Este bine sau nu să-ți lași telefonul la încărcat peste noapte. Ce spun marii producători despre această practică mult răspândită

Una dintre cele mai comune practici în rândul utilizatorilor este să lase telefonul mobil la încărcat peste noapte, astfel încât bateria acestuia să se reîncarce după ce a fost utilizată pe parcursul zilei. Ar putea părea o idee bună să profiți de somn, pentru a încărca smartphone-ul, dar acest lucru nu este în întregime adevărat.

Este o practică mult răspândită, care a născut diverse dezbateri și continuă să genereze multe întrebări din cauza opiniilor divergente pe această temă. Cea mai bună modalitate de a ști dacă este potrivită sau nu este să înțelegi sfaturile clare ale producătorilor pentru îngrijirea bateriei.

Încărcarea telefonului peste noapte nu este o problemă serioasă, în general, dar producătorii recomandă respectarea anumitor instrucțiuni pentru a proteja bateria.

Lăsarea telefonului la încărcat toată noaptea este o practică foarte comună, dar de ani de zile a fost descurajată atât de experți, cât și de producători, deoarece poate afecta durata de viață a bateriei.

Producători de la Apple, Google și Samsung au luat măsuri prin actualizarea sistemelor lor de gestionare a energiei, deși au clarificat și faptul că lăsarea telefonului conectat la priză nu cauzează neapărat probleme grave, așa cum s-a crezut ani de zile.

Această recomandare de a evita încărcarea dispozitivului peste noapte a aparținut unei tehnologii mobile anterioare, deoarece smartphone-urile au acum controlere inteligente care întrerup fluxul electric atunci când bateria este complet încărcată, prevenind astfel supraîncărcarea directă.

Deși acest lucru previne deteriorarea imediată a bateriei, nu înseamnă că încărcarea dispozitivului în fiecare noapte nu va avea în cele din urmă consecințe. De fapt, bateriile litiu-ion suferă o uzură progresivă dacă rămân la niveluri maxime de încărcare timp de mai multe ore.

Din acest motiv, producătorii și experții continuă să fie împotriva încărcării telefonului peste noapte fără niciun control, deoarece acest lucru poate afecta în cele din urmă durabilitatea și performanța bateriei. De asemenea, experții recomandă utilizarea unei încărcări optimizate dacă intenționați să lăsați telefonul conectat la priză peste noapte.

Dincolo de cunoașterea celor 5 reguli de aur pentru a ține telefonul departe de pat, este important să înțelegeți că uzura bateriei depinde nu numai de numărul de încărcări, ci și de variabile precum tensiunea internă și temperatura.

Menținerea smartphone-ului complet încărcat, deși aparent inofensiv, pune de fapt o solicitare constantă asupra bateriei, reducându-i treptat capacitatea.

Faptul că încărcarea prelungită poate afecta durata de viață a bateriei se datorează în mare măsură căldurii generate, deși și alți factori joacă un rol.

Atunci când un telefon este conectat la un încărcător, în timp ce rulează aplicații solicitante sau se află într-un mediu slab ventilat, temperatura sa internă crește semnificativ, iar acest lucru accelerează reacțiile chimice care contribuie la deteriorarea bateriei.

Așadar, cel mai bun mod de a încărca telefonul mobil peste noapte este să activați funcțiile de protecție a bateriei incluse de producători, potrivit que.es.

Măsuri luate de marile companii pentru a reduce uzura bateriei

Dincolo de cunoașterea unor mici trucuri pentru smartphone, cum ar fi accesoriul care vă permite să îi măriți memoria internă, ar trebui să fim conștienți de faptul că diferite mărci au implementat diverse măsuri în ultimii ani pentru a încerca să reducă uzura bateriei și să îi prelungească durata de viață.

În acest sens, Apple a recunoscut că bateriile sunt componente consumabile și a permis încărcarea optimizată pe dispozitivele sale mobile. Acest sistem este capabil să învețe din obiceiurile utilizatorului și limitează încărcarea peste noapte, astfel încât aceasta să fie finalizată cu puțin timp înainte de oprirea telefonului. În acest fel, dispozitivul însuși învață obiceiurile utilizatorului.

Între timp, alți producători importanți, precum Google și Samsung, utilizează strategii similare prin propriile funcții de încărcare adaptivă sau Battery Protect. Aceste mecanisme ajustează procesul de încărcare pentru a împiedica dispozitivul să rămână la 100% în mod inutil, iar asta reduce uzura și îmbunătățește durata de viață a bateriei telefonului mobil.

