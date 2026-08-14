Doi români au fost condamnați la câte 17 ani de închisoare în Marea Britanie după ce au drogat mai mulți bărbați, care căutau relații amoroase, pentru a-i jefui. Două dintre victime au murit, iar alte două au supraviețuit.

Un cuplu de români care atrăgea bărbați prin anunțuri pentru servicii sexuale, îi droga și apoi le fura bunurile a fost condamnat la câte 17 ani de închisoare în Marea Britanie. Schema pusă la cale de cei doi a avut consecințe dramatice: doi bărbați au murit, iar alți doi au supraviețuit după ce au fost intoxicați, scrie BBC.

Adina M., în vârstă de 31 de ani, și Madalin D., de 30 de ani au recunoscut omorul din culpă în cazul lui Gary M., în vârstă de 37 de ani, din Oxfordshire, și al lui Malcolm K., de 80 de ani, din Gloucestershire, decedați în 2025, respectiv 2024.

În prima zi a procesului, desfășurată în luna iunie, Adina și Mădălin au recunoscut și câte două acuzații suplimentare privind administrarea unei substanțe toxice celor două victime care au supraviețuit.

Potrivit informațiilor prezentate în instanță, Adina se prezenta drept lucrătoare sexuală și își promova serviciile pe platforma VivaStreet. Întâlnirile erau stabilite cu bărbați dispuși să plătească pentru serviciile oferite.

Planul celor doi nu se oprea însă la întâlnire. Procurorii au arătat că băuturile alcoolice consumate de patru dintre bărbați au fost amestecate cu gamma-butirolactonă, cunoscută drept GBL, un sedativ puternic.

Scopul era ca victimele să-și piardă cunoștința, iar cei doi să le poată fura bunurile.

Victimele erau drogate, apoi lăsate inconștiente

Julian Evans KC, procuror în acest caz, a explicat că Mădălin o ducea pe Adina la domiciliile bărbaților și rămânea în apropiere, aparent pregătit să intervină în cazul în care apăreau probleme.

După ce victima era încurajată să consume alcoolul în care fusese pus GBL, Adina aștepta până când bărbatul își pierdea cunoștința. În acel moment începea să caute prin locuință bunuri care puteau fi furate. Printre obiectele vizate se aflau bani, parfumuri aftershave, bijuterii și ceasuri de valoare.

Procurorul a susținut că cei doi, care au locuit anterior în Birmingham înainte de a se muta în Ilford, erau „dispuși să acționeze în acest mod din lăcomie”.

Riscul la care erau expuse victimele era însă enorm. Judecătoarea Brunner KC a atras atenția, la pronunțarea sentinței, că doza de GBL administrată bărbaților era „aleatorie”.

„Dacă v-ați fi oprit o clipă să luați în considerare riscurile, așa cum ar fi trebuit să faceți, v-ați fi dat seama că creați un risc ridicat de vătămare gravă sau deces de fiecare dată când administrați acel drog”, le-a spus judecătoarea Brunner KC celor doi inculpați. „Dacă ați fi făcut cea mai sumară cercetare, ați fi știut că GBL poate fi extrem de toxic”, a continuat judecătoarea Brunner KC.

Mai grav, victimele erau abandonate după ce își pierdeau cunoștința, fără ca cei doi să știe dacă își vor mai reveni.

„Ați lăsat fiecare victimă singură într-o stare de inconștiență profundă, iar o clipă de reflecție ar fi putut și ar fi trebuit să vă facă să vă dați seama că s-ar putea să nu-și mai revină niciodată”, a declarat judecătoarea Brunner KC.

Malcolm K. suferea de afecțiuni cardiace cronice și avea implantat un stimulator cardiac. Atunci când bărbatul de 80 de ani a murit, în august 2024, decesul său a fost considerat inițial nesuspect.

Situația s-a schimbat aproape un an mai târziu, după moartea lui Gary M.. Anchetatorii au făcut legătura între cazuri și au redeschis investigația privind decesul uneia dintre victime.

Alți doi bărbați au supraviețuit și au contactat ulterior poliția. De la aceștia fuseseră furate, printre altele, bijuterii, parfumuri și un ceas Rolex.

Ancheta a dus în cele din urmă la arestarea cuplului. Polițiștii au oprit un BMW condus de Mădălin D., în care Adina M. se afla pe scaunul din dreapta.

În autoturism au fost descoperite obiecte care aparțineau unora dintre victime. Anchetatorii au găsit și amprentele Adinei M. pe paharele de vin rămase în locuințele bărbaților.

Instanța a aflat că femeia venise inițial în Marea Britanie din România pentru a lucra în industria sexului. Ulterior a plecat din țară, înainte de a reveni în 2023.

Fiul de opt ani al uneia dintre victime: „De ce a trebuit să-l omori pe tati?”

Unul dintre cele mai apăsătoare momente ale ședinței de judecată a venit odată cu prezentarea declarației video a fiului de numai opt ani al lui Gary M.. Copilul a vorbit despre tatăl pe care nu îl va mai vedea și despre viața familiei după moartea acestuia.

„Tati era amuzant, năzdrăvan, iubitor și un șmecher; obișnuiam mereu să ne facem farse unul altuia”, a spus fiul lui Gary M., în declarația prezentată instanței. „De ce a trebuit să-l omori pe tati? Puteai pur și simplu să iei banii; el era foarte bun, ți i-ar fi dat. Era tati al meu și acum nu mai e. De când a murit tatăl meu, viața mea a fost foarte grea. Mi-e dor de el în fiecare zi și nu o să-l mai văd niciodată”, a continuat copilul.

Durerea celeilalte familii a fost descrisă în instanță de Jacky S., sora mai mică a lui Malcolm K., care a spus că moartea fratelui său a „devastat-o”.

„Nu era doar fratele meu – era cineva pe care îl iubeam profund și cineva care era alături de mine când aveam cea mai mare nevoie de el”, a declarat Jacky S., sora lui Malcolm K.

Femeia a spus că recunoașterea responsabilității pentru moartea fratelui său i-a oferit o anumită ușurare, însă nu a reușit să îi aducă liniștea.

„Faptul că două persoane și-au asumat responsabilitatea pentru uciderea ilegală a fratelui meu mi-a adus o oarecare ușurare… totuși, nu mi-a adus pacea”, a declarat Jacky S..

Pentru familie există și o altă suferință: soția lui Malcolm K. a murit înainte de a putea vedea finalul procesului.

„Ceea ce face acest lucru și mai greu de suportat este faptul că soția lui Malcolm, care îl iubea nespus, nu a mai apucat să vadă cum se face în sfârșit dreptate pentru el”, a mai spus Jacky S., sora victimei.

În urma procesului, Adina Mihai și Madalin Dumitru au fost condamnați fiecare la 17 ani de închisoare.