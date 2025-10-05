Existența lui Dumnezeu, demonstrată de către doi matematicieni: Trăim într-un SPAȚIU-TIMP care leagă inextricabil materia, spațiul și timpul

Cuvântul „ateist” provine din cuvântul „athéisme” din limba franceză , care este datat din anul 1587. Cuvântul semnifică „o persoană care nu crede în Dumnezeu sau care îi neagă existența lui Dumnezeu”.

Dacă în Evul Mediu, oamenii atei riscau să fie condamnați de către inchizitori să fie arși pe rug sau spânzurați (așa cum a pățit Etienne Dolet), ateismul a existat încă din vremurile Greciei clasice, Imperiului Roman și ale Indiei antice.

Doi matematicieni au demonstrat existența lui Dumnezeu

Olivier Bonnassies, 59 de ani, stabilit vestul Londrei, și Michel-Yves Bolloré, 79 de ani, stabilit în Paris, sunt matematicieni și antreprenori. Cei doi au publicat o carte în 2021, vândută în 400.000 de copii, traduse în mai multe limbi.

Bolloré, inginer în informatică, este catolic din naștere. Bonnassies susține că „știința este acum aliata lui Dumnezeu” și că „pendulul științei a oscilat în direcția opusă”. Într-un interviu acordat revistei Publishers Weekly, cercetătorul a explicat raționamentul din spatele volumului de 580 de pagini:

„Munca noastră se bazează pe trei concluzii științifice: că trăim într-un spațiu-timp care leagă inextricabil materia, spațiul și timpul; că toate acestea par să aibă un început; și că parametrii universului sunt atât de fin reglați încât, dacă i-ai modifica puțin, viața ar deveni imposibilă.”

Istoria ateismului

Ateismul nu este o idee nouă. Filosoful pre-socratic Democritus din Abdera credea de la 430 î.Hr. că lumea este alcătuită din atomi și nu credea că zeii olimpici erau atât de relevanți pentru existența materială. Anaxagoras, alt filosof grec pre-socratic, născut în Turcia de azi, nu doar că a încercat să vină cu explicații despre meteoriți, curcubeu, eclipsele solare și despre cum Soarele era o minge de metal incandescent, despre Luna că era din rocă, cu munți, care reflectă lumina solară și că stelele sunt pietre încinse, iar despre Pământul spunea că este plat și plutește pe aer. Deși avea concepții astronomice eronate, a introdus noțiunea de panspermie, conform căreia viața există în tot universul și poate fi distribuită peste tot. A fost acuzat de impietate și exilat.

Ateismul a luat amploare în Franța după Revoluția Franceză declanșată din 1789. Însă, cultele creștine erau interzise și înlocuite în mod forțat cu „Cultul Rațiunii”, apoi cu „Cultul Ființei Supreme” impus de Robbespierre. Ateismul a fost promovat în revoluțiile franceze de la 1848 și de la 1871. În secolul 20, Uniunea Sovietică, China maoistă și alte state conduse de regimuri comuniste au impus ateismul de stat. Libertatea cultelor religioase era limitată, însă religiile n-au fost eliminate sau interzise, în timp ce statele occidentale s-au laicizat prin separarea bisericii de stat.

După cele două războaie mondiale, ateismul a fost dezbătut de filosofi și scriitori existențialiști ca Jean-Paul Sartre. La finalul secolului 20 și începutul secolului 21, oamenii de știință respingeau existența lui Dumnezeu, aducând explicații științifice despre cum s-a format și cum funcționează Universul și natura, fără ca vreo divinitate să se implice.

Știința încă continuă să câștige în lupta cu Religia

Generația milenială a devenit una dintre cele mai non-religioase generații din istorie. Academicienii, precum astrofizicianul Stephen Hawking, au respins ideea că Big Bang-ul ar fi avut nevoie de un creator. Oamenii de știință sunt susțin teoria potrivit căreia Universul s-a format în urma Big Bang-ului, acum circa 14 miliarde de ani. Câțiva susțin chiar și teoria multiversului. Fizicianul Robert Wilson a respins ideea că Universul ar fi fost creat de o minte superioară:

„Deși teza generală… conform căreia o minte superioară ar putea fi la originea universului nu îmi oferă o explicație satisfăcătoare, îi pot accepta coerența. Dacă universul a avut un început, atunci nu putem evita întrebarea creației.”

Chiar și cu ascensiunea conservatorismului în Statele Unite ale Americii marcată de revoluția „MAGA” a lui Donald Trump, adolescenții și tinerii din generația Z sunt de două ori mai predispuși să se identifice drept atei decât părinții lor, potrivit unui sondaj. 13% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani s-au declarat atei.

