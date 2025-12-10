Prima pagină » Știri politice » Ilie Bolojan vorbește despre relația pe care o are cu președintele Nicușor Dan: „Avem o relație instituțională corectă”

Ilie Bolojan vorbește despre relația pe care o are cu președintele Nicușor Dan: „Avem o relație instituțională corectă”

10 dec. 2025, 18:50, Știri politice

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat la podcastul Frindely Fire despre relația pe care o are cu președintele Nicușor Dan. Întrebat ce notă ar da relației cu șeful statului, Bolojan a evitat să răspundă concret. În schimb, a transmis că relația instituțională cu președintele României este una corectă pentru ca România să obțină rezultate pozitive. 

Întrebat de moderatorii podcastului ce notă ar da relației cu Nicușor Dan pe o scară de la 1 la 10, premierul României nu a oferit o notă concretă. Acesta spune că relația cu Nicușor Dan este una corectă și susține că președintele și prim-ministrul țării trebuie să lucreze împreună pentru ca țara să obțină maximul posibil.

„Am mai fost pus să dau note. Am explicat de fiecare dată când mi se adresează această întrebare. Avem o relație instituțională corectă, Președintele României și premierul României, indiferent cine sunt, trebuind să lucreze împreună pentru că doar în felul acesta România poate obține maxim posibil în condițiile date. Relațiile personale contează pentru proiecte care nu sunt impuse de colaborare. Când ești pe un post, faci ceea ce trebuie de fiecare dată. Nu tratezi într-o cheie personală lucrurile. Dar, asta nu înseamnă că dacă ai o relație personală bună, lucrurile nu vor merge mai bine instituțional.”

Moderatorii podcastului au insistat asupra subiectului și l-au întrebat pe Ilie Bolojan despre relația personală cu președintele României. Șeful Executivului a transmis că nu există probleme pe această temă și spune că au existat negocieri importante în care toate instituțiile statului au lucrat îmrepună, inclusiv echipa lui Nicușor Dan.

„Nu avem probleme pe această temă. Negocierile pe care le-am purat în ultimele luni pentru țara noastră, pentru a echilibra contractul cu OMW Petrom, au fost negocieri în care toate insituțiile statului au lucrat împreună ca să obținem un rezultat bun pentru România, inclusiv echipa de la președinție. Asta înseamnă să lucrezi pentru România.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ilie Bolojan refuză să răspundă la întrebarea despre o posibilă respingere a reformei pensiilor speciale: „Nu iau în calcul astfel de ipoteze”

Bolojan vrea „un dialog” cu magistrații, pe tema corupției din sistemul de justiție după materialul Recorder: „Voi încerca, dar nu este un moment bun”

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Parlamentul maghiar dominat de partidul lui Orban adoptă o lege care îngreunează demiterea președintelui. Opoziția face acuzații
19:33
Parlamentul maghiar dominat de partidul lui Orban adoptă o lege care îngreunează demiterea președintelui. Opoziția face acuzații
ULTIMA ORĂ Anunțul lui Bolojan dă fiori. Pensionarii și profesorii își pot lua „adio” de la majorarea veniturilor. Abia în 2027 se va relansa economia
19:19
Anunțul lui Bolojan dă fiori. Pensionarii și profesorii își pot lua „adio” de la majorarea veniturilor. Abia în 2027 se va relansa economia
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan admite că nu a făcut nimic de când a preluat mandatul: „Nu finalizăm reforma, deficitele rămân, problemele rămân”
19:01
Ilie Bolojan admite că nu a făcut nimic de când a preluat mandatul: „Nu finalizăm reforma, deficitele rămân, problemele rămân”
FLASH NEWS Bolojan comentează modul în care alegătorii lui Ciucu au fost influențați de relația dintre premieri și edil: „Trebuie să ai date sociologice”
18:49
Bolojan comentează modul în care alegătorii lui Ciucu au fost influențați de relația dintre premieri și edil: „Trebuie să ai date sociologice”
EXCLUSIV De la fermă, la Ministerul Apărării. USR-istul creditat cu cele mai mari șanse să-l înlocuiască pe Moșteanu a condus până acum o armată de porci
18:44
De la fermă, la Ministerul Apărării. USR-istul creditat cu cele mai mari șanse să-l înlocuiască pe Moșteanu a condus până acum o armată de porci
ULTIMA ORĂ Premierul Ilie Bolojan spune că lumea politică s-a temut să vină cu propuneri care să afecteze Justiția:„A apărut o oarecare rezervă a lumii politice”
18:32
Premierul Ilie Bolojan spune că lumea politică s-a temut să vină cu propuneri care să afecteze Justiția:„A apărut o oarecare rezervă a lumii politice”
Mediafax
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Prosport.ro
Imaginile momentului cu Cristina Neagu după ce a plecat din România. Vacanță de vis în Hawaii
Adevarul
Mesajul dur al unui profesor de Drept: Dacă un neurochirurg de 65 de ani poate opera, și un judecător poate pronunța divorțuri
Mediafax
Impulsivitatea cumpărăturilor de Crăciun. Cum ne influențează neuromarketingul și ce spun specialiștii
Click
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
Digi24
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi DESHUMATĂ?! Detalii tulburătoare despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
Premieră științifică: Astronomii au surprins o gaură neagră bizară într-un moment critic
JUSTIȚIE Mai multe ONG-uri din zona „Rezist” au organizat un protest în fața Consiliului Suprem al Magistraturii
19:44
Mai multe ONG-uri din zona „Rezist” au organizat un protest în fața Consiliului Suprem al Magistraturii
METEO Prognoza meteo pentru data de 11 decembrie 2025. Vreme mohorâtă până la finalul săptămânii, ceață, ploi și burniță
19:43
Prognoza meteo pentru data de 11 decembrie 2025. Vreme mohorâtă până la finalul săptămânii, ceață, ploi și burniță
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan spune că economia României poate fi stimulată prin absorbția fondurilor europene. „Avem 10 miliarde de euro de absorbit doar din PNRR”
19:15
Ilie Bolojan spune că economia României poate fi stimulată prin absorbția fondurilor europene. „Avem 10 miliarde de euro de absorbit doar din PNRR”
CONTROVERSĂ Război total în justiție, după documentarul Recorder. Curtea de Apel București lansează acuzații dure la adresa unui judecător prezent în dezvăluirea de presă
19:04
Război total în justiție, după documentarul Recorder. Curtea de Apel București lansează acuzații dure la adresa unui judecător prezent în dezvăluirea de presă
AI AFLAT! Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
19:04
Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
EXCLUSIV Victor Ponta comentează Criza apei: Buzoianu are scopul de a bloca si distruge orice proiect important
19:00
Victor Ponta comentează Criza apei: Buzoianu are scopul de a bloca si distruge orice proiect important

Cele mai noi