sunt, așadar, Leu și Fecioară.

Leu

Eclipsa din 12 august indică un tip de dezechilibru energetic, dar efectele sale nu se întind pe o perioadă lungă, ci sunt resimțite mai degrabă pe durata unei singure zile.

Inițiativele ar trebui să le reușească, iar multe dintre planurile pe care și le-au făcut pot fi puse acum în practică. Din punct de vedere financiar, perioada este una favorabilă, întrucât Venus se află o bună parte din timp în Fecioară, sectorul banilor pentru Leu.

Apoi, Venus se mută în Balanță, în zona comunicării, fapt care ar trebui să aducă mai multă destindere în relațiile cu cei din jur. De asemenea, astrologul mai spune că vor exista mai multe ocazii de socializare, fie cu grupul de prieteni, cu colectivul de la locul de muncă, cu vecinii sau cu foști colegi de școală. Va fi o perioadă animată, care le va prinde foarte bine nativilor, mai ales că Leii sunt firi solare și au nevoie de interacțiune.

Fecioară

Neti Sandu spune că pentru Fecioară este nevoie de mai multă atenție în această perioadă, astfel încât să fie evitate unele probleme legate de sănătate. Perioada aceasta mai poate fi o perioadă în care apar revelații, răspunsuri la întrebări mai vechi sau explicații pentru anumite experiențe trăite cândva.

În ceea ce îl privește pe Marte, el vine din Gemeni, acolo unde a oferit Fecioarei posibilitatea de a face schimbări în plan profesional sau de a solicita un proiect mai complex, menit să aducă și beneficii financiare suplimentare. Dar aceeași poziție poate genera și discuții în contradictoriu cu autoritățile de la locul de muncă, fie că este vorba despre șefi, directori sau alte persoane aflate în poziții de conducere. Nativii sunt chemați să își susțină drepturile și să lupte pentru ceea ce consideră că merită.

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