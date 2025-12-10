Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Victor Ponta comentează Criza apei: Buzoianu are scopul de a bloca si distruge orice proiect important

Victor Ponta comentează Criza apei: Buzoianu are scopul de a bloca si distruge orice proiect important

10 dec. 2025, 19:00, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitat în ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Victor Ponta a comentat pe tema unuia dintre cele mai fierbinți subiecte ale momentului, Criza apei și atitudinea ministrului Diana Buzoianu. În opinia fostului premier social-democrat, este vorba de o criză provocată deliberat de USR sub pretextul de a face reformă.

Fostul președinte al PSD a punctat, în studioul Gândul, că ministrul Mediului nu își va da demisia, în ciuda scandalului provocat, fiindcă este susținută de la nivelul cel mai înalt.

Buzoianu, „campioană la tupeu și nesimțire”

Nici președintele Nicușor Dan, nici domnul prim-ministru nu-i vor spune vreodată să plece. Nici lui Moșteanu nu i-au spus să plece. Nu, premierul l-a apărat până seara. A zis că nu-i interesează CV-urile.El nu lucrează cu CV-uri, lucrează cu oameni, a observat Victor Ponta.

Pe de altă parte, ministrul Mediului va fi supus unei moțiuni de cenzură inițiată de AUR, pe care fostul premier a asigurat că o va vota. Acesta a dat detalii despre scopul menținerii în funcție, în ciuda protestelor, a Dianei Buzoianu

E o bună ocazie pentru domnul Grindeanu acum să voteze moțiunea. Doamne ajută. Eu o votez oricum, cu convingere. Această doamnă, pe lângă agresivitate și incompetență, e campioană la tupeu și la nesimțire. Dar are un scop. Ea nu întâmplător a ajuns la mediu. Scopul este de a bloca și de a distruge orice fel de proiect economic important pentru că nu există în special, în zona de energie, proiect. 

Când toată lumea îți spune același lucru, ea ce face? Ne înjură mai tare

În acest context, fostul premier a observat că mai sunt și alți specialiști, inclusiv Sebastian Burduja, fostul ministru al energiei din partea PNL, care critică activitatea șefei de la Mediu. Burduja a avertizat că un proiect pentru care ministerul de resort s-a chinuit a fost suspendat de Buzoianu, oficialul care s-a specializat, apreciază Ponta, în a da ordine imbecile

  • Dar când toată lumea îți spune același lucru, ea ce face? Ne înjură mai tare. Suntem împotriva reformei. Care e reforma femeie? Reforma e să dai ordine imbecile? Pentru că a dat un ordin imbecil acela de a începe lucrările. Ea l-a pus pe șeful de la Ape, e pus de ea. Și i-a dat ordin amărâtului ăla interimar un ordin imbecil. Ia și începe lucrările la baraj. Că vezi, doamne, dacă le încep la primăvară, pierdem banii din PNRR. Și atunci i-a lăsat pe oameni fără apă. După care, ce face? Urlă, țipă. Ea luptă cu PSD-ul, cu corupția, cu nu știu ce.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Ponta despre achizițiile de armament de 17 miliarde euro ale lui Nicușor Dan din Franța: E secret ce cumpărăm

De la fermă, la Ministerul Apărării. USR-istul creditat cu cele mai mari șanse să-l înlocuiască pe Moșteanu a condus până acum o armată de porci

Recomandarea video

Mediafax
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Prosport.ro
Imaginile momentului cu Cristina Neagu după ce a plecat din România. Vacanță de vis în Hawaii
Adevarul
Mesajul dur al unui profesor de Drept: Dacă un neurochirurg de 65 de ani poate opera, și un judecător poate pronunța divorțuri
Mediafax
Impulsivitatea cumpărăturilor de Crăciun. Cum ne influențează neuromarketingul și ce spun specialiștii
Click
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
Digi24
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi DESHUMATĂ?! Detalii tulburătoare despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
Ce dezvăluie un pigment albastru uimitor, vechi de 13.000 de ani, despre strămoșii noștri?
JUSTIȚIE Mai multe ONG-uri din zona „Rezist” au organizat un protest în fața Consiliului Suprem al Magistraturii
19:44
Mai multe ONG-uri din zona „Rezist” au organizat un protest în fața Consiliului Suprem al Magistraturii
METEO Prognoza meteo pentru data de 11 decembrie 2025. Vreme mohorâtă până la finalul săptămânii, ceață, ploi și burniță
19:43
Prognoza meteo pentru data de 11 decembrie 2025. Vreme mohorâtă până la finalul săptămânii, ceață, ploi și burniță
POLITICĂ Parlamentul maghiar dominat de partidul lui Orban adoptă o lege care îngreunează demiterea președintelui. Opoziția face acuzații
19:33
Parlamentul maghiar dominat de partidul lui Orban adoptă o lege care îngreunează demiterea președintelui. Opoziția face acuzații
ULTIMA ORĂ Anunțul lui Bolojan dă fiori. Pensionarii și profesorii își pot lua „adio” de la majorarea veniturilor. Abia în 2027 se va relansa economia
19:19
Anunțul lui Bolojan dă fiori. Pensionarii și profesorii își pot lua „adio” de la majorarea veniturilor. Abia în 2027 se va relansa economia
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan spune că economia României poate fi stimulată prin absorbția fondurilor europene. „Avem 10 miliarde de euro de absorbit doar din PNRR”
19:15
Ilie Bolojan spune că economia României poate fi stimulată prin absorbția fondurilor europene. „Avem 10 miliarde de euro de absorbit doar din PNRR”
CONTROVERSĂ Război total în justiție, după documentarul Recorder. Curtea de Apel București lansează acuzații dure la adresa unui judecător prezent în dezvăluirea de presă
19:04
Război total în justiție, după documentarul Recorder. Curtea de Apel București lansează acuzații dure la adresa unui judecător prezent în dezvăluirea de presă

Cele mai noi