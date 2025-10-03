Prima pagină » HOROSCOP » Zodia care are parte de o lună octombrie ÎNTUNECATĂ, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: „Luptă împotriva răului interior”

03 oct. 2025, 15:56, HOROSCOP
Iată zodia care are parte de o lună octombrie întunecată, conform numerologului Mihai Voropchievici. Se pare că ea luptă împotriva răului interior”.

Runele reprezintă una din formele de divinație folosite cu succes și în zilele noastre, fiind utilizate și ca amulete de protecție și talismane norocoase.

Runele, a căror existență datează de sute de ani, sunt utilizate și în zilele noastre, datorită ghidării pe care o oferă în viața de zi cu zi celor care o doresc.

Vom vorbi, în cele ce urmeză, strict de zodia care are o lună octombrie întunecată, conform maestrului runelor, Mihai Voropchievici. Este vorba despre zodia Berbec, prima zodie din horoscop.

Astfel, sfatul pe care îl dau puterile superioare este următorul: să încerce să determine cauza posibilă a răului interior și să înceapă lupta împotriva acestuia: Luptă împotriva răului interior”, este deci mesajul numerologului. Mai mult, ceea ce se întâmplă în exterior, este similar cu ceea ce se întâmplă la interior. Oamenii primesc mereu în viața lor ceea ce este orientat în subconștientul lor.

În plus, nativii din zodia Berbec trebuie să încerce să evite izbucnirile de emoții negative. Poate că furia lor este justificată însă de un motiv. Însă ce e de preferat: să te plângi la nesfârșit și să te confrunți din nou cu aceeași situație sau să încerci să o elimini odată pentru totdeauna din viața ta? Astfel, plângerile și furia răpesc numai energia necesară pentru a combate răul interior. Nativilor le mai este recomandat să își păstreze puterea.

