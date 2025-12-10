Ilie Bolojan vorbește despre relația pe care o are cu președintele Nicușor Dan: „Avem o relație instituțională corectă”

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat la podcastul Frindely Fire despre relația pe care o are cu președintele Nicușor Dan. Întrebat ce notă ar da relației cu șeful statului, Bolojan a evitat să răspundă concret. În schimb, a transmis că relația instituțională cu președintele României este una corectă pentru ca România să obțină rezultate pozitive.

Întrebat de moderatorii podcastului ce notă ar da relației cu Nicușor Dan pe o scară de la 1 la 10, premierul României nu a oferit o notă concretă. Acesta spune că relația cu Nicușor Dan este una corectă și susține că președintele și prim-ministrul țării trebuie să lucreze împreună pentru ca țara să obțină maximul posibil.

„Am mai fost pus să dau note. Am explicat de fiecare dată când mi se adresează această întrebare. Avem o relație instituțională corectă, Președintele României și premierul României, indiferent cine sunt, trebuind să lucreze împreună pentru că doar în felul acesta România poate obține maxim posibil în condițiile date. Relațiile personale contează pentru proiecte care nu sunt impuse de colaborare. Când ești pe un post, faci ceea ce trebuie de fiecare dată. Nu tratezi într-o cheie personală lucrurile. Dar, asta nu înseamnă că dacă ai o relație personală bună, lucrurile nu vor merge mai bine instituțional.”

Moderatorii podcastului au insistat asupra subiectului și l-au întrebat pe Ilie Bolojan despre relația personală cu președintele României. Șeful Executivului a transmis că nu există probleme pe această temă și spune că au existat negocieri importante în care toate instituțiile statului au lucrat îmrepună, inclusiv echipa lui Nicușor Dan.

„Nu avem probleme pe această temă. Negocierile pe care le-am purat în ultimele luni pentru țara noastră, pentru a echilibra contractul cu OMW Petrom, au fost negocieri în care toate insituțiile statului au lucrat împreună ca să obținem un rezultat bun pentru România, inclusiv echipa de la președinție. Asta înseamnă să lucrezi pentru România.”

