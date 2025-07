Noi proteste în Ucraina față de legea prin care este RESTRICȚIONATĂ activitatea agențiilor anticorupție

Mii de persoane protestează din nou, miercuri seară, în Kiev și în alte orașe ale Ucrainei față de noua lege promulgată de președintele Volodimir Zelenski prin care este îngrădită activitatea agențiilor anticorupție.

Mii de oameni s-au adunat, miercuri seară, în fața Președinției Ucrainei, în centrul Kievului, pentru a protesta față de legea de reorganizare a agențiilor anticorupție. Manifestanții au scandat sloganuri împotriva președintelui Volodimir Zelenski. Proteste similare au loc și în alte orașe ucrainene.

massive protests all around Ukraine against weakening anti corruption bodies.

Democracy in action. Even during war. pic.twitter.com/VLt8GzTV4d

