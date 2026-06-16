Alertă în Canalul Mânecii. O navă de război rusă ar fi tras focuri de avertisment lângă un iaht britanic

Ministerul Apărării din Marea Britanie a deschis o anchetă după ce un iaht înregistrat în Regatul Unit a raportat că o fregată militară rusă a tras focuri de avertisment în apropierea sa, în Canalul Mânecii. Incidentul s-a produs marți, între Insula Wight și coasta Normandiei.

O navă de război rusă ar fi tras focuri de avertisment lângă un iaht britanic

Autoritățile britanice investighează informațiile potrivit cărora fregata rusă „Admiral Grigorovich” ar fi tras focuri de avertisment în apropierea unui iaht înregistrat în Regatul Unit.

Potrivit datelor preliminare, incidentul s-a produs marți, în jurul orei 11:40 (ora Marii Britanii), într-o zonă situată între Insula Wight și Normandia.

Surse citate de BBC susțin că focurile au fost trase de la aproximativ 457 de metri de ambarcațiunea civilă, o distanță considerată redusă pentru traficul maritim.

Nu au fost raportate victime și nici pagube materiale.

Un purtător de cuvânt al Ministerului britanic al Apărării a confirmat că instituția verifică circumstanțele incidentului.

„Investigăm informațiile privind un incident petrecut în Canalul Mânecii”, a transmis oficialul.

Evenimentul a avut loc în afara apelor teritoriale britanice

Conform informațiilor disponibile, incidentul s-a produs la aproximativ 20 de mile marine sub Insula Wight, într-o zonă aflată în afara apelor teritoriale ale Regatului Unit.

Autoritățile au fost aleratate după ce echipajul iahtului britanic a raportat comportamentul navei militare ruse. Deși situația este analizată cu atenție, oficialii britanici consideră, pentru moment, că este vorba de un incident izolat.

Cazul apare la doar câteva zile după o operațiune fără precedent desfășurată de forțele britanice în Canalul Mânecii.

Duminică, comandouri ale Royal Marines au interceptat un petrolier asociat așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei, utilizată pentru transportul petrolului supus sancțiunilor internaționale.

Cu toate acestea, surse guvernamentale britanice au precizat că nu există, în prezent, indicii care să lege incidentul de marți de operațiunea desfășurată în weekend.

Fregata rusă era monitorizată de Marina Regală

Navele militare ruse tranzitează în mod regulat Canalul Mânecii, iar aceste deplasări sunt monitorizate constant de Marina Regală britanică. Potrivit informațiilor disponibile, fregata „Admiral Grigorovich” era urmărită în momentul incidentului de nava de patrulare HMS Mersey.

Cu o zi înainte, Marina Regală anunțase că „Admiral Grigorovich” fusese monitorizată pe parcursul weekendului de navele HMS Tyne și HMS Mersey, după ce a fost identificată în largul coastelor orașului francez Brest.

NATO: Moscova folosește fregata pentru escortarea navelor din „flota fantomă”

Săptămâna trecută, o sursă NATO a declarat pentru BBC Verify că Moscova ar fi însărcinat fregata „Admiral Grigorovich” să escorteze nave aparținând „flotei fantomă” prin Canalul Mânecii.

Potrivit informațiilor obținute de alianță, nava rusă operează în zonă de mai multe luni și este aprovizată periodic pe mare de vasul de sprijin PM-82.

Imagini din satelit analizate de BBC Verify arată că PM-82 a desfășurat operațiuni între Canalul Mânecii și Marea Nordului în ultimele luni.

Oficialii NATO cred că această navă furnizează combustibil, hrană, apă și alte provizii fregatei ruse, permițându-i să rămână perioade îndelungate pe mare și să coordoneze escortarea convoaielor maritime rusești.

În luna aprilie, „Admiral Grigorovich” ar fi escortat șase nave asociate „flotei fantomă” prin Canalul Mânecii, în timp ce era supravegheată de Marina Regală britanică.