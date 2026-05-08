Prima pagină » IT&C » Bill Gates: „În cinci ani, roboții și inteligența artificială vor plăti impozite în numele claselor de mijloc și inferioare”

Bill Gates: „În cinci ani, roboții și inteligența artificială vor plăti impozite în numele claselor de mijloc și inferioare”

Bill Gates: „În cinci ani, roboții și inteligența artificială vor plăti impozite în numele claselor de mijloc și inferioare”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Miliardarul Bill Gates afirmă că „în cinci ani, roboții și inteligența artificială vor plăti impozite în numele claselor de mijloc și inferioare”.

Într-un interviu acordat celor de la Australian Financial Review, Bill Gates vorbește despre inteligența artificială.

Magnatul este îngrijorat de faptul că oamenii ar putea fi înlocuiți de AI. Fondatorul Microsoft se întreabă cum vor reacționa guvernele în această situație.

„Nu am ajuns încă să schimbăm din temelii sistemul de taxe, dar poate vom face asta în următorii cinci ani”, explică Gates.

„S-ar putea încerca transferul poverii fiscale de pe forța de muncă (cel puțin de pe forța de muncă din sectoarele cu salarii medii și mici) pe capital sau pe impozitarea roboților și a inteligenței artificiale.”

Gates susține că dezbaterea trebuie să aibă loc acum, nu când mașinile „vor pune stăpânire” și va fi prea târziu.

„Guvernele ar trebui să aibă legi ale competiției”, spune Gates, „dar ce vedem acum este competiție excesivă”.

„China oferă modele gratuite și restul companiilor sunt obligate să aibă prețuri foarte, foarte mici. Nu ar fi bine ca o singură țară sau companie să fie singura referință pentru AI. Nu cred că lucrurile merg în această direcție, cel puțin nu acum”, subliniază miliardarul.

Bill Gates, avertisment despre investițiile în AI

Veteranul din industria tehnologică avertizează asupra investițiilor în AI: „cele mai multe companii de AI vor eșua”.

El le recomandă investitorilor „non-tehnologici” să parieze sigur pe entități precum Microsoft sau Google.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Mesajul lui Nicușor Dan, în presa internațională. Le Figaro: Președintele României critică strategiile UE
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Demența poate începe chiar din copilărie, au descoperit cercetătorii
ULTIMA ORĂ 🚨 Aproximativ 50 de persoane s-au strâns în fața Teatrului Național București pentru marșul pro-Europa
17:59
🚨 Aproximativ 50 de persoane s-au strâns în fața Teatrului Național București pentru marșul pro-Europa
FLASH NEWS Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
17:49
Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
CONTROVERSĂ Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
17:31
Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi

Cele mai noi

Trimite acest link pe