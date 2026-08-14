Schimb dur de replici între liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, și ministrul interimar al Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru. Conflictul a izbucnit în mediul online, după ce ministrul i-a răspuns, pe pagina sa de Facebook, lui Sorin Grindeanu.

În postarea respectivă, Dragoș Pîslaru a răspuns la atacurile liderului PSD, Sorin Grindeanu, iar liderul senatorilor PSD a ținut să își apere șeful de partid.

Daniel Zamfir a recurs la un limbaj extrem de dur și i-a transmis ministrului: ”Te-ai suit ca scroafa-n copac”. Pîslaru îi răspunsese lui Sorin Grindeanu după criticile acestuia la adresa măsurilor promovate de Ministerul Fondurilor Europene.

Daniel Zamfir, atac direct la Dragoș Pîslaru

În comentariul său, senatorul PSD i-a reproșat lui Dragoș Pîslaru că își permite să fie arogant, în condițiile în care a luat 1% în alegeri și l-a acuzat că are ”tupeu neomarxist”.

”Arogantule, tu ai luat 1% la alegeri!!! Si te ai suit ca scrofa n copac si crezi ca ti se cuvine sa conduci tara! Tupeu neomarxist!”, a scris Daniel Zamfir.

Iar Dragoș Pîslaru i-a răspuns și i-a transmis liderului PSD că secțiunea de comantarii este deschisă. ”Domnule senator, limbajul și manipularea nu vă fac cinste și nu arată respect față de oamenii care pe dumneavoastră v-au votat (spre deosebire de mine, care nu am fost votat). Chiar și așa, bine ați venit pe pagina mea! Spre deosebire de pagina dumneavoastră, să știți că aici comentariile sunt deschise”, scrie Dragoș Pîslaru.

Conflictul vine pe fondul tensiunilor dintre PSD și partenerii de guvernare, în special în ceea ce privește măsurile de reducere a cheltuielilor și proiectele finanțate prin PNRR. Sorin Grindeanu a criticat în repetate rânduri anumite măsuri propuse de Guvern, în timp ce Dragoș Pîslaru a apărat necesitatea reformelor și a măsurilor privind proiectele finanțate din fonduri europene.

Care este postarea de la care a izbucnit schimbul dur de replici

Iată postarea ministrului interimar Dragoș Pîslaru, postare de la care a plecat întreg scandalul.

”Încă-președintele-PSD domnul Sorin Grindeanu e foarte supărat că e incapabil să-l dea jos pe Bolojan și că oamenii cinstiți din țara asta sunt de partea premierului. Atât de supărat e domnul Grindeanu încât tot ce face de trei luni este să saboteze toate măsurile Guvernului, să saboteze miliardele din PNRR, să saboteze consolidarea apărării țării prin SAFE și, în definitv, să saboteze dezvoltarea României. În conferința sa zilnică de presă, minte și dezinformează și îi impută acestui guvern măsuri care trebuiau luate de zeci de ani de zile pentru securitatea energetică a României.

Domnule Grindeanu, această criză energetică nu e vina lui Bolojan, deși Bolojan și guvernul iau toate măsurile care se impun pentru a o depăși. Această criză se datorează faptului cu dumneavoastră și PSD nu ați realizat la timp investițiile în stocare de energie, în centrale pe gaze, în măsurile de prevenire pentru alimentarea cu apă de la Cernavodă.

V-ați bătut joc de minerii țării și i-ați ținut captivi, folosindu-vă de ei ca masă de manevră, asta în timp ce șefii companiilor de stat pe care voi îi controlați să ducă în cap companiile și să îmbogățească oamenii partidului din teritoriu. Deși guvernul actual a notificat Comisia că nu mai închidem capacități de cărbune necesare pentru România în această perioadă, ați dat foc miliardelor din PNRR cu amendamentele populiste pe care le-ați depus.

Dacă erați responsabili față de români, ați fi acționat de mult ca să preveniți situația de astăzi: ați fi conștientizat schimbările climatice și încălzirea globală, ați fi investit în capacități de stocare, în regenerabile și alte soluții alternative, ați fi dus la capăt programele de eficientizare energetică pentru gospodării etc. Românii s-au săturat până peste cap de demagogia dumneavoastră, de fuga constantă de responsabilitate, de scuzele pe care le nu știți cum să le mai inventați în conferințele de presă și în emisiunile plătite de partid.

Și în timp ce dați foc la țară, vă erijați cu nonșalanță în salvatorii nației. S-a aprins lumina, domnule Grindeanu, și chiar dacă licăre mai slab în această perioadă, românii o vor aprinde tot mai tare. Pentru că ne-am săturat cu toții de întuneric, de minciună și de hoție.”, a scris Dragoș Pîslaru.