Șantierul naval Damen Mangalia a fost scos oficial la vânzare, vineri, de lichidatorul judiciar al societății. Prețul de pornire al licitației este de 184,04 milioane de euro, fără TVA, sumă egală cu valoarea de piață stabilită prin evaluare. Șantierul se află într-o situație dramatică, peste 1.000 de angajați primind deja deciziile de concediere colectivă. Sindicaliștii avertizează că există riscul să se piardă definitiv una dintre cele mai importante platforme industriale din România.

Prima ședință de licitație competitivă cu preț în urcare va avea loc pe 29 iunie, la ora 13:00. Termenul limită de înscriere este 26 iunie.

Vânzarea vizează un singur pachet de active imobile și mobile, destinate asigurării continuării activității șantierului. Din pachet sunt excluse creanțele și participațiile, arată anunțul publicat pe CITR SPRL Filiala Constanța, în calitate de lichidator judiciar al Damen Shipyards Mangalia SA. Garanția de participare este de 10% din prețul de pornire, fără TVA.

Pe 28 aprilie, Tribunalul Constanța a dispus intrarea în faliment a societății Damen Shipyards Mangalia S.A.. Astfel s-a marcat trecerea oficială în etapa de lichidare a activelor companiei.

Potrivit deciziei instanței, lichidator judiciar a fost desemnat CITR S.P.R.L., una dintre cele mai mari companii din România de insolvență și restructurare. Anterior a avut rolul de administrator judiciar. Entitatea va prelua integral atribuțiile de administrare ale societății și va gestiona procedura de valorificare a activelor pentru acoperirea datoriilor către creditori.

Statul deține 51% din acțiuni, iar olandezii de la Damen 49%

Povestea Damen este una complicată. Compania are o structură de acționariat mixtă: statul român (prin Șantierul Naval 2 Mai S.A.) deține 51% din acțiuni, iar grupul olandez Damen Shipyards Group deținea 49%.

În anul 2023, grupul Damen a anunţat că a emis notificarea de reziliere a acordului de asociere încheiat în 2018 între Damen Holding BV şi statul român. S-a motivat că „prin adoptarea Legii nr. 187/2023, a fost anulat cadrul juridic în baza căruia funcţiona asocierea dintre statul român şi Damen în ceea ce priveşte Şantierul Mangalia”.

Ulterior, Damen Holding a cerut insolvenţa

În anul 2018, Damen a investit la Şantierul Naval Mangalia, achiziţionând pachetul majoritar de acţiuni de la Daewoo, acceptând apoi să cesioneze statului român 2% din acţiuni pentru ca acesta să devină acţionar majoritar, cu 51%, cu condiţia ca partenerul olandez să aibă controlului operaţional şi managerial al şantierului.

Concedieri colective la Damen

La începutul lunii, Damen anunța declanșarea procesului de concediere colectivă a personalului. Măsura va fi aplicată în două etape succesive, pentru a permite finalizarea proiectelor aflate în derulare și desfășurarea operațiunilor de lichidare, scrie Profit.ro

Etapa 1: 740 salariați – perioada de preaviz 27 mai–24 iunie, încetarea raporturilor de muncă la 25 iunie 2026.

Etapa 2: 271 salariați – perioada de preaviz 18 iunie–15 iulie, încetarea raporturilor de muncă la 16 iulie 2026.

