Ce au descoperit oamenii de știință, după ce au observat relația dintre un grup de delfini și unul de orci. Ce au relevat filmările subacvatice

Oamenii de știință au analizat relațiile dintre un grup de delfini și unul de orci, în perioada 15-30 august 2020, în largul coastei Columbiei Britanice. Cercetătorii au analizat și clicurile de ecolocație ale delfinilor și orcilor prin intermediul cărora speciile pot naviga și percepe mediul înconjurător. Studiul a fost publicat în revista Scientific Reports.

Orcile sunt considerate o specie adversară cunoscută pentru atacurile asupra rechinilor albi. Acestea sunt mai puțin cunoscute pentru interacțiunile pașnice cu alte specii. Totuși, oamenii de știință au descoperit că orcile au tendința să coopereze cu delfinii. Acest aspect s-a întâmplat în timp ce ambele specii marine vânau somonul, principalul lor aliment.

Ce au descoperit oamenii de știință despre relația dintre delfini și orci

Pentru a colecta date cât mai pertinente, cercetătorii s-au folosit de imagini realizate cu drone și filmări subacvatice, atașând orcilor dispozitive cu ventuze echipate cu camere și hidrofoane. În urma observării imaginilor, oamenii de știință au descoperit că orcile urmăreau delfinii atât la suprafață, cât și în adâncime (scufundări până la 60 de metri). În tot acest timp, speciile căutau somonul Chinook pentru a se hrăni.

„Să-i vezi scufundându-se și vânând în sincron cu delfinii schimbă complet modul în care înțelegem aceste întâlniri”, a declarat Sarah Fortune, președinta Canadian Wildlife Federation pentru conservarea balenelor mari.

Camerele video din adâncime au surprins cum orcile atacă agresiv somonul, îl prind și îl mănâncă. Oamenii de știință au analizat și clicurile de ecolocație ale delfinilor și orcilor, iar în tot acest timp au descoperit 258 de interacțiuni între cele două specii, scrie CNN.

Delfinii devin niște „ghizi” pentru orci, în căutarea hranei.

„Putem analiza caracteristicile acestor clicuri pentru a deduce dacă o balenă urmărește activ o pradă și dacă a reușit să o prindă. Vânând împreună cu alte animale care folosesc ecolocația, cum sunt delfinii, își pot extinde câmpul acustic, crescând șansele de a detecta unde se află somonul. Aceasta este ideea principală”, a explicat Fortune.

