Prima pagină » HOROSCOP » Horoscop 10 decembrie 2025. Vărsătorii își abordează cu seriozitate problemele

Horoscop 10 decembrie 2025. Vărsătorii își abordează cu seriozitate problemele

09 dec. 2025, 15:00, HOROSCOP
Horoscop 10 decembrie 2025. Vărsătorii își abordează cu seriozitate problemele

Ascultă-ți instinctul înainte de a avea încredere în orice altceva. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de miercuri, 10 decembrie 2025.

Berbec

Într-o serie de drame emoționale intense, ultimul lucru de care ai nevoie este încă una. Din păcate, se pare că exact asta o să se întâmple. Încă o dată, un scenariu romantic incredibil ajunge la apogeu, iar emoțiile tale sunt în fierbere. Stai nemișcat, așteaptă lovitura și apoi continuă. Dacă ai senzația că o să explodezi la cineva, pur și simplu îndepărtează-te de situație.

Taur

Astăzi, în lumea ta există o mare cantitate de energie stabilizatoare, care ar putea să-ți stingă focul. Orice s-ar întâmpla, nu lăsa cărbunii să se stingă. Unul dintre atuurile pe care le aduci grupului este un dinamism puternic, care le dă oamenilor curajul să se schimbe. Fii un luptător în ring. Amintește-ți că, la sfârșitul zilei, trebuie să fii mulțumit doar de performanța unei singure persoane: a ta.

Gemeni

Abordează cu seriozitate problemele urgente, în special cele legate de dragoste și nevoile emoționale. Ai toate informațiile necesare pentru a-ți susține punctul de vedere. Ai o mulțime de fapte care te susțin, așa că nu ezita să le folosești. Sentimentele tale sunt puternice și intense. Nu le ignora sub nicio formă. Ascultă-ți instinctul înainte de a avea încredere în orice altceva.

Rac

Vei fi ocupat astăzi. Cu toate acestea, s-ar putea totuși să închei ziua cu biroul plin de proiecte – nu pentru că ești neproductiv, ci mai degrabă pentru că ești popular și munca ta este apreciată. S-ar putea să îți dorești să nu fii atât de valoros! Nu te stresa din cauza a tot ceea ce ai de făcut. Nimeni nu se așteaptă ca tu să termini totul imediat. Odihnește-te puțin. Mâine este o altă zi.

Leu

Ai muncit foarte mult. Astăzi este o zi bună pentru a-ți reîncărca bateriile. Se pare că toată lumea vrea o bucată din tine. S-ar putea să fi ajuns în punctul în care nu mai ai nimic de oferit. Este în regulă să spui acest lucru. Dacă este posibil, ia telefonul din furcă și rezervă-ți ziua pentru tine. Dormi până târziu, meditează, ieși la o plimbare – ai prins ideea!

Fecioară

Astăzi ar putea fi un moment de cotitură pentru tine. Este posibil ca în sfârșit să fi învățat cum să spui nu? Tu ești cel căruia toată lumea îi cere ajutorul. Îți petreci atât de mult timp cu problemele altora, încât îți rămâne puțină energie pentru tine. Această situație nu ajută în cele din urmă pe nimeni. Pune-te pe tine pe primul loc și va rămâne mult din tine pentru ceilalți. Dacă tu ești epuizat, toată lumea pierde.

Balanță

Pozițiile planetare te îndeamnă să te afirmi, dar ai grijă să nu duci această încurajare prea departe. Ai tendința de a exagera puțin atunci când te impui. Există momente (și acesta este unul dintre ele) în care subtilitatea este mai puternică. Încearcă să fii discret și deschis, mai degrabă decât încordat și defensiv. Ai o personalitate caldă, așa că de ce să nu-i lași pe ceilalți să o experimenteze?

Scorpion

Ai o puternică componentă creativă în personalitatea ta. Ar trebui să o folosești mai mult. Pozițiile planetare de astăzi îți vor influența atât creativitatea, cât și productivitatea. Probabil că vei lucra foarte bine, cu rezultate mai bune. Profită de această fază cât mai durează! Acesta este momentul tău de a le demonstra celorlalți de ce ești capabil.

Săgetător

Ești foarte sensibil, dar și intelectual. Aceasta este o combinație minunată și face parte din ceea ce te face un superstar. Pozițiile planetare de astăzi te provoacă să te gândești cum poți combina cel mai bine aceste două componente cheie ale personalității tale. Te-ai gândit să scrii? S-ar putea să-ți ofere genul de echilibru pe care îl căuți. Începe să scri și vezi dacă ți se potrivește.

Capricorn

S-ar putea să fii înclinat să rămâi în pat astăzi cu cel mai recent best-seller. Cine nu și-ar dori să își petreacă ziua astfel? Din păcate, asta nu se va întâmpla. Planetele trag de pe tine pătura și te împing din pat. Există muncă de făcut! Și, mai important, sunt oameni cu care trebuie să vorbești chiar acum. Puneți un semn de carte. Poate aștepta.

Vărsător

Ai multe de oferit. Toată lumea apreciază ceea ce ai de contribuit. Cu toate acestea, nu ai fost în stare să-ți acorzi credit pentru tot ceea ce ai realizat. Ar merita să îți acorzi puțin timp pentru a contempla de ce se întâmplă acest lucru. Ai o nevoie puternică de a fi iubit, dar mai întâi trebuie să te iubești pe tine însuți. Familia și prietenii te vor sprijini, dar mai întâi trebuie să te sprijini pe tine.

Pești

Fie că recunoști sau nu, există un copil în interiorul tău care are nevoie de îngrijire. Ești mândru de persoana care ai devenit. Dar tu ești produsul a ceea ce ai fost odată. Pozițiile planetare de astăzi îți sugerează să recunoști toate părțile din trecutul tău – cele bune și cele rele. Doar după ce ai integrat toate elementele poți fi persoana care trebuie să fii.

Recomandarea video

Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Digi24
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în direcţii greşite”
Cancan.ro
Lovitură de teatru! Ce strategie a folosit 'puișorul' Rodicăi Stănoiou ca să pună mâna pe averea ei: 'Este moștenitor legal
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Adevarul
Exit-poll-urile și sondajele au eșuat masiv în București. „E fără precedent. Am avut trei case de sondare care au manipulat”
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru că nu a găsit loc de parcare
Cancan.ro
Cum se simte Dan Petrescu acum. Familia a apelat și la un VRACI!
Ce se întâmplă doctore
Rita Mureșan e alt om! Vedeta, de nerecunoscut! În tinerețe, era una dintre cele mai frumoase femei
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
Pinguinii mor de foame pe coasta Africii de Sud. Populațiile au scăzut cu 95% în doar 8 ani!
CONTROVERSĂ Primarul New York-ului își ia consilier pe Justiție un rapper condamnat. Noul sfătuitor al lui Mamdani, pușcăriaș timp de 7 ani pentru jaf armat, jefuia taximetriștii
16:23
Primarul New York-ului își ia consilier pe Justiție un rapper condamnat. Noul sfătuitor al lui Mamdani, pușcăriaș timp de 7 ani pentru jaf armat, jefuia taximetriștii
EXCLUSIV Ștefan Popescu despre vizita lui Nicușor Dan în Franța: Destul de târziu pentru prima vizită/Lumea se reașează, România are nevoie de parteneri
16:17
Ștefan Popescu despre vizita lui Nicușor Dan în Franța: Destul de târziu pentru prima vizită/Lumea se reașează, România are nevoie de parteneri
EXTERNE Lituania declară stare de urgență din cauza baloanelor de contrabandă trimise din Belarus. Cum ar putea interveni armata
16:12
Lituania declară stare de urgență din cauza baloanelor de contrabandă trimise din Belarus. Cum ar putea interveni armata
SCANDAL Șeful Consiliului European avertizează SUA să nu se amestece în treburile Europei. Ce îi reproșează lui Trump
16:07
Șeful Consiliului European avertizează SUA să nu se amestece în treburile Europei. Ce îi reproșează lui Trump
FLASH NEWS Ce a discutat Nicușor Dan cu primarul Parisului: „I-am transmis aprecierea pentru decizia de a da numele marelui Nicolae Titulescu unei alei”
16:06
Ce a discutat Nicușor Dan cu primarul Parisului: „I-am transmis aprecierea pentru decizia de a da numele marelui Nicolae Titulescu unei alei”
COMUNICAT Studiu socio-economic ASE: Impactul SGR în economia României a atins 1,49 miliarde de lei prin contribuții directe, indirecte și induse, în 2024
16:02
Studiu socio-economic ASE: Impactul SGR în economia României a atins 1,49 miliarde de lei prin contribuții directe, indirecte și induse, în 2024

Cele mai noi