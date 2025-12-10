Invitat în ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Victor Ponta a comentat pe tema unuia dintre cele mai fierbinți subiecte ale momentului, Criza apei și atitudinea ministrului Diana Buzoianu. În opinia fostului premier social-democrat, este vorba de o criză provocată deliberat de USR sub pretextul de a face reformă.
Fostul președinte al PSD a punctat, în studioul Gândul, că ministrul Mediului nu își va da demisia, în ciuda scandalului provocat, fiindcă este susținută de la nivelul cel mai înalt.
„Nici președintele Nicușor Dan, nici domnul prim-ministru nu-i vor spune vreodată să plece. Nici lui Moșteanu nu i-au spus să plece. Nu, premierul l-a apărat până seara. A zis că nu-i interesează CV-urile.El nu lucrează cu CV-uri, lucrează cu oameni”, a observat Victor Ponta.
Pe de altă parte, ministrul Mediului va fi supus unei moțiuni de cenzură inițiată de AUR, pe care fostul premier a asigurat că o va vota. Acesta a dat detalii despre scopul menținerii în funcție, în ciuda protestelor, a Dianei Buzoianu
„E o bună ocazie pentru domnul Grindeanu acum să voteze moțiunea. Doamne ajută. Eu o votez oricum, cu convingere. Această doamnă, pe lângă agresivitate și incompetență, e campioană la tupeu și la nesimțire. Dar are un scop. Ea nu întâmplător a ajuns la mediu. Scopul este de a bloca și de a distruge orice fel de proiect economic important pentru că nu există în special, în zona de energie, proiect”.
În acest context, fostul premier a observat că mai sunt și alți specialiști, inclusiv Sebastian Burduja, fostul ministru al energiei din partea PNL, care critică activitatea șefei de la Mediu. Burduja a avertizat că un proiect pentru care ministerul de resort s-a chinuit a fost suspendat de Buzoianu, oficialul care s-a specializat, apreciază Ponta, în a da ordine imbecile.
