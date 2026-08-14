Un nou regulament european privind vehiculele scoase din uz a intrat în vigoare joi și aduce schimbări importante pentru industria auto. Noile reguli stabilesc cerințe suplimentare pentru proiectarea, producția, colectarea și reciclarea automobilelor, cu obiectivul de a reduce risipa de materiale și dependența Uniunii Europene de materiile prime importate.

Așadar, în noul regulament stabilit de Uniunea Europene se arată că începând cu 2032, fiecare model nou de mașină omologat în UE să conțină cel puțin 15% plastic reciclat, iar din 2036 pragul va urca la 25%.

De asemenea, constructorii vor trebui să proiecteze mașinile astfel încât să poată fi mai ușor demontate și reparate, să recupereze mai multe materiale și să suporte o parte mai mare din costurile reciclării.

În paralel, regulamentul introduce și reguli mai stricte pentru vehiculele scoase din uz și pentru exporturile acestora în afara Uniunii Europene. Începând din 2031, exportul în afara Uniunii Europene va fi permis doar pentru automobilele care sunt într-o stare care le permite să circule legal pe drumurile publice.

Măsura urmărește să limiteze situațiile în care vehiculele ajunse la sfârșitul ciclului de viață sunt exportate către țări din afara UE, unde pot ajunge să fie dezmembrate sau eliminate în condiții mai puțin stricte.

Cum se vor schimba mașinile produse în Europa

Noile norme pun accent și pe modul în care automobilele sunt proiectate. Producătorii vor trebui să țină cont de posibilitatea ca vehiculele și componentele acestora să fie demontate, reutilizate, reparate sau reciclate mai ușor. În același timp, vor fi îmbunătățite informațiile referitoare la îndepărtarea și înlocuirea componentelor, atât pe durata utilizării automobilului, cât și după ce acesta ajunge la sfârșitul ciclului de viață.

Comisia Europeană susține că obiectivul este transformarea sectorului auto într-unul mai circular, în care materialele și componentele valoroase să poată fi recuperate și introduse din nou în economie.

„Intrarea în vigoare a noului Regulament privind vehiculele scoase din uz marchează un pas important către o economie europeană mai rezilientă, mai sustenabilă și mai competitivă”, a transmis Comisia Europeană.

Potrivit instituției, noile reguli vor contribui la menținerea resurselor valoroase în economia europeană pentru o perioadă mai lungă și vor sprijini tranziția către un sector auto mai circular, cu un impact redus asupra mediului pe întregul ciclu de viață al vehiculului.