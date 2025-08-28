Mega-racheta Starship a lui Elon Musk s-a lansat cu succes ieri, fiind al 10-lea zbor de testare realizat.

După 38 de minute, racheta care este menită să transporte astronauți pe Lună și pe Marte a realizat o mișcare de rotire.

Racheta, cu 120 de metri înălțime, a lansat opt sateliți Starlink în spațiu și și-a reaprins toate cele șase motoare pentru a reveni pe Pământ, în Oceanul Indian, după o călătorie de 38 de minute.

Elon Musk a declarat în mai că și-a propus ca primele lansări de rachete Starship către planeta Marte să aibă loc de la finalul anului viitor, cu roboții Optimus la bord, potrivit Reuters.

Sursa Video: Digi24

Sursa Foto: Profimedia

