Tehnologia și digitalizarea. Sunt două cuvinte pe care le auzim din ce în ce mai des și în România. Primul gând – atunci când vorbim despre acest subiect – ne zboară la Musk și Zuckerberg, doi dintre marii giganți digitali și la imperiile pe care le-au creat aceștia.

De multe ori, tehnologia – ești la un click distanță de orice informație – pare o adevărată binecuvântare. Alteori, trăiești periculos și ajungi să cunoști și reversul medaliei, venit din “tenebrele” lumii digitale pe care dacă nu o decriptezi suficient se poate întoarce împotriva ta.

Nu de puține ori te înfioară doar gândul că un robot bine optimizat și “ferchezuit” digital îți poate lua locul de muncă. Mituri, adevăruri sau scenarii elucubrante? Rămâne de văzut cum va arăta peste 10-20 de ani viitorul digital.

Antreprenorul Cristian Doiu vrea să-și pună amprenta în digitalizarea românească

România de astăzi are o piață digitală – subjugată însă companiilor cu monopol – deși, paradoxal, românii sunt mari consumatori de internet. Ne-o spune Cristian Doiu, unul dintre numele de rezonanță de pe piața tehnologiei din țara noastră.

La 12 ani, a avut cel mai vizitat site din România. Prin prisma vârstei și pentru că nu avea expertiza necesară, nu a conștietizat atunci pe deplin amploarea succesului său digital.

A fost însă „scânteia” prin care a devenit conștient și pasionat de potențialul industriei de antreprenoriat, dar și de cea de dezvoltare digitală de software și de aplicații web. Cristian Doiu poate fi, la o scară mai mică, păstrând proporțiile pe tărâmurile noastre, un “Elon Musk de România.”

Antreprenorul român – care și-a focalizat cunoștințele și spiritul inovativ pentru a dezvolta mai multe aplicații pe piața locală digitală – a vorbit, într-un interviu pentru Gândul despre lansarea rețelei Chatter, o alternativă la Twitter / X sau TruthSocial.

Digitalizarea în România, o ecuație cu multe necunoscute

Antreprenorul Cristian Doiu recunoaște că ecuația digitală nu este deloc una simplă. Este nevoie de perseverență, de timp, de lucru într-o echipă competitivă și solidară, dar și de cunoștințe și profesionalism.

De-a lungul timpului, a înțeles – uitându-ne la magnații digitali, de la Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos până la Larry Ellison – că este greu să reinventezi roata și să ții pasul cu giganții lumii tehnologice. Mărturisește, însă, că are multe motive să fie optimist.

Prin prisma expertizei sale, susține că piața digitală din România este una ofertantă, pentru a duce tehnologia la un alt nivel, atât în ceea ce privește educarea consumatorului, dar și prin calitatea informației, care poate face diferența între corectitudine și manipulare.

„Este foarte greu de pătruns în lumea digitală și mai mult este greu de a crea o comunitate”

Absolvent al Facultății de Automatică și Calculatoare, cu o experiență vastă în programare (UI/UX/Web design), Cristian Doiu a conceput și a lansat Chatter.al – prima rețea de socializare 100% românească, disponibilă și pe Android, punând în centrul său utilizatorii, libertatea de exprimare și siguranța datelor.

Aplicația este gratuită și poate fi descărcată din Google Play Store. În curând, va apărea și varianta pentru iOS. Creat de un antreprenor român, pentru români și europeni, Chatter.al este un proiect cu un accent puternic pe suveranitatea digitală și pe nevoile reale ale utilizatorilor locali.

Cristian Doiu nu pierde deloc timpul și lucrează deja la varianta integrării unui asistent AI, care să ofere sugestii și să răspundă la întrebările utilizatorilor.

„Noi avem mai multe aplicații dezvoltate, sunt șase la număr. Este al doilea produs mediatizat, cu ajutorul căruia vrem să penetrăm puțin piața digitală, deoarece considerăm că are foarte mare potențial, atât de dezvoltare internă, cât și de dezvoltare globală internațională. Chatter este prima rețea de socializare 100% românească. M-am documentat, știu că au mai existat câteva tentative, dar nicio persoană nu se implică atât de vehement pe cât o fac eu în fiecare zi în dezvoltarea unei astfel de aplicații.

Motivele sunt multiple, iar una dintre ele o reprezintă faptul că aplicațiile de socializare – cum ar fi Facebook, Instagram, Twitter și mai nou TikTok – au deja monopol. Este foarte greu de pătruns în lumea digitală și mai mult este greu de a crea o comunitate. Chatter vrea să fie alternativa românească pentru orice rețea de socializare globală și este la început de drum. Cred că se fac doi ani de când lucrăm la această aplicație și este gata de vreo jumătate de an. Momentan, comunitatea se formează, suntem în plină dezvoltare și în plin proces de promovare”, povestește Cristian Doiu.

„Încercăm să îmbunătățim piața digitală, aici, local, cu resursele pe care le avem”

Alternativa locală la rețelele globale – Chatter.al oferă o experiență familiară și modernă, în stilul Twitter sau TruthSocial, unde utilizatorii pot posta texte scurte, imagini, videoclipuri, pot interacționa prin comentarii, aprecieri și distribuiri.

Platforma își propune însă să mențină un echilibru între libertatea de exprimare și un discurs responsabil, oferind un sistem de moderare adaptat cadrului legal românesc și nu impus de politici internaționale, de multe ori nepotrivite și neadaptate pentru realitatea locală.

„Referitor la aceste aplicații proprii – de cele mai multe ori, nu încercăm să reinventăm roata – ci să ne adaptăm la piața globală. Adică, ne uităm la – Elon Musk, la Mark Zuckerberg, la Jeff Bezos – fondatorul Amazon și Larry Ellison – cofondatorul Oracle – și vedem cum își dezvoltă fiecare piața digitală. Încercăm și noi să o îmbunătățim atât cât putem aici, local, cu resursele pe care le avem.

Eu sunt un pionier în ceea ce privește dezvoltarea digitală. La 12 ani, spre exemplu, am avut cel mai vizitat site din România. Ulterior s-a renunțat, am devenit mult mai profesionist, dar dacă atunci știam și aveam creierul de acum – se putea monetiza la nivel de milioane de euro proiectul acela. Atunci, a fost însă momentul în care am devenit pasionat de industria de antreprenoriat și respectiv dezvoltare digitală de software și aplicații web”, a povestit Cristian Doiu, într-un interviu acordat Gândul.

„Aplicațiile pe care le dezvoltăm, cel puțin mai mult de jumătate dintre ele, pot fi interdependente”

Cristian Doiu recunoaște că toate proiectele pe care este alocat și pe care le dezvoltă împreună cu echipa sa sunt la nivel de America.

Este și motivul pentru care și-a dorit și se luptă să dezvolte aplicații și la nivel local, dar în același timp să se inspire și să aducă în România cât mai multe dintre valorile și strategiile digitale pe care le au cei din Occident, cu care au făcut performanță în tehnologie.

„Aplicațiile deja existente au monopol, adică au o bază de utilizatori foarte mare. Este foarte greu să reinventăm roata, fiind mici și să venim cu ceva unic pe piață, dar eu cred că suntem capabili să facem asta. Nu este ceva complicat, dar trebuie să punem în mișcare mecanismul de promovare și de creare a unei comunități și după aceea, pe măsură ce se strâng din ce în ce mai mulți utilizatori, vor apărea și funcționalități suplimentare.

Eventual, se poate integra Samantha (n.r. – primul AI social din Europa și o altă aplicație concepută de Critian Doiu (Aww.al – Full Stack URL Management System) ca asistent digital în cadrul Chatter și tot așa. Adică, aplicațiile pe care le dezvoltăm, cel puțin mai mult de jumătate dintre ele, pot fi interdependente. Chatter este fundamental o rețea de socializare 100% românească, cu foarte multe posibilități de dezvoltare și care are un potențial foarte mare chiar și pentru piața locală, după cum vă spuneam, atât social cât și politic, ulterior, dacă va fi cazul.”

“Sunt aceiași antreprenori români care făceau asta și acum 20 de ani”

Antreprenorul a vorbit și despre piața digitală din România, punctând că aceasta există, dar nu este suficient de dezvoltată, comparativ cu țările vestice.

Cristian Doiu mărturisește că momentan sunt foarte puțini antreprenori români sau europeni dispuși să dezvolte produse digitale viabile la standarde internaționale.

„Oamenii sunt reticenți. Poate să fie și o problemă politică, nu-mi dau seama, dar cert este că sunt foarte puțini antreprenori români sau europeni care să dezvolte produse viabile la standarde internaționale și care să aibă și un oarecare succes mediatic. Foarte puține astfel de cazuri. Știu câteva persoane care se ocupă aici, local și pot oferi și câteva exemple. Sunt aceiași antreprenori români care făceau asta și acum 20 de ani, așa cum și eu vă spuneam că am pornit de tânăr și mi-am dezvoltat apetitul pentru digitalizare și mediul digital.

Nu vreau să mă pun pe același piedestal cu acești oameni, sunt mai dezvoltați – este, evident, și diferența de vârstă de 10-20 de ani – timp în care au putut să își dezvolte mult mai mult abilitățile de dezvoltare digitală. Cumva, sunt aceiași oameni care activau și acum 20 de ani și care acum încearcă să dezvolte pe cont propriu piața mediatică digitală.

Cred că, în România, pot face o listă de 10-20 de persoane, în cel mai bun caz, care să se ocupe de digitalizare sau de piața digitală în mod constant, asumat și pe o perioadă lungă de timp. Este un procent destul de mic, raportat la populație. De asta aș vrea să investim puțin în în zona asta, pentru că personaje cum ar fi Elon Musk sau alți antreprenori americani au avut foarte mare succes și încercăm și noi să învățăm cât mai mult de la ei”, a explicat antreprenorul digital.

„Încercăm, prin educarea utilizatorilor, să reușim ca aceștia să-și dezvolte propriul discernământ”

Cristian Doiu susține că, într-o piață digitală, aflată într-o continuă schimbare și transformare, este important să fie găsit acel echilibru care să ducă la educarea publicului din mediului digital și în special al copiilor și tinerilor care petrec mult timp pe rețelele de socializare.

„Pentru a găsi un echilibru, consider că trebuie să contribuim, dincolo de culoarea politică, ceea ce știu că e foarte greu aici, local, la educarea mediului digital. În primul rând, educarea copiilor. De aceea, vreau să testez puțin piața de pe Tiktok, pentru că dintre toate rețelele de socializare, pe Tiktok avem cel mai mult analfabetism. Sunt cei mai mulți copii, cei mai mulți tineri și, din păcate, foarte mulți dintre ei analfabeți. Acesta este și motivul pentru care monetizarea pe platforma TikTok este aproape de 100 de ori mai ieftină decât pe alte rețele de socializare.

Dacă se încearcă o monetizare pe LinkedIn – unde vorbim de un mediu profesional, CV- ul fiecăruia și posibilități de angajare – va fi de 100 de ori mai scumpă promovarea decât pe o rețea de socializare cum este TikTok. Se preconizează că aplicația acesta, originară din China, va fi cumpărată de USA, poate atunci se va schimba situația. Scopul nostru comunitar sau cumulativ este acela de a încerca educarea acestor rețele de socializare. Pe de altă parte, recomandarea mea pentru a păstra echilibrul acesta este să apară cât mai multe aplicații similare, cum am dezvoltat noi Chatter. Încercăm să fim o aplicație de socializare cât mai profesională în exprimare și în abordare.

Toate subiectele pe care le-am adăugat pentru recomandări extracurriculare suplimentare pentru fiecare cont în parte sunt cele mai active cuvinte – cheie globale și aici mă refer la piața muncii – inteligența artificială, politică internă, politică externă. Adică, topicuri de interes internațional, cele mai active și educative. Încercăm, prin educarea utilizatorilor, să reușim ca aceștia să-și dezvolte propriul discernământ, pentru a filtra informația și a face diferența între ce este real și ce este manipulare. Pentru că asta este singura responsabilitate pe care o putem avea pe partea de digital și anume să încercăm să educăm, astfel încât să poată filtra prin critical thinking corect informația”, a conchis antreprenorul român.

Cristian Doiu, managerul companiei care a creat “Samantha”

Cristian Doiu și echipa sa au conceput și primul AI social din Europa – Samantha.al, care îți poate fi confidentă, iubită, prietenă sau asistentă virtuală.

Tinerii IT-iști care au conceput-o s-au inspirat din filmul ”Her”, în care un bărbat dezvoltă o relație cu Samantha, un sistem de operare inteligent, care vorbește cu el prin intermediul unei voci feminine.

În funcție de nevoile și cerințele acestora, AI-ul social poate oferi sfaturi de viață, suport emoțional și poate purta discuții profunde. Cristian Doiu susține că are planuri ca Samantha să fie parte integrantă a aplicației Chatter.

Ce oferă utilizatorilor aplicația Chatter – Este 100% Gratuită, fără reclame

Libertate de exprimare autentică – Platforma promovează un echilibru între libertatea de opinie și respectarea cadrului legal românesc, fără cenzura impusă de marile companii tech sau de agende internaționale.

– Platforma promovează un echilibru între libertatea de opinie și respectarea cadrului legal românesc, fără cenzura impusă de marile companii tech sau de agende internaționale. Fără bias politic extern – Spre deosebire de rețelele unde algoritmii pot limita vizibilitatea anumitor opinii, Chatter.al garantează un spațiu transparent, în care vocile diverse pot fi auzite fără discriminare.

– Spre deosebire de rețelele unde algoritmii pot limita vizibilitatea anumitor opinii, Chatter.al garantează un spațiu transparent, în care vocile diverse pot fi auzite fără discriminare. Inteligență artificială pentru personalizare, nu manipulare – Chatter.al integrează AI pentru a oferi recomandări relevante, analiză în timp real a subiectelor în trend și funcționalități care îmbunătățesc experiența utilizatorului, fără a sacrifica intimitatea acestuia.

– Chatter.al integrează AI pentru a oferi recomandări relevante, analiză în timp real a subiectelor în trend și funcționalități care îmbunătățesc experiența utilizatorului, fără a sacrifica intimitatea acestuia. Datele utilizatorilor sunt protejate – Platforma nu vinde informații către terți și nu utilizează sisteme de advertising invaziv sau targetare agresivă.

– Platforma nu vinde informații către terți și nu utilizează sisteme de advertising invaziv sau targetare agresivă. Interfață simplă, intuitivă și rapidă – Utilizatorii beneficiază de o experiență fluidă, optimizată pentru viteză și claritate, fără reclame care distrag sau funcționalități inutile.

– Utilizatorii beneficiază de o experiență fluidă, optimizată pentru viteză și claritate, fără reclame care distrag sau funcționalități inutile. Sistem de verificare clar și accesibil – Conturile pot fi verificate ușor, fără costuri ascunse sau criterii opace.

– Conturile pot fi verificate ușor, fără costuri ascunse sau criterii opace. Platformă fără bias politic străin – Spre deosebire de Twitter/X, unde opiniile pot fi limitate sau filtrate de algoritmi opaci, Chatter.al oferă un mediu unde discuțiile sunt deschise și transparente.

– Spre deosebire de Twitter/X, unde opiniile pot fi limitate sau filtrate de algoritmi opaci, Chatter.al oferă un mediu unde discuțiile sunt deschise și transparente. Personalizare inteligentă bazată pe AI – Chatter.al utilizează inteligența artificială pentru a îmbunătăți interacțiunea utilizatorilor prin recomandări de conținut, analiza subiectelor în trend și funcționalități AI pentru o experiență personalizată.

– Chatter.al utilizează inteligența artificială pentru a îmbunătăți interacțiunea utilizatorilor prin recomandări de conținut, analiza subiectelor în trend și funcționalități AI pentru o experiență personalizată. Datele utilizatorilor sunt în siguranță – Nu sunt vândute către terți și nu sunt folosite pentru reclame targetate agresive.

– Nu sunt vândute către terți și nu sunt folosite pentru reclame targetate agresive. Interfață simplă și rapidă – Platforma este optimizată pentru viteză și ușurință în utilizare, fără reclame invazive sau interfețe încărcate.

– Platforma este optimizată pentru viteză și ușurință în utilizare, fără reclame invazive sau interfețe încărcate. Sistem de verificare transparent – Conturile pot fi verificate clar și simplu, fără taxe inutile.

– Conturile pot fi verificate clar și simplu, fără taxe inutile. Funcții premium pentru creatori de conținut – Monetizare prin abonamente, donații și conținut exclusiv pentru susținători, similar cu Twitter/X, dar cu condiții mai prietenoase pentru utilizatori.

– Monetizare prin abonamente, donații și conținut exclusiv pentru susținători, similar cu Twitter/X, dar cu condiții mai prietenoase pentru utilizatori. Trending românesc, nu global – Subiectele populare sunt filtrate în funcție de interesele românilor / europenilor, nu de trendurile dictate de alte piețe.

– Subiectele populare sunt filtrate în funcție de interesele românilor / europenilor, nu de trendurile dictate de alte piețe. Accesibil și pentru cei interziși pe alte platforme – Nu vei fi suspendat doar pentru că ai o opinie diferită de narativa oficială a rețelelor sociale străine.

– Nu vei fi suspendat doar pentru că ai o opinie diferită de narativa oficială a rețelelor sociale străine. 100% Gratuită, fără reclame – Aceasta retea de socializare este 100% gratuita si nu promoveaza reclame agresive, chiar daca permite utlizatorilor sa isi monetizeze continutul.

Provocarea lui Cristian Doiu: “Să ne recâștigăm spațiul digital”

Într-o lume în care ne conectăm zilnic prin rețele străine, Chatter lansează, prin vocea antreprenorului Cristian Doiu, o provocare și anume să ne recâștigăm spațiul digital, să gândim, să vorbim și să inovăm în limba noastră, pe platformele noastre.

“Nu pentru a copia ce au făcut alții, ci pentru a demonstra că România nu doar consumă tehnologie — o poate crea, o poate modela și o poate exporta. Chatter nu e doar o aplicație. Este un steag înfipt în teritoriul digital. Iar prima linie se trasează acum, aici, de către cei care au curajul să creadă că și de la București poate începe următoarea revoluție online”, susține antreprenorul.

Cristian Doiu mărturisește că nu vrea să construiască doar aplicații. Dimpotrivă, antreprenorul își dorește o cultură digitală românească, cu discernământ, responsabilitate și curaj. Iar Chatter este doar începutul poveștii.

Sursă foto: Colaj Gândul

CITIȚI ȘI:

EXCLUSIV | O echipă de români a conceput primul AI social din Europa. Samantha îți poate fi confidentă, iubită, prietenă sau asistentă virtuală

EXCLUSIV | Cum va arăta prima lege din UE pentru controlul inteligenței artificiale. ”Recunoașterea biometrică, manipularea subliminală, interzise”

Minți SCLIPITOARE la „World Robot Olympiad.” Bucăți de tehnologie care rescriu și cuceresc lumea. Instructor: „Am pus România pe hartă în ultimii ani”

Povestea elevului care reface ARTA cu Inteligența Artificială. Călătoria AI din spatele celui mai mare VIS: „Nu vedeam ceva mai bun pentru viitor”