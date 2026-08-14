În 2020, Nona a părăsit India și s-a mutat în Craiova. Ce salariu are acum, după 6 ani ca muncitor în construcții

Nona, un indian care a părăsit India și a venit în Craiova să muncească în construcții, a spus cât anume câștigă aici.

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Nona a venit în România, în 2020, astfel că, de șase ani, el muncește aici, în domeniul construcțiilor. Nona este originar din Jalandhar, Punjab, India.

El a spus cât câștigă muncind la firmă de construcții din Craiova. Așadar, el are un salariu lunar: 1 lach ruppies = 100.000 rupii indiene = 900 euro = 4.500 lei.

În plus, el a povestit că firma le oferă și un supliment de aproximativ 600 lei pentru hrană.

Nona susține că a avut noroc de o firmă foarte bună la Craiova, acolo unde este de 6 ani: „Când am nevoie urgentă de bani, patronul îmi oferă bani în avans fără probleme”.

Cazul lui Nona nu este unul singular. În România lucrează legal între 8.300 și peste 10.000 de cetățeni indieni, potrivit celor mai recente analize statistice și date oficiale furnizate de Inspectoratul General pentru Imigrări. India este constant în top 3 al țărilor de origine pentru forța de muncă străină din afara Uniunii Europene, alături de Nepal și Sri Lanka.