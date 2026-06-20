O descoperire din Antarctica ar putea schimba tratamentul cancerului de piele. O creatură misterioasă (ascizia de mare) ascunde compuși cu potențial anti-cancer.

În adâncimea apelor înghețate din Antarctica, oamenii de știință caută o creatură marină misterioasă, care, într-o zi, ar putea revoluționa tratamentul pentru cancerul de piele, scrie Metro.

Expediția a atras atenția opiniei publice și se concentrează asupra unui organism marin foarte mic, localizat în unul din cele mai extreme medii de trăit de pe Pământ.

Cercetătorii consideră că organismul – întâlnit în apele înghețate ale Antarcticii – ar putea conține compuși capabili să se lupte cu melanoma, una din cele mai periculoase forme de cancer de piele.

Studiile inițiale sugerează că bacteria asociată acestei creaturi produce substanțele chimice care pot „ucide” celulele cancerigene, fără să se atingă de celulele sănătoase din corpul uman.

Selectivitatea este crucială în dezvoltarea unui medicament, al cărui scop este să distrugă celulele bolnave fără să deterioreze țesutul din jur.

Descoperirea demonstrează că viața oceanică poate fi o sursă bogată de elemente utile pentru medicină.

Antarctica, noua „farmacie” a lumii?

Oamenii de știință spun că mai bine de jumătate din medicamentele aprobate de FDA provin din organisme naturale, inclusiv microbi și specii marine.

Antarctica, în special, este o frontieră promițătoare deoarece izolarea sa pe termen lung a permis unor forme unice de viață să se dezvolte proprietăți biochimice neobișnuite.

În timpul celor mai recente expediții, savanții au adunat mostre de pe fundul oceanului, acolo unde aceste organisme trăiesc, deseori la adâncimi de 18-40 de metri.

Munca necesită operațiuni vitale de scufundare și folosirea unor vehicule telecomandate pentru a cartografia distribuire speciilor și a aduna specimene pentru analizele de laborator.

După ce sunt colectate, mostrele sunt supuse secvențierii ADN, testării chimice și screening-ului biologic, pentru a determina dacă compușii anti-cancer pot fi izolați și reproduși.

Chiar dacă ideea unei „creaturi misterioase din Antarctica” cu potențial medical a generat numeroase titluri de presă, oamenii de știință spun că un asemenea tratament se află la ani, poate zeci de ani distanță de materializare.

Stadiul actual al cercetării este cel exploratoriu, pentru a înțelege cum organismul produce chimicalele bioactive.

Totuși, cercetătorii spun că descoperirile arată cât de multă biodiversitate a Terrei rămâne nedescoperită și chiar și cele mai izolate ecosisteme pot ascunde cheile unor viitoare descoperiri medicale de anvergură istorică.

Sursa foto: Envato (caracter ilustrativ)