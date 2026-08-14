Prima pagină » Actualitate » Schimb dur de replici pe Facebook. Daniel Zamfir îl atacă pe Dragoș Pîslaru: „Te-ai suit ca scroafa-n copac”

Schimb dur de replici pe Facebook. Daniel Zamfir îl atacă pe Dragoș Pîslaru: „Te-ai suit ca scroafa-n copac”

Elena Popescu
Schimb dur de replici pe Facebook. Daniel Zamfir îl atacă pe Dragoș Pîslaru: „Te-ai suit ca scroafa-n copac”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Schimb dur de replici între liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, și ministrul interimar al Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru. Conflictul a izbucnit în mediul online, după ce ministrul i-a răspuns, pe pagina sa de Facebook, lui Sorin Grindeanu. 

În postarea respectivă, Dragoș Pîslaru a răspuns la atacurile liderului PSD, Sorin Grindeanu, iar liderul senatorilor PSD a ținut să își apere șeful de partid.

Daniel Zamfir a recurs la un limbaj extrem de dur și i-a transmis ministrului: ”Te-ai suit ca scroafa-n copac”.  Pîslaru îi răspunsese lui Sorin Grindeanu după criticile acestuia la adresa măsurilor promovate de Ministerul Fondurilor Europene.

Daniel Zamfir, atac direct la Dragoș Pîslaru

În comentariul său, senatorul PSD i-a reproșat lui Dragoș Pîslaru că își permite să fie arogant, în condițiile în care a luat 1% în alegeri și l-a acuzat că are ”tupeu neomarxist”.

”Arogantule, tu ai luat 1% la alegeri!!! Si te ai suit ca scrofa n copac si crezi ca ti se cuvine sa conduci tara! Tupeu neomarxist!”, a scris Daniel Zamfir.

Iar Dragoș Pîslaru i-a răspuns și i-a transmis liderului PSD că secțiunea de comantarii este deschisă. ”Domnule senator, limbajul și manipularea nu vă fac cinste și nu arată respect față de oamenii care pe dumneavoastră v-au votat (spre deosebire de mine, care nu am fost votat). Chiar și așa, bine ați venit pe pagina mea! Spre deosebire de pagina dumneavoastră, să știți că aici comentariile sunt deschise”, scrie Dragoș Pîslaru.

Conflictul vine pe fondul tensiunilor dintre PSD și partenerii de guvernare, în special în ceea ce privește măsurile de reducere a cheltuielilor și proiectele finanțate prin PNRR. Sorin Grindeanu a criticat în repetate rânduri anumite măsuri propuse de Guvern, în timp ce Dragoș Pîslaru a apărat necesitatea reformelor și a măsurilor privind proiectele finanțate din fonduri europene.

Care este postarea de la care a izbucnit schimbul dur de replici

Iată postarea ministrului interimar Dragoș Pîslaru, postare de la care a plecat întreg scandalul.

”Încă-președintele-PSD domnul Sorin Grindeanu e foarte supărat că e incapabil să-l dea jos pe Bolojan și că oamenii cinstiți din țara asta sunt de partea premierului. Atât de supărat e domnul Grindeanu încât tot ce face de trei luni este să saboteze toate măsurile Guvernului, să saboteze miliardele din PNRR, să saboteze consolidarea apărării țării prin SAFE și, în definitv, să saboteze dezvoltarea României. În conferința sa zilnică de presă, minte și dezinformează și îi impută acestui guvern măsuri care trebuiau luate de zeci de ani de zile pentru securitatea energetică a României.

Domnule Grindeanu, această criză energetică nu e vina lui Bolojan, deși Bolojan și guvernul iau toate măsurile care se impun pentru a o depăși. Această criză se datorează faptului cu dumneavoastră și PSD nu ați realizat la timp investițiile în stocare de energie, în centrale pe gaze, în măsurile de prevenire pentru alimentarea cu apă de la Cernavodă.

V-ați bătut joc de minerii țării și i-ați ținut captivi, folosindu-vă de ei ca masă de manevră, asta în timp ce șefii companiilor de stat pe care voi îi controlați să ducă în cap companiile și să îmbogățească oamenii partidului din teritoriu. Deși guvernul actual a notificat Comisia că nu mai închidem capacități de cărbune necesare pentru România în această perioadă, ați dat foc miliardelor din PNRR cu amendamentele populiste pe care le-ați depus.

Dacă erați responsabili față de români, ați fi acționat de mult ca să preveniți situația de astăzi: ați fi conștientizat schimbările climatice și încălzirea globală, ați fi investit în capacități de stocare, în regenerabile și alte soluții alternative, ați fi dus la capăt programele de eficientizare energetică pentru gospodării etc. Românii s-au săturat până peste cap de demagogia dumneavoastră, de fuga constantă de responsabilitate, de scuzele pe care le nu știți cum să le mai inventați în conferințele de presă și în emisiunile plătite de partid.

Și în timp ce dați foc la țară, vă erijați cu nonșalanță în salvatorii nației. S-a aprins lumina, domnule Grindeanu, și chiar dacă licăre mai slab în această perioadă, românii o vor aprinde tot mai tare. Pentru că ne-am săturat cu toții de întuneric, de minciună și de hoție.”, a scris Dragoș Pîslaru.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ADMINISTRAȚIE Oana Gheorghiu, un nou ultimatum pentru 650 de primării să se înscrie pe ghișeul.ro: „Mai sunt exact 10 zile”
21:09
Oana Gheorghiu, un nou ultimatum pentru 650 de primării să se înscrie pe ghișeul.ro: „Mai sunt exact 10 zile”
FLASH NEWS Motorina se ieftinește cu 68 de bani de la miezul nopții. Bogdan Ivan: „Efectul se vede la pompă”
20:38
Motorina se ieftinește cu 68 de bani de la miezul nopții. Bogdan Ivan: „Efectul se vede la pompă”
REACȚIE Patrick André de Hillerin îl ironizează pe Miruță: „Super eroul nostru, Dinel Centimetro, a avut o săptămână proastă”
19:54
Patrick André de Hillerin îl ironizează pe Miruță: „Super eroul nostru, Dinel Centimetro, a avut o săptămână proastă”
NEWS ALERT O nouă criză la porțile Europei. Peste 100 de migranți care încercau să pătrundă în enclava spaniolă Ceuta, reținuți de autoritățile din Maroc
19:27
O nouă criză la porțile Europei. Peste 100 de migranți care încercau să pătrundă în enclava spaniolă Ceuta, reținuți de autoritățile din Maroc
NEWS ALERT Un nou fragment de dronă a ajuns pe litoral. Valurile l-au adus pe plaja din Olimp
19:12
Un nou fragment de dronă a ajuns pe litoral. Valurile l-au adus pe plaja din Olimp
FLASH NEWS Jeff Bezos, prima investiție în fotbal. Fondatorul Amazon a devenit acționar la Liverpool
19:06
Jeff Bezos, prima investiție în fotbal. Fondatorul Amazon a devenit acționar la Liverpool
Mediafax
Vestea serii pentru șoferi: motorina se ieftinește de la miezul nopții
Digi24
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria 2026: Urări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 15 august
Cancan.ro
Alertă seismică în România! Un nou cutremur a fost înregistrat în Vrancea
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Adevarul
Care sunt șansele ca R. Moldova să renunțe la independență pentru a intra în UE. Scenariul unirii cu România, analizat de presa internațională
Mediafax
A spart peretele și a rămas fără cuvinte! Ce a găsit un student valorează 9 milioane de euro
Click
Ce a vorbit Dan Alexa cu Alina Pușcău după ce boala s-a agravat. „Să ne rugăm pentru ea că e mult mai greu”
Digi24
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep. Moldova: Un plan pus la cale din „Silicon Valley”-ul Kremlinului
Cancan.ro
Cu ce se ocupă acum pensionarul de pe Transfăgărășan? Incidentul deosebit de GRAV care l-a retrogradat din funcție. Avem detalii 💣
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa de 21 de milioane de dolari în care locuiesc Meghan Markle și Prințul Harry. „Este vindecător. Te simți liber”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Afecțiuni medicale din cauza cărora șoferii pot ajunge la închisoare. Problema e tratamentul, nu boala
Descopera.ro
Un studiu, în premieră, dezvăluie că doar o oră în plus de somn îi ajută pe studenți să aibă note mai bune
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Descopera.ro
O absență colosală: cine lipsește din poveștile pentru copii scrise de AI?
CONTROVERSĂ Aliații SUA din Orientul Mijlociu devin tot mai frustrați de politica americană față de Iran, pe care o văd ca fiind inconsecventă și ineficientă
22:51
Aliații SUA din Orientul Mijlociu devin tot mai frustrați de politica americană față de Iran, pe care o văd ca fiind inconsecventă și ineficientă
REACȚIE Dragoș Pîslaru nu vede nicio problemă în cazul întâlnirii dintre Bolojan și șefa CCR. Ministrul cere Curții să nu mai amâne deciziile care vizează jaloanele din PNRR
22:34
Dragoș Pîslaru nu vede nicio problemă în cazul întâlnirii dintre Bolojan și șefa CCR. Ministrul cere Curții să nu mai amâne deciziile care vizează jaloanele din PNRR
SPORT David Popovici a vorbit despre mentalitatea care l-a împins spre performanță. „Refuzam ideea că cineva poate fi mai bun decât mine”
22:03
David Popovici a vorbit despre mentalitatea care l-a împins spre performanță. „Refuzam ideea că cineva poate fi mai bun decât mine”
FLASH NEWS O familie a fost salvată după ce a plutit 16 ore pe un jet ski în largul Thailandei
21:55
O familie a fost salvată după ce a plutit 16 ore pe un jet ski în largul Thailandei
INEDIT Cutii peste cutii de McDonald’s! Dieta lui Donald Trump când călătorește, dezvăluită de Robert F. Kennedy Jr. De ce se teme președintele SUA
21:49
Cutii peste cutii de McDonald’s! Dieta lui Donald Trump când călătorește, dezvăluită de Robert F. Kennedy Jr. De ce se teme președintele SUA
SCANDAL Incidente înainte de Rapid-Dinamo, la metrou Basarab. Jandarmii au intervenit după un conflict între suporteri
21:23
Incidente înainte de Rapid-Dinamo, la metrou Basarab. Jandarmii au intervenit după un conflict între suporteri

Cele mai noi

Trimite acest link pe