Invitat în ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Victor Ponta a comentat pe tema unuia dintre cele mai fierbinți subiecte ale momentului, Criza apei și atitudinea ministrului Diana Buzoianu. În opinia fostului premier social-democrat, este vorba de o criză provocată deliberat de USR sub pretextul de a face reformă.

Fostul președinte al PSD a punctat, în studioul Gândul, că ministrul Mediului nu își va da demisia, în ciuda scandalului provocat, fiindcă este susținută de la nivelul cel mai înalt.

Buzoianu, „campioană la tupeu și nesimțire”

„Nici președintele Nicușor Dan, nici domnul prim-ministru nu-i vor spune vreodată să plece. Nici lui Moșteanu nu i-au spus să plece. Nu, premierul l-a apărat până seara. A zis că nu-i interesează CV-urile.El nu lucrează cu CV-uri, lucrează cu oameni”, a observat Victor Ponta.

Pe de altă parte, ministrul Mediului va fi supus unei moțiuni de cenzură inițiată de AUR, pe care fostul premier a asigurat că o va vota. Acesta a dat detalii despre scopul menținerii în funcție, în ciuda protestelor, a Dianei Buzoianu

„E o bună ocazie pentru domnul Grindeanu acum să voteze moțiunea. Doamne ajută. Eu o votez oricum, cu convingere. Această doamnă, pe lângă agresivitate și incompetență, e campioană la tupeu și la nesimțire. Dar are un scop. Ea nu întâmplător a ajuns la mediu. Scopul este de a bloca și de a distruge orice fel de proiect economic important pentru că nu există în special, în zona de energie, proiect”.

„ Când toată lumea îți spune același lucru, ea ce face? Ne înjură mai tare ”

În acest context, fostul premier a observat că mai sunt și alți specialiști, inclusiv Sebastian Burduja, fostul ministru al energiei din partea PNL, care critică activitatea șefei de la Mediu. Burduja a avertizat că un proiect pentru care ministerul de resort s-a chinuit a fost suspendat de Buzoianu, oficialul care s-a specializat, apreciază Ponta, în a da ordine imbecile.

Dar când toată lumea îți spune același lucru, ea ce face? Ne înjură mai tare. Suntem împotriva reformei. Care e reforma femeie? Reforma e să dai ordine imbecile? Pentru că a dat un ordin imbecil acela de a începe lucrările. Ea l-a pus pe șeful de la Ape, e pus de ea. Și i-a dat ordin amărâtului ăla interimar un ordin imbecil. I a și începe lucrările la baraj. Că vezi, doamne, dacă le încep la primăvară, pierdem banii din PNRR Și atunci i-a lăsat pe oameni fără apă. După care, ce face? Urlă, țipă. Ea luptă cu PSD-ul, cu corupția, cu nu știu ce .

