Prima pagină » Economic » Gură de oxigen pentru șantierul naval Damen Mangalia, aflat în pragul închiderii definitive. Cu cât a fost scos la vânzare

Gură de oxigen pentru șantierul naval Damen Mangalia, aflat în pragul închiderii definitive. Cu cât a fost scos la vânzare

Gură de oxigen pentru șantierul naval Damen Mangalia, aflat în pragul închiderii definitive. Cu cât a fost scos la vânzare
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Șantierul naval Damen Mangalia a fost scos oficial la vânzare, vineri, de lichidatorul judiciar al societății. Prețul de pornire al licitației este de 184,04 milioane de euro, fără TVA, sumă egală cu valoarea de piață stabilită prin evaluare. Șantierul se află într-o situație dramatică, peste 1.000 de angajați primind deja deciziile de concediere colectivă. Sindicaliștii avertizează că există riscul să se piardă definitiv una dintre cele mai importante platforme industriale din România.

Prima ședință de licitație competitivă cu preț în urcare va avea loc pe 29 iunie, la ora 13:00. Termenul limită de înscriere este 26 iunie.

Vânzarea vizează un singur pachet de active imobile și mobile

Vânzarea vizează un singur pachet de active imobile și mobile, destinate asigurării continuării activității șantierului. Din pachet sunt excluse creanțele și participațiile, arată anunțul publicat pe CITR SPRL Filiala Constanța, în calitate de lichidator judiciar al Damen Shipyards Mangalia SA. Garanția de participare este de 10% din prețul de pornire, fără TVA.

Pe 28 aprilie, Tribunalul Constanța a dispus intrarea în faliment a societății Damen Shipyards Mangalia S.A.. Astfel s-a marcat trecerea oficială în etapa de lichidare a activelor companiei.

Potrivit deciziei instanței, lichidator judiciar a fost desemnat CITR S.P.R.L., una dintre cele mai mari companii din România de insolvență și restructurare. Anterior a avut rolul de administrator judiciar. Entitatea va prelua integral atribuțiile de administrare ale societății și va gestiona procedura de valorificare a activelor pentru acoperirea datoriilor către creditori.

Statul deține 51% din acțiuni, iar olandezii de la Damen 49%

Povestea Damen este una complicată. Compania are o structură de acționariat mixtă: statul român (prin Șantierul Naval 2 Mai S.A.) deține 51% din acțiuni, iar grupul olandez Damen Shipyards Group deținea 49%.

  • În anul 2023, grupul Damen a anunţat că a emis notificarea de reziliere a acordului de asociere încheiat în 2018 între Damen Holding BV şi statul român. S-a motivat că „prin adoptarea Legii nr. 187/2023, a fost anulat cadrul juridic în baza căruia funcţiona asocierea dintre statul român şi Damen în ceea ce priveşte Şantierul Mangalia”.

Protest pe Șantierul Naval Mangalia, 20 martie 2026. Captură video

  • Ulterior, Damen Holding a cerut insolvenţa Damen Shipyards Mangalia, Tribunalul Constanţa deschizând, pe 19 iunie 2024, procedura respectivă.
  • În anul 2018, Damen a investit la Şantierul Naval Mangalia, achiziţionând pachetul majoritar de acţiuni de la Daewoo, acceptând apoi să cesioneze statului român 2% din acţiuni pentru ca acesta să devină acţionar majoritar, cu 51%, cu condiţia ca partenerul olandez să aibă controlului operaţional şi managerial al şantierului.

Concedieri colective la Damen

La începutul lunii, Damen anunța declanșarea procesului de concediere colectivă a personalului. Măsura va fi aplicată în două etape succesive, pentru a permite finalizarea proiectelor aflate în derulare și desfășurarea operațiunilor de lichidare, scrie Profit.ro

  • Etapa 1: 740 salariați – perioada de preaviz 27 mai–24 iunie, încetarea raporturilor de muncă la 25 iunie 2026.
  • Etapa 2: 271 salariați – perioada de preaviz 18 iunie–15 iulie, încetarea raporturilor de muncă la 16 iulie 2026.

AUTORUL RECOMANDĂ

Cum poate fi salvat Șantierul Naval Mangalia, cel mai mare al Damen din Europa. Miruță: Statul român, în istoria sa recentă, și-a autosabotat acest șantier

Austeritatea lui Bolojan, flagelul care zdruncină economia României. Analist economic: Restructurarea este cuvântul de ordine/Firmele cad ca muștele

 

 

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Cîțu contrazice politica lui Bolojan cu datele Eurostat: Nu există argument economic serios pentru suprataxarea celui mai puțin îndatorat sector privat din UE
19:50
Cîțu contrazice politica lui Bolojan cu datele Eurostat: Nu există argument economic serios pentru suprataxarea celui mai puțin îndatorat sector privat din UE
ECONOMIE De ce a ajuns benzina să coste mai mult decât motorina
18:20
De ce a ajuns benzina să coste mai mult decât motorina
FLASH NEWS Experții din cadrul Parchetelor contestă nouă lege a salarizării. Invocă diminuarea veniturilor și „riscuri juridice semnificative”
17:42
Experții din cadrul Parchetelor contestă nouă lege a salarizării. Invocă diminuarea veniturilor și „riscuri juridice semnificative”
ALERTĂ Creștere accentuată a prețurilor în următoarele trei luni, prognozată de managerii din comerț și construcții. Anunțul INS
10:35, 28 May 2026
Creștere accentuată a prețurilor în următoarele trei luni, prognozată de managerii din comerț și construcții. Anunțul INS
ENERGIE Bolojan: Pentru a ne redresa economic, scăderea prețului energiei electrice este o condiție de bază
20:20, 27 May 2026
Bolojan: Pentru a ne redresa economic, scăderea prețului energiei electrice este o condiție de bază
AUTO Fostul director al companiei Ferrari se declară nemulțumit de noul model Ferrari Luce: „Sper să scoată căluțul cabrat de pe acea mașină”
19:58, 27 May 2026
Fostul director al companiei Ferrari se declară nemulțumit de noul model Ferrari Luce: „Sper să scoată căluțul cabrat de pe acea mașină”
Mediafax
NASA dezvăluie aproape 6.000 de lumi ascunse în galaxie
Digi24
Cum prezintă propaganda rusă cazul dronei care a lovit blocul din Galați
Cancan.ro
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie 2026
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
Ungaria vrea România în Grupul de la Vișegrad. Avertisment din Elveția: „Să nu se folosească de acest format pentru influență”
Mediafax
Rusia a avertizat cu o zi înainte de căderea dronei la Galați. Ce l-a nemulțumit pe Putin
Click
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar
Digi24
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă crimă
Cancan.ro
BREAKING! O dronă s-a prăbușit peste un bloc în Galați! EXPLOZIE, urmată de un incendiu
Ce se întâmplă doctore
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cine va plăti mai mult pentru RCA în 2026?
Descopera.ro
Cât de aproape suntem de călătoriile interstelare rapide?
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
A fost descoperit un nou melc de mare mic și colorat
RĂZBOI „Rusia pregătește un nou atac la scară largă”. Zelenski le cere aliaților să nu întârzie livrările de „rachete antibalistice” în Ucraina
16:31
„Rusia pregătește un nou atac la scară largă”. Zelenski le cere aliaților să nu întârzie livrările de „rachete antibalistice” în Ucraina
APĂRARE În România există deja un sistem antidronă de ultimă generație. A fost instalat în Portul Constanța în urmă cu doar trei săptămâni. Cum funcționează
16:22
În România există deja un sistem antidronă de ultimă generație. A fost instalat în Portul Constanța în urmă cu doar trei săptămâni. Cum funcționează
FLASH NEWS Nicușor Dan merge la Galați, unde va vizita victimele incidentului cu dronă și blocul afectat
16:21
Nicușor Dan merge la Galați, unde va vizita victimele incidentului cu dronă și blocul afectat
REACȚIE CTP lansează două întrebări după incidentul cu drona de la Galați
16:19
CTP lansează două întrebări după incidentul cu drona de la Galați
NEWS ALERT Péter Magyar, prima victorie majoră la Bruxelles. Premierul maghiar obține deblocarea a 16,4 miliarde de euro pentru Ungaria
16:18
Péter Magyar, prima victorie majoră la Bruxelles. Premierul maghiar obține deblocarea a 16,4 miliarde de euro pentru Ungaria
ULTIMA ORĂ Dosarul dronei militare care a explodat pe un bloc din Galați a fost preluat de Parchetul General
16:11
Dosarul dronei militare care a explodat pe un bloc din Galați a fost preluat de Parchetul General

Cele mai noi

Trimite acest link pe