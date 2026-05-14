Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Imobiliare » Fondurile europene sprijină dezvoltarea zonelor defavorizate

Fondurile europene sprijină dezvoltarea zonelor defavorizate

Fondurile europene sprijină dezvoltarea zonelor defavorizate
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Înregistrarea proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară implică, de regulă, costuri semnificative pentru măsurători și realizarea documentațiilor cadastrale. Aceste cheltuieli au condus, în special în mediul rural, la un nivel scăzut de înregistrare a imobilelor la inițiativa proprietarilor.

Pentru a elimina aceste bariere și a facilita accesul tuturor cetățenilor la servicii cadastrale, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) implementează Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF). Acesta asigură înscrierea gratuită a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Un pas important în această direcție este realizarea înregistrării sistematice în 660 de comune, prin utilizarea fondurilor europene. În prezent, se desfășoară Faza a II-a a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027.

Obiectivul proiectului este ambițios: înregistrarea gratuită a peste 5,7 milioane de hectare. Valoarea totală a finanțării se ridică la 757.573.628,11 lei, din care 567.796.123,70 lei provin din fonduri europene nerambursabile, iar 189.777.504,41 lei reprezintă contribuția națională din bugetul de stat.

Implementarea acestui proiect în cele 660 de comune va contribui semnificativ la dezvoltarea locală. Selectarea localităților a avut în vedere criterii clare, precum:

  • existența unor vulnerabilități sociale legate de accesul informal la proprietate;
  • includerea în proiecte de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României;
  • participarea la alte programe de dezvoltare a infrastructurii.

Prin acest mecanism, Uniunea Europeană susține construirea unui sistem cadastral modern și eficient, esențial pentru o administrație performantă și o economie sănătoasă.

De ce este important acest program?

Uniunea Europeană finanțează astfel de inițiative deoarece:

  • un sistem cadastral complet și actualizat reprezintă baza dezvoltării infrastructurii și a investițiilor;
  • înregistrarea proprietăților facilitează tranzacțiile imobiliare și accesul la credite și finanțări;
  • datele cadastrale corecte sprijină dezvoltarea rurală și utilizarea eficientă a fondurilor europene;
  • proiectul contribuie la digitalizarea serviciilor publice și la creșterea transparenței administrative.

Prin urmare, înregistrarea sistematică este gratuită pentru cetățeni, costurile fiind acoperite din fonduri europene și din veniturile proprii ale ANCPI. Este o investiție în viitorul comunităților și al economiei, cu beneficii pe termen lung.

Află mai multe pe: www.ancpi.ro/pnncf/

FĂ PASUL CEL MARE CĂTRE ÎNREGISTRARE!

PENTRU PROPRIETATEA TA.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).

Recomandarea video

Citește și

IMOBILIARE De ce este importantă dezbaterea gratuită a succesiunilor în procesul de înregistrare sistematică
11:50
De ce este importantă dezbaterea gratuită a succesiunilor în procesul de înregistrare sistematică
IMOBILIARE Cum sunt deschise cărțile funciare după finalizarea lucrărilor
10:23, 12 May 2026
Cum sunt deschise cărțile funciare după finalizarea lucrărilor
IMOBILIARE „Noua Casă”. Cât plătești lunar pentru un credit de 50.000 de euro
09:13, 12 May 2026
„Noua Casă”. Cât plătești lunar pentru un credit de 50.000 de euro
PROIECT DE LEGE Românii care locuiesc în clădiri cu risc seismic ar putea fi obligați să le consolideze singuri. Pot fi chiar și amendați, dacă întârzie lucrările
17:28, 07 May 2026
Românii care locuiesc în clădiri cu risc seismic ar putea fi obligați să le consolideze singuri. Pot fi chiar și amendați, dacă întârzie lucrările
DESTINAȚII Povestea femeii care trăiește de 40 de ani într-un apartament din Casa Milà, o capodoperă a lui Gaudi din Barcelona
20:52, 05 May 2026
Povestea femeii care trăiește de 40 de ani într-un apartament din Casa Milà, o capodoperă a lui Gaudi din Barcelona
IMOBILIARE Care este cea mai scumpă zonă din Brașov și unde se găsesc cele mai mici prețuri și chirii, în 2026
20:47, 04 May 2026
Care este cea mai scumpă zonă din Brașov și unde se găsesc cele mai mici prețuri și chirii, în 2026
Mediafax
Fostul șef ANPC a luat „țeapă” cu biletul la concertul Metallica
Digi24
Traian Băsescu: „Ce avem acum e rezultatul organizării ticăloase a alegerilor. N-au dat nicio şansă românilor să înţeleagă ce votează”
Cancan.ro
Ce au găsit medicii pe trupul lui Alexandru, copilul care a fost dispărut. Abia acum s-a aflat!
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Bolizi de sute de mii de euro folosiți de fiul procurorului Gigi Valentin Ștefan, anchetat într-un dosar de trafic de influență
Mediafax
Traian Băsescu crede că Bolojan va candida la Președinția României
Click
Locurile spectaculoase din România care au scăpat de aglomerație. Care sunt destinațiile oferă peisaje impresionante, liniște și experiențe autentice
Digi24
Schimb de replici între Adrian Câciu (PSD) și Oana Gheorghiu, după concertul Metallica: „A stat la lojă. Adoră privilegiile”
Cancan.ro
Cabral a spus ADEVĂRUL după anunțul divorțului de Andreea!
Ce se întâmplă doctore
Cabral și Andreea Ibacka divorțează. Prima reacție a prezentatorului de la PRO TV
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
UE schimbă permisul de conducere pentru șoferii de mașini electrice, dar vor fi afectați și posesorii de rulote și remorci
Descopera.ro
Ce s-ar întâmpla dacă rotația Pământului s-ar schimba?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Descopera.ro
Un studiu arată că arta originală reduce stresul. Diferența apare în doar 20 de minute!
DOCUMENT EXCLUSIV Sorin Grindeanu i-a scris ministrului Dragoş Pîslaru: „Vă rog să-mi transmiteți cât mai urgent lista cu proiectele legislative PNRR”
12:58
Sorin Grindeanu i-a scris ministrului Dragoş Pîslaru: „Vă rog să-mi transmiteți cât mai urgent lista cu proiectele legislative PNRR”
Raport: Ucraina tranzitează sume uriașe de bani prin România. Ministerul Finanțelor: Cel mai probabil, scopul este de spălare de bani
12:57
Raport: Ucraina tranzitează sume uriașe de bani prin România. Ministerul Finanțelor: Cel mai probabil, scopul este de spălare de bani
SĂNĂTATE Medicul care a îngrijit pasagerii infectați cu hantavirus pe vasul de croazieră a ieșit din izolare
12:56
Medicul care a îngrijit pasagerii infectați cu hantavirus pe vasul de croazieră a ieșit din izolare
FLASH NEWS Sindicaliştii de la Apele Române i-au dedicat o melodie Dianei Buzoianu, la protest: ”Cu teniși în picioare calcă pe apă sau pe lege / Oricum ce zice ea, nimeni nu înțelege”
12:52
Sindicaliştii de la Apele Române i-au dedicat o melodie Dianei Buzoianu, la protest: ”Cu teniși în picioare calcă pe apă sau pe lege / Oricum ce zice ea, nimeni nu înțelege”
EXCLUSIV Cine conduce clasamentul încrederii, în rândul politicienilor. Cu cât a crescut în sondaje Bolojan după demitere și cât s-a prăbușit Nicușor Dan. Cum arată datele pe partide
12:09
Cine conduce clasamentul încrederii, în rândul politicienilor. Cu cât a crescut în sondaje Bolojan după demitere și cât s-a prăbușit Nicușor Dan. Cum arată datele pe partide
ACUZAȚII Fiul lui Nicolás Maduro, primele declarații despre capturarea liderului venezuelean: „Credea că va muri”
12:02
Fiul lui Nicolás Maduro, primele declarații despre capturarea liderului venezuelean: „Credea că va muri”

Cele mai noi

Trimite acest link pe