Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache

Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache

10 dec. 2025, 19:04, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache

Gândul şi Descoperă. ro prezintă serialul Ion Iliescu – Istoria neștiută, un proiect in parteneriat cu istoricului Lavinia Betea.

Urmăriți joi 11 decembrie, de la ora 15.00, episodul al șaselea: ILIESCU, ACTOR SAU REGIZOR ÎN 89? REVOLUȚIE SAU COMPLOT?

O călătorie inedită prin viața primului președinte al României. Detalii neștiute,  adevăruri nespuse, întrebări care îşi găsesc în sfarsit un răspuns şi enigme care încă aprind imaginația.

Un serial despre o istorie ascunsă până acum, doar pe gandul.ro și descoperă.ro.

Recomandarea video

Mediafax
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Prosport.ro
Imaginile momentului cu Cristina Neagu după ce a plecat din România. Vacanță de vis în Hawaii
Adevarul
Mesajul dur al unui profesor de Drept: Dacă un neurochirurg de 65 de ani poate opera, și un judecător poate pronunța divorțuri
Mediafax
Impulsivitatea cumpărăturilor de Crăciun. Cum ne influențează neuromarketingul și ce spun specialiștii
Click
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
Digi24
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi DESHUMATĂ?! Detalii tulburătoare despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
Premieră științifică: Astronomii au surprins o gaură neagră bizară într-un moment critic
LIVE 🚨 Bulgarii ies din nou în stradă împotriva Guvernului.„Peevski și Borisov, plecați de la putere”, cer zeci de mii de oameni
20:02
🚨 Bulgarii ies din nou în stradă împotriva Guvernului.„Peevski și Borisov, plecați de la putere”, cer zeci de mii de oameni
HOROSCOP Zodiile care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 10 decembrie 2025. Cine sunt nativii norocoși
19:45
Zodiile care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 10 decembrie 2025. Cine sunt nativii norocoși
JUSTIȚIE Mai multe ONG-uri din zona „Rezist” au organizat un protest în fața Consiliului Suprem al Magistraturii
19:44
Mai multe ONG-uri din zona „Rezist” au organizat un protest în fața Consiliului Suprem al Magistraturii
METEO Prognoza meteo pentru data de 11 decembrie 2025. Vreme mohorâtă până la finalul săptămânii, ceață, ploi și burniță
19:43
Prognoza meteo pentru data de 11 decembrie 2025. Vreme mohorâtă până la finalul săptămânii, ceață, ploi și burniță
POLITICĂ Parlamentul maghiar dominat de partidul lui Orban adoptă o lege care îngreunează demiterea președintelui. Opoziția face acuzații
19:33
Parlamentul maghiar dominat de partidul lui Orban adoptă o lege care îngreunează demiterea președintelui. Opoziția face acuzații
ULTIMA ORĂ Anunțul lui Bolojan dă fiori. Pensionarii și profesorii își pot lua „adio” de la majorarea veniturilor. Abia în 2027 se va relansa economia
19:19
Anunțul lui Bolojan dă fiori. Pensionarii și profesorii își pot lua „adio” de la majorarea veniturilor. Abia în 2027 se va relansa economia

Cele mai noi