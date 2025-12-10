Ilie Bolojan admite că nu a făcut nimic de când a preluat mandatul: „Nu finalizăm reforma, deficitele rămân, problemele rămân”

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat în podcastul Friendly Fire despre lipsa unui proiect de reforme, chiar și la peste șase luni de când acesta a preluat mandatul de premier, iar Nicușot Dan s-a instalat pe scaunul de la Cotroceni.

„De când sunteți ministru și președinte Nicușor Dan nu avem niciun proiect de reforme”, a întrebat Moise Guran.

Reformele se fac pe baza susținerii Parlamentare, guvernamentale, foecare ministru trebuie să-lu facă reforma în domeniul de responsabilitate. Orice susținere din partea tuturor instituțiilor acre pot da o mână de ajutor vin ca un plus ca să rezolve această problemă.

Ca să punem în practică aceste măsuri avem nevoie de sprijin politic. Ca să punem în practică reforma admisnitrației îți trebuie susținere ca s-o pui în practică fără probleme. După spuneți și dvs. Nu finalizăm reforma. În afară de a crea percepții, problemele rămân, deficitele rămân, problemele din administrație rămân. Faptul că sunt instituții care nu-și fac treaba”, a declarat Ilie Bolojan.