Bill Gates: „În cinci ani, roboții și inteligența artificială vor plăti impozite în numele claselor de mijloc și inferioare”

Miliardarul Bill Gates afirmă că „în cinci ani, roboții și inteligența artificială vor plăti impozite în numele claselor de mijloc și inferioare”.

Într-un interviu acordat celor de la Australian Financial Review, Bill Gates vorbește despre inteligența artificială.

Magnatul este îngrijorat de faptul că oamenii ar putea fi înlocuiți de AI. Fondatorul Microsoft se întreabă cum vor reacționa guvernele în această situație.

„Nu am ajuns încă să schimbăm din temelii sistemul de taxe, dar poate vom face asta în următorii cinci ani”, explică Gates.

„S-ar putea încerca transferul poverii fiscale de pe forța de muncă (cel puțin de pe forța de muncă din sectoarele cu salarii medii și mici) pe capital sau pe impozitarea roboților și a inteligenței artificiale.”

Gates susține că dezbaterea trebuie să aibă loc acum, nu când mașinile „vor pune stăpânire” și va fi prea târziu.

„Guvernele ar trebui să aibă legi ale competiției”, spune Gates, „dar ce vedem acum este competiție excesivă”.

„China oferă modele gratuite și restul companiilor sunt obligate să aibă prețuri foarte, foarte mici. Nu ar fi bine ca o singură țară sau companie să fie singura referință pentru AI. Nu cred că lucrurile merg în această direcție, cel puțin nu acum”, subliniază miliardarul.

Bill Gates, avertisment despre investițiile în AI

Veteranul din industria tehnologică avertizează asupra investițiilor în AI: „cele mai multe companii de AI vor eșua”.

El le recomandă investitorilor „non-tehnologici” să parieze sigur pe entități precum Microsoft sau Google.

Autorul recomandă: