Zodia care riscă să își piardă viața în următoarele 5 zile, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: Pericol de deces!

Săptămâna aceasta nu vine cu vești prea bune pentru zodia Taur. Nu se anunță o perioadă prea bună pentru acești nativi.

Zodia Taur în pericol, anunțul Cristinei Demetrescu

„Pentru Tauri, perioada promite distracție, confort și plăceri culinare. Totuși, soarele în Săgetător nu este cel mai blând aliat al lor, motiv pentru care ar fi bine să-și conserve energia și să evite excesele. Altfel, pot trece rapid „de la bal la spital””, spune Cristina Demetrescu.

„Planete în Săgetător, e foarte multă efervescență acolo. Planete de foc, în zodie de foc: Marte în Săgetător, Soare, Venus, Luna în Leu, practic nu fac decât să inflameze și mai tare flăcările, să le întețească într-o oarecare măsură. Și asta este o foarte bună dinamică pentru toată săptămâna.

Adică avem așa o energie… De cum intrăm în Săgetător, parcă avem chef să le facem pe toate: să mergem, să călătorim, să mâncăm, să bem, de toate, ca să zic așa. Dar s-ar putea să fie și un motiv acolo: o veste excelentă, o dragoste, o iubire, un sentiment. De data asta, chestia asta are și un motiv. Parcă se ridică așa o ceață. Când Săgetătorul este zodia adevărului, parcă vedem așa mai limpede unele lucruri.

Săptămâna aceasta avem în continuare… o opoziție între Mercur, Luna Neagră în Scorpion și Uranus în zodia Taurului. Unele acțiuni imprevizibile și hazardate nu sunt neapărat recomandarea săptămânii, adică nu vom aplauda la scenă deschisă tot felul de imprudențe. Poate că ar trebui să fim un pic mai atenți și cu corpul nostru.

Pe de altă parte, Marte este o planetă care intră, face tensiune la axa nodurilor lunare, care de fapt înseamnă sensul nostru în viață, și s-ar putea să fie o serie de blocaje atunci când lucrurile se lasă pe ultima sută de metri și începem să ne precipităm – așa ca în coșmarurile acelea.Avem unele restanțe, lăsăm totul pe ultima sută de metri, sau mai ales pentru cei care vor să sară peste etape, s-ar putea să-și dea seama că de fapt nu iese cum și-au propus.Dar una peste alta, săptămâna este foarte bună. Adică pentru cei ce se organizează bine – minunată chiar, aș spune”, mai spune aceasta.

Recomandările autorului: