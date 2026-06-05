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Cer senin pe Marte: NASA publică una dintre cele mai clare panorame surprinse vreodată pe Planeta Roșie

Cer senin pe Marte: NASA publică una dintre cele mai clare panorame surprinse vreodată pe Planeta Roșie
Roversul Perseverance a aterizat pe Marte pe 18 februarie / Sursă FOTO: Shutterstock
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Cer senin pe Marte: NASA publică una dintre cele mai clare panorame surprinse vreodată pe Planeta Roșie.

Imaginea provine de la roverul Perseverance al NASA și ne oferă o perspectivă autentică asupra modului în care ar putea fi o plimbare pe suprafața Planetei Roșii. Imaginea este un compozit realizat prin îmbinarea a 96 de fotografii diferite capturate de roverul Perseverance într-o locație cunoscută sub numele de „Falbreen”, scrie BBC Sky at Night Magazine.

În imagine se pot observa o rocă ce pare a fi așezată pe o ondulație de nisip, o linie de delimitare între două unități geologice și priveliști ale unor dealuri aflate la aproximativ 65 km (40 de mile) distanță.

NASA a publicat două versiuni ale imaginii

Una este o versiune cu culori îmbunătățite, care evidențiază cât de limpede era cerul marțian în momentul realizării fotografiei. Versiunea în culori naturale dezvăluie adevărata nuanță roșiatică, ruginită, a cerului planetei.

Instrumentul Mastcam-Z al roverului Perseverance a capturat imaginile pe 26 mai 2025. Mastcam-Z este un sistem de camere de înaltă tehnologie montat pe catargul roverului Perseverance și îi permite acestuia să observe și să mărească zonele de interes de pe Marte. Acesta poate chiar să realizeze imagini și videoclipuri 3D, oferind oamenilor de știință de pe Pământ vederi detaliate ale suprafeței planetei.

„Cerul relativ lipsit de praf oferă o vedere clară asupra terenului înconjurător”, spune Jim Bell, cercetătorul principal al instrumentului Mastcam-Z de la Universitatea de Stat din Arizona, din Tempe.

Sursă foto: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

Sursă foto: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

Ce a surprins Perseverance în imagine

Există multe detalii interesante de observat în imaginea realizată de Perseverance.

Putem vedea o rocă mare aflată pe o ondulație întunecată de nisip, în formă de semilună, situată puțin la dreapta centrului imaginii. NASA afirmă că roca se afla la aproximativ 4,4 metri de rover în momentul capturării imaginii.

Este o „rocă plutitoare”, asemănătoare cu „Skull Rock”, denumită astfel deoarece probabil s-a format într-un alt loc, fiind ulterior transportată în poziția sa actuală printr-un proces natural, precum o alunecare de teren, acțiunea apei sau a vântului.

De asemenea, este vizibil un cerc alb strălucitor, aflat în stânga centrului și aproape de partea inferioară a imaginii, care reprezintă o zonă de abraziune. Această zonă are o lățime de aproximativ 5 cm și a fost realizată chiar de roverul Perseverance.

Roverul a perforat suprafața marțiană pentru a permite echipei științifice să examineze mai atent materialul, înainte de a decide să extragă un eșantion cilindric de rocă, care va fi păstrat într-unul dintre tuburile sale de colectare.

Echipa științifică a misiunii Perseverance consideră că regiunea Falbreen este deosebit de interesantă deoarece ar putea reprezenta unele dintre cele mai vechi terenuri explorate vreodată de rover. Aceste formațiuni ar putea fi chiar mai vechi decât craterul Jezero, locul unui lac antic de pe Marte.

În imagine se mai pot observa și urmele lăsate de rover în partea dreaptă, indicând traseul parcurs pentru a ajunge în această locație. La aproximativ jumătatea mozaicului este vizibilă și o limită între roci de culoare mai deschisă și roci de culoare mai închisă.

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Sursă foto: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

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