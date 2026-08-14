Stațiunea „secretă” de pe litoralul românesc cu cea mai frumoasă apă. Turiștii o compară cu Grecia

Care este stațiunea „secretă” de pe litoralul românesc cu cea mai frumoasă apă. Turiștii o compară adesea cu Grecia.

Sondaj Gândul Crezi că Traian Băsescu ar fi cea mai bună propunere de premier acum? NU ȘTIU / NU RĂSPUND

NU

DA Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Această stațiune este Tuzla, fiind considerată una dintre ultimele plaje sălbatice din România. Localitatea se află la aproximativ 25 de kilometri sud de municipiul Constanța și e poziționată strategic între stațiunile Eforie Sud și Costinești.

De ce este comparată Tuzla cu Grecia

Tuzla este comparată cu Grecia datorită culorii apei. Aici, datorită structurii calcaroase a fundului mării în acea zonă și adâncimii treptate, apa are de multe ori o nuanță clară, albăstrui-turcoaz, foarte similar deci cu cea din insulele grecești sau din Marea Egee.

Apoi, este și cadrul natural. Plaja este mărginită de faleza înaltă din pământ și calcar, având un aspect sălbatic și pitoresc. Nu în ultimul rând, aici, atmosfera este una liniștită. Chiar dacă în ultimii ani a devenit tot mai populară și s-au amenajat câteva baruri de plajă, stațunea își păstrează un aer mai boem și mai aerisit comparativ cu stațiunile mari, cum ar fi Mamaia sau Costinești.