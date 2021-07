Medicul și cercetătorul Octavian Jurma vorbește într-un interviu pentru Gândul despre consecințele cu care vine valul 4 al pandemiei pe fondul nevaccinării Covid-19. Epidemiologul avertizează că în cel mult trei săptămâni varianta Delta va fi dominantă și în România. Totodată, expertul în sănătate explică și componenta socială a pandemiei: vaccinarea profesorilor și importanța orelor de pandemie în școli.

Despre varianta Delta: Dacă ești expus la mai puțin de un minut în fața unei persoane infectate cu Delta riști să te infectezi

Dacă ești expus la mai puțin de un minut în fața unei persoane infectate cu Delta riști să te infectezi Despre valul 4 în România: Va afaceta persoanele vârstnice și cele vulnerabile

Va afaceta persoanele vârstnice și cele vulnerabile Despre componenta socială a pandemiei: Ore de pandemie în școală

Ore de pandemie în școală Despre mitul că „vaccinul te omoară”. Anticorpii se produc în 30 de zile. Poți face vaccinul astăzi, boala peste o săptămână și apoi poți muri

Anticorpii se produc în 30 de zile. Poți face vaccinul astăzi, boala peste o săptămână și apoi poți muri Despre medicii care nu se vaccinează: Nu poți să fii medic și să nu te vaccinezi.

Epidemiologul spune că România nu este pregătită, nici psihologic, nici material pentru a face față unui nou val de îmbolnăviri pe fondul nevaccinării. El spune că țările care au vaccinat o bună parte din populație vor suporta mult mai ușor impactul valului Delta, decât statele care au vaccinat puțin.

„Tulpina Delta ne arată că virusul Covid nu este gripă și aici trebuia insistat mai mult în rândul medicilor, pentru că mulți dintre ei nu se vaccinează. Trebuia să profităm de perioada de carantină de anul trecut pentru a educa medicii. Tulpina Delta este produsul acestei atitudini pe care am avut-o, pentru că, dacă urmărim filogenia ei, felul în care s-a ajuns prin mutații, observăm că s-a plecat de la tulpina originară din Wuhan, apoi valul doi a fost provocat de mutația D614G, iar apoi au apărut tulpinile cu adevărat agresive:Alpha, Beta, Gamma și mai târziu, Delta. La Delta încărcătura virală este mult mai infecțioasă de sute și mii de ori decât la vechile tulpini. Dacă ești expus la mai puțin de un minut în fața unei persoane infectate cu Delta riști să te infectezi”, spune Octavian Jurma.

„Vaccinarea nu poate să oprească valul Delta”

În continuare, epidemiologul spune că tulpina Delta este atât de infecțioasă încât copleșește sistemul imun, fiind responsabilă de un număr mare de infecții, predominant la persoanele nevaccinate.

Promisiunea vaccinului că ne va păzi de formele grave de boală, de spitalizare sau moarte se confirmă, uitândânu-ne la următorul indicator: numărul de decese. Pentru că, deși avem un număr similar de cazuri coronavirus în Marea Britanie și Indonezia, faptul că în Marea Britanie este vaccinată 65% din populație, iar în Indonezia doar 15%, acest aspect se traduce în mortalitate. Astfel că în UK la 45.000 de cazuri pe zi avem 60 decese, iar în Indonezia la 49.000 de cazuri pe zi avem 1.300 de decese.Vaccinarea nu poate să oprească un val Delta, însă din cauza că nu ne-am vaccinat, profilul din România va fi mai asemănător celui din Indonezia. Pentru că nu ne-am vaccinat se va muri mult mai mult decât e firesc într-o țară vaccinată, mai spune Jurma.

Valul 4 ar putea veni cu mai multe decese

Cercetătorul Jurma spune că există două scenarii în ceea ce privește valul 4 de coronavirus din România.

„Avem scenariul pozitiv în care valul Delta ar putea atinge același nivel ca valul 3, sau chiar puțin mai scăzut. În schimb, la polul opus, cel mai pesimist scenariu este ca valul Delta din România să arate ca cel din Indonezia, care este de 4 ori mai mare decât valul lor 3, tocmai pentru că populația nu este vaccinată. Problema cea mai mare a României este că nu avem vaccinate persoanele vulnerabile. Pentru că acesta este scopul pentru care ne vaccinăm: salvarea vieților. Aș fi mulțumit cu 25% populație vaccinată, dacă asta ar însemna să avem vaccinate 80% din persoanele vârstnice și vulnerabile. Din păcate, la noi acest 25% este distribuit pe toate vârstele”, mai explică cercetătorul.

Ore de pandemie în școală

Epidemiologul spune că medicii ar fi trebuit vaccinați în mod obligatoriu, iar în școli erau necesare ore de pandemie. Un alt aspect important din campania de vaccinare este adaptarea mesajelor, mai spune Jurma.

„Virusul nu se poate răspândi fără să exploateze comportamentul nostru. Această educație minimală prin care să înțelegem că noi, prin comportamentul nostru putem răspândi sau frâna virusul. Ar trebui început la medici pentru că ei nu au nicio scuză să practice această meserie. E o meserie care îți cere niște lucruri. Nu te obligă nimeni să fii medic. Nu poți practica medicina nevaccinat. Poți face altceva. În schimb, este obligatoriu să mergi la școală”, mai spune epidemiologul.

Nu înțeleg de ce nu avem ore de pandemie în școli. Cu copiii se poate discuta și aceștia pot deveni vectori de informare în comunitate. Dacă am educa copiii, am educa automat părinții și bunicii. Nu suntem deloc reactivi. Avem doar acea campanie de publicitate care este deja dezumflată și epuizată ca mesaj de genul «vaccinarea aduce fericirea», sau că« te poți îmbrățișa cu copilul» . Oamenii se îmbrățisează de săptămâni întregi. Trebuie adaptate aceste mesaje. Nu merge așa. Mesajele antivaccinare evoluează constant. Totodată, studiile arată că mesajele pozitive care promovează vaccinarea trebuie să fie mult mai numeroase decât cele negative, pentru că acestea se răspândesc de 7 ori mai ușor. Octavian Jurma

Tulpina Delta va fi dominantă în România

Totodată, epidemiologul spune că România face parte ca și Brazilia din țările imunizate natural. Mai mult, el avertizează că începând cu luna august tulpina Delta va deveni predominantă și în România.

„Vaccinul are o componentă individuală prin care îți stimulează sistemul imun și ți-l educă pentru a recunoaște virusul atunci când îl întâlnește și apoi să-l distrugă. Dacă nu, te vei infecta și vei suporta consecințele infectării care sunt mult mai grave decât cele ale vaccinării indiferent de forma pe care o faci. După calculele mele am ajuns undeva la 50% imunizare, imunizare naturală + vaccinare, din care 30-40% imunizare naturală și diferența dată de vaccinare. Începând cu luna august vom începe să vedem impactul scăderii imunității. Într-o săptămânăm cel mult, trei, tulpina Delta va fi anunțată dominantă și la noi. În luna august mă aștept la peste 100 de cazuri pe zi și probabil vom depăși și pragul de 500 de tulpini delta per total”, spune epidemiologul.

”Nu ne putem vaccina când vrem noi”

Jurma mai spune că românii trebuie să înțeleagă că vaccinul nu este un produs comercial disponibil atunci când vrea fiecare.

„Noi greșim dacă credem că ne putem vaccin când vrem noi. El are nevoie de timp până să producă anticorpi, vorbim de 30 de zile, iar acest aspect nu este sublinait suficient. Oamenii nu înțeleg că se pot vaccina astăzi, peste o săptămână pot face boala și apoi pot muri”, spune acesta.