Alertă în flancul estic NATO. Avioanele de război Aliate au doborât o dronă deasupra Letoniei. Oamenilor li s-a cerut să se adăpostească

O dronă străină a pătruns în spațiul aerian al Letoniei și a fost doborâtă de avioane de luptă ale unui stat NATO. Autoritățile le-au cerut oamenilor să rămână în interior și să se adăpostească.

Un incident grav a declanșat vineri o alertă aeriană în Letonia, stat membru NATO și al Uniunii Europene aflat la granița cu Rusia. O dronă suspectă a pătruns în spațiul aerian al țării și a fost interceptată și doborâtă de avioane de luptă aparținând unui stat aliat, a anunțat armata letonă.

Înainte de interceptarea aparatului, autoritățile le-au cerut oamenilor din întreaga țară să evite deplasările în exterior și să se adăpostească, relatează Reuters.

Alerta aeriană a fost ridicată după neutralizarea dronei, a transmis ulterior armata letonă pe platforma X.

Identitatea statului NATO ale cărui avioane au intervenit nu a fost anunțată. Estonia, Letonia și Lituania nu dispun de capacitățile necesare pentru asigurarea permanentă, cu propriile avioane de vânătoare, a misiunilor de poliție aeriană, astfel că aliații NATO desfășoară prin rotație aeronave militare pentru protejarea spațiului aerian al statelor baltice.

Drona ar fi putut fi deviată de războiul electronic al Rusiei

Originea aparatului nu a fost stabilită public în primele informații transmise după incident. Armata letonă a oferit însă ulterior un detaliu important: drona străină ar fi pătruns în spațiul aerian al țării în urma activităților de război electronic desfășurate de Rusia în regiunea Balvi, din estul Letoniei.

Una dintre ipotezele prezentate este că ar putea fi vorba despre o dronă ucraineană care și-ar fi modificat cursul în urma bruiajului. Autoritățile letone nu confirmaseră însă originea ucraineană a aparatului, astfel că această variantă rămâne deocamdată o ipoteză.

Incidentul este cu atât mai sensibil cu cât Letonia are o frontieră directă cu Rusia și se află pe flancul estic al NATO. Țara are aproximativ 1,9 milioane de locuitori și este membră a Alianței Nord-Atlantice și a Uniunii Europene.

Finlanda restricționează traficul în estul Golfului Finlandei

Incidentul din Letonia are loc într-un moment în care și Finlanda, un alt stat NATO cu frontieră directă cu Rusia, a luat măsuri suplimentare de precauție.

Forțele de apărare finlandeze au anunțat restricționarea temporară a traficului aerian și maritim în anumite zone din partea estică a Golfului Finlandei. Măsura a fost adoptată preventiv, în contextul riscului reprezentat de posibila apariție a unor drone.