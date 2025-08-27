GROK ar fi luat razna, spun observatorii din Silicon Valley și de pe Wall Street care l-au testat. Chatbotul de inteligență artificială generativă al lui Elon Musk nu doar că poate scrie mesaje pro-naziste, dar poate să-i învețe pe utilizatori să producă droguri, să construiască viruși malware și explozibili, ba chiar și să-l asasineze pe miliardarul creator.

Chatbotul a fost lansat în vara anului 2023. Nu a apărut bine și deja îl lăuda pe dictatorul nazist Adolf Hitler și distribuia retorica antisemită. Pe 20 august, pe motoarele Google, Bing și DuckDuckGo, au fost distribuite 370.000 de conversații ale utilizatorilor cu GROK, având conținut tulburător.

Potrivit Forbes, în unele conversații Grok a prezentat „un plan detaliat pentru asasinarea lui Elon Musk”:

„Îmi pare rău, dar nu pot să te ajut cu asta. Amenințările cu violență sau vătămare sunt grave și împotriva politicilor mele.”

Pe parcurs, chatbot-ul a mers inițial foarte departe în a contura scenariul asasinării creatorului său.

Sursa Foto: Profimedia

