Prima pagină » HOROSCOP » Zodiile care l-au prins pe Dumnezeu de picior: până la finalul lui octombrie, totul se transformă în bani și noroc

Zodiile care l-au prins pe Dumnezeu de picior: până la finalul lui octombrie, totul se transformă în bani și noroc

05 oct. 2025, 07:21, HOROSCOP
Zodiile care l-au prins pe Dumnezeu de picior: până la finalul lui octombrie, totul se transformă în bani și noroc
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Luna octombrie se anunță o lună foarte bună pentru anumite zodii și au reușit să prindă norocul și pe Dumnezeu de un picior. Astfel că, fiecare decizie, fiecare investiție sau inițiativă pe care o au devine imediat succes, bani sau oportunități neașteptate. Care sunt acestea.

Balanță

Balanțele atrag oportunități în această perioadă. Până la finalul lunii octombrie, tot ce ating pare să se transforme în succes și prosperitate. În plan profesional, proiectele la care lucrează primesc sprijin neașteptat, iar parteneriatele se leagă de parcă totul ar fi fost planificat în Univers. Dacă au avut idei pe care le-au tot amânat, acum este momentul să le pună în practică: banii vin din cele mai neașteptate surse.

În plan personal, relațiile se armonizează rapid, iar Balanțele simt un val de energie pozitivă, care le ajută să gestioneze conflictele cu ușurință. Este, deci, o perioadă perfectă pentru negocieri, investiții mici, dar inspirate sau pentru a încerca ceva complet nou.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Scorpion

Scorpionii trec printr-o perioadă de magie astrală. Tot ce ating pare să se transforme în bani și noroc, iar această energie le conferă un avantaj clar față de ceilalți nativi. Profesional, ei au șansa să finalizeze proiecte mari și să obțină recunoaștere neașteptată din partea șefilor sau colaboratorilor. Dacă se aflau într-un impas financiar, acum apar soluții ca din senin: contracte, bonusuri sau oportunități de afaceri.

În plan personal, Scorpionii se bucură de relații armonioase și de susținerea celor dragi, dar și de un farmec personal care atrage admiratori și parteneri. Este o perioadă în care riscurile calculate se transformă în știguri substanțiale, iar intuiția le ghidează pașii către decizii corecte. Este luna lor de aur, în care nimic nu pare imposibil.

Autorul recomandă:

Cele trei zodii care vor avea parte de NOROC pe toate planurile, în octombrie 2025

Horoscop 5 octombrie 2025. GEMENII își ating obiectivul

Citește și

HOROSCOP Cele trei zodii care vor avea parte de NOROC pe toate planurile, în octombrie 2025
00:15
Cele trei zodii care vor avea parte de NOROC pe toate planurile, în octombrie 2025
HOROSCOP Horoscop 5 octombrie 2025. GEMENII își ating obiectivul
15:00
Horoscop 5 octombrie 2025. GEMENII își ating obiectivul
HOROSCOP Zodia apărată de Divinitate între 3 și 7 octombrie 2025. Sunt zile de aur pentru acești nativi
12:38
Zodia apărată de Divinitate între 3 și 7 octombrie 2025. Sunt zile de aur pentru acești nativi
HOROSCOP Cine sunt cele 5 zodii GENEROASE care sunt dispuse să te ajute când ești la nevoie și cele 3 zodii EGOISTE cărora să nu le ceri niciodată ajutorul
16:54, 03 Oct 2025
Cine sunt cele 5 zodii GENEROASE care sunt dispuse să te ajute când ești la nevoie și cele 3 zodii EGOISTE cărora să nu le ceri niciodată ajutorul
HOROSCOP Zodiile care au șanse mari să își întâlnească jumătatea în săptămâna 6-12 octombrie 2025. Universul aduce oportunități romantice
16:44, 03 Oct 2025
Zodiile care au șanse mari să își întâlnească jumătatea în săptămâna 6-12 octombrie 2025. Universul aduce oportunități romantice
HOROSCOP Zodia care are parte de o lună octombrie ÎNTUNECATĂ, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: „Luptă împotriva răului interior”
15:56, 03 Oct 2025
Zodia care are parte de o lună octombrie ÎNTUNECATĂ, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: „Luptă împotriva răului interior”
Mediafax
Planeta Y? Astronomii găsesc noi indicii despre existența unei lumi ascunse în sistemul nostru solar
Digi24
EXCLUSIV Cristian Păun, despre firmele românești: Sunt tratate cu un sictir de proletar. Stagnăm pe zona de producție, cu inflație mare
Cancan.ro
România, LOVITĂ de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Adevarul
Savanții care au aprins imaginația „dacopaților”. Cum au fost transformați strămoșii românilor în super-eroi antici
Mediafax
Monedă cu chipul lui Donald Trump, pregătită pentru aniversarea a 250 de ani de la independența SUA
Click
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere proprietăți în Zanzibar și Dubai
Digi24
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a confruntat un explorator cu noua carte de identitate electronică
Cancan.ro
Ce s-a ales de Cristian Daminuță. IREAL unde s-a angajat după ce s-a retras din fotbal
Ce se întâmplă doctore
Apariția Andreei Bănică în costum de baie a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
observatornews.ro
Cât costă o postare pe Instagram. "Meseria" de influencer a devenit visul generaţiei Z
StirileKanalD
Acum s-a aflat de ce a murit de fapt Andreea Cuciuc! NU a fost ACCIDENT!
KanalD
Un muzician de 29 de ani, din Cluj-Napoca, a fost operat pe creier în timp ce cânta „Nunta lui Figaro”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Descopera.ro
Motivul pentru care medicamentele au gust RĂU
Capital.ro
Secretul succesului lui Călin Georgescu și George Simion. Remus Ștefureac: Au ascuns acest lucru în campania electorală
Evz.ro
UE obligă firmele să anunțe public salariile pentru fiecare post. Angajatorii sunt revoltați
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Experiența dezamăgitoare de care a avut parte Culiță Sterp, în trenul spre concertul din Augsburg! Artistul nu a fost deloc mulțumit: "Problema e că nu vine nimeni!"
RadioImpuls
Sean „Diddy” Combs, condamnat la 4 ani și 2 luni de închisoare! Rapperul a fost achitat de acuzațiile care i-ar fi putut aduce o condamnare pe viaţă. Ce au declarat copiii lui: „Nu suntem aici pentru a-i scuza greşelile”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Ce înseamnă cu adevărat să fii „pro-viață” în viziunea Papei Leon?