Descoperirea care schimbă tot ce știm despre Univers: Un obiect COSMIC este mai strălucitor decât o supernovă și mai puternic decât o stea neutronică

19 aug. 2025, 19:35, Astronomie
Pe lângă găuri negre, stele pitice, pulsari,  stele gigantice, quasari,  stele neutronice, materie neagră și energie neagră, pământenii ar putea învăța în curând despre o nouă categorie de obiecte cosmice bizare.  Nu este vorba de stelele „ciudate” care au la bază „quarci ciudați”, ci despre obiecte cosmice cu totul diferite față de ce se știa până acum. 

O echipă de astronomi de la Institutul de Studii Astrofizice de la Universitatea Diego Portales din Chile, condusă de Elena Shablovinskaia, a descoperit un nou obiect bizar într-o galaxie învecinată. Din această descoperire ar putea duce la rescrierea cărților, manualelor și enciclopediilor de astronomie.

Este vorba de galaxia în formă spirală NGC 4945. După studii îndelungate din 2023, astronomii din Chile susțin că au detectat cu ajutorul unui radiotelescop din Deșertul Atacama un obiect spațial cum nu au mai văzut până acum.

Caracteristicile obiectului cosmic misterios

Astronomii din Chile au descoperit următoarele caracteristici ale obiectului descoperit în galaxia care poate fi găsită în Constelația Centaurului:

  • În centrul galaxiei NGC 4945 se află un obiect care emite cantități uriașe de energie;
  • Este între 10.000 și 100.000 de ori mai luminos decât stelele neutronice cu un câmp magnetic extrem de puternic;
  • Are un câmp magnetic surprinzător de bine structurat;
  • Este de 100 ori mai strălucitor decât microquasarii – regiunea compactă din jurul găurilor negre stelare;
  • Este de 10-100 ori mai strălucitor decât toate supernovele cunoscute, depășind ca intensitate și Nebuloasa Crabului, o rămășiță de supernovă care a avut loc în anul 1054;
  • Însă, este de 100 de ori mai slab decât nucleul activ al lui NGC 4945, care este alimentat de o gaură neagră supermasivă care se hrănește cu materia care cade în ea.

Din păcate, galaxia NGC 4945 este situată la 11 milioane de ani lumină. Obiectul nu poate fi detectat prin telescoape optice sau cu raze X, ci cu instrumente care detectează lungimile de undă milimetrice și submilimetrice. Din observații, astronomii au dedus că nu este o explozie sau un fenomen cosmic tranzitoriu și nici nu s-a pus problema dacă ar fi o structură construită de către o civilizație avansată tehnologic de tip II sau III pe scara Kardashev.

Astronomii au decis să-l numească Punctum

O parte din membrii echipei au presupus că ar putea fi mai degrabă un magnetar, un tip de stea neutronică  care emite câmpuri magnetice, raze X și raze gamma de 1000 ori mai puternice decât cele ale stelelor neutronice obișnuite, precum și radiații electromagnetice. Alții au presupus că ar putea fi un pulsar puternic.  Însă, după analize amănunțite, obiectul misterios emite lungimi de undă milimetrice mai puternice decât o pot face magnetarii și pulsarii obișnuiți.

Astronomii au decis să-i dea obiectului cosmic bizar denumirea „Punctum”.

„În acest moment, Punctum iese în evidență – nu se potrivește clar în niciuna din categoriile cunoscute. Nimic asemănător nu a mai fost detectat vreodată de radiotelescoape precum ALMA. Punctum ne arată că mai sunt multe de descoperit pe cerul [lungimilor de undă] milimetrice”, a conchis Șablovinskaia, potrivit Space.

„Pe lângă găurile negre supermasive, Punctum este cu adevărat puternic”, a declarat Shablovinskaia pentru Space.com.

Galaxia în care s-a descoperit obiectul misterios „Punctum” poartă denumirea după cântecul muzicianului Brett Domino din albumului „Funk”.

Sursa Foto: Shutterstock

