Fostul om de încredere al președintelui Zelenski a fost arestat într-un dosar uriaș de corupție

Unul dintre cei mai influenți oameni din Ucraina din ultimii ani, Andriy Yermak, a fost arestat preventiv după o audiere-maraton de 3 zile. Decizia a fost luată pe 14 mai de Înalta Curte Anticorupție, care a dispus plasarea acestuia în arest pentru două luni și a stabilit o cauțiune uriașă, de 140 de milioane de grivne, echivalentul a aproximativ 2,7 milioane de euro. Pentru moment, fostul om de încredere al președintelui Zelenski va rămâne în detenție.

„Nu am atâția bani pentru cauțiune. Avocatul meu va încerca să găsească soluții prin intermediul prietenilor și al cunoscuților. Neg toate acuzațiile. Nu am nimic de ascuns și voi face apel”, le-a spus Yermak jurnaliștilor după decizia instanței, potrivit kyivindependent.com.

Fostul om de încredere al președintelui Zelenski a fost arestat. Procurorii vorbesc despre o schemă de aproape 9 milioane de dolari

Anchetatorii susțin că, între 2021 și 2025, ar fi fost spălate peste 460 de milioane de grivne, aproximativ 8,9 milioane de dolari, prin construirea unui complex de cabane de lux în Kozyn, una dintre cele mai exclusiviste zone rezidențiale de lângă Kiev.

Potrivit procurorilor, banii ar proveni dintr-o schemă de corupție legată de compania energetică de stat Energoatom. Oficialii implicați ar fi perceput comisioane de 10-15% de la contractorii companiei pentru menținerea contractelor și deblocarea livrărilor de produse și servicii.

Una dintre cele patru vile construite prin această schemă ar fi fost destinată lui Yermak.

Acesta a fost pus oficial sub acuzare pe 11 mai pentru spălare de bani. Dacă va fi găsit vinovat, riscă până la 12 ani de închisoare. În același dosar au mai fost inculpate alte șase persoane.

„R2”, „A.B.” și „LL”. Procurorii susțin că acestea erau numele de cod ale lui Yermak

Procurorul Valentina Hrebeniuk a afirmat în instanță că numele lui Yermak apărea în conversații și documente sub mai multe pseudonime: „R2”, „A.B.” și „LL”.

Anchetatorii au descoperit și un fișier Excel pe telefonul unui arhitect implicat în proiectul imobiliar. În document apăreau întâlniri și detalii legate de construcție, iar lângă indicativul „R2” apăreau inițialele „A.B.”, despre care procurorii spun că provin de la „Andriy Borysovych”, numele și patronimicul oficial al lui Yermak.

Fostul oficial și avocatul său, Ihor Fomin, resping însă toate acuzațiile.

„Sunt presupuneri în proporție de 95% și acuzații nefondate”, a spus apărarea, acuzând instituțiile anticorupție că ar fi cedat „presiunii publice”.

„Am auzit multe porecle și nume inventate de reprezentanții acuzării. Eu am un singur nume: Andriy Yermak”, a declarat acesta în fața instanței.

„Nu corupția șochează, ci cinismul”

Politologul Olexiy Haran, profesor la Academia Mohyla din Kiev și consilier al Fundației Inițiativelor Democratice, spune că dosarul nu a surprins elita politică ucraineană.

„NABU și SAPO își făceau treaba și strângeau probe de luni bune. Era o evoluție previzibilă”, a declarat acesta pentru Kyiv Independent.

Haran spune însă că amploarea și contextul politic al cazului sunt cele care au produs șocul real.

„Nu corupția în sine este partea cea mai frapantă. Mulți bănuiau deja că există la vârful puterii. Ceea ce șochează este cinismul.”

Prăbușirea unui om considerat al doilea după Zelenski

Declinul lui Yermak a început încă din iulie, când autoritățile au încercat să limiteze atribuțiile instituțiilor anticorupție care investigau fraudele din cercurile înalte ale puterii. Măsura a declanșat proteste masive și a fost retrasă ulterior sub presiunea străzii și a Bruxelles-ului.

Mai multe relatări din presa ucraineană au sugerat că Yermak ar fi fost unul dintre artizanii planului. El neagă categoric.

„Este o minciună”, a spus sec în instanță.

Deși ani la rând a fost considerat unul dintre cei mai influenți brokeri de putere din Ucraina, Yermak s-a prezentat aproape singur la tribunal. Niciun aliat politic important nu a ieșit public să îl apere.

Parlamentari citați de Kyiv Independent l-au descris drept un „țar” al sistemului politic ucrainean și au afirmat că plecarea lui „a făcut aerul mai respirabil”.

Acuzații bizare: astrologie, feng shui și numiri în stat

Una dintre cele mai comentate părți ale procesului a fost legată de presupusele consultări ezoterice făcute de Yermak înainte de anumite numiri importante în stat.

Procurorii susțin că acesta comunica frecvent cu un contact salvat în telefon drept „Biroul Veronika Feng Shui” și îi trimitea datele de naștere ale unor candidați pentru funcții-cheie. Presa ucraineană a identificat-o pe femeie drept Veronika Anikiyevich, o astrologă din Kiev.

Potrivit SAPO, Yermak ar fi consultat-o în legătură cu mai multe numiri importante, inclusiv cele ale viceșefului administrației prezidențiale Oleh Tatarov, ale ministrului sănătății Viktor Liashko și ale fostului procuror general Iryna Venediktova.

Anchetatorii susțin că, în urma unei percheziții făcute în mașina șoferului lui Yermak, au fost găsite și documente intitulate „Programul maxim SBU Ucraina”, care conțineau planuri de numiri în Serviciul de Securitate al Ucrainei.

Yermak respinge totul:

„Nu am purtat niciodată coroană. Dacă am discutat cu cineva, am făcut-o direct și doar în interesul statului. Cunosc mai multe persoane pe nume Veronika. Dar nu am comunicat niciodată cu ghicitoare și nu am avut păpuși voodoo”, a spus el.

Zelenski păstrează tăcerea

Până acum, președintele Volodimir Zelenski nu a comentat public nici arestarea lui Yermak, nici ancheta care îl vizează.

Singura reacție a venit din partea consilierului prezidențial Dmitro Litvin, care a declarat că „ezoterismul, numerologia și feng shui-ul nu se practică în biroul președintelui”.

Între timp, procurorii insistă că există riscul fugii, influențării martorilor și distrugerii probelor. Ei au subliniat în instanță că Yermak deține patru pașapoarte diplomatice, dintre care unul este valabil până în 2030.

Acesta susține însă că nu intenționează să părăsească țara: „Rămân în Ucraina și voi continua să lucrez ca avocat. Plănuiesc să merg pe front și să îi ajut pe soldați”.

Încercarea de reabilitare publică

În ultimii ani, Yermak și-a construit constant imaginea unui om implicat în sprijinirea armatei ucrainene și a victimelor războiului.

Pe rețelele sociale apărea frecvent alături de militari și promova proiecte de asistență juridică pentru soldați. În aprilie, anunțase chiar lansarea ONG-ului „Justice for Ukraine”.

Un parlamentar din partidul prezidențial „Slujitorul Poporului” a declarat pentru Kyiv Independent că totul părea parte dintr-un plan atent conceput.

„Este o campanie foarte evidentă. Nu este un om prost. Pare un plan de revenire și de reabilitare parțială a imaginii sale”, a spus acesta.

Același politician avertizează însă că adevăratul test abia începe.

„În Ucraina au existat multe dosare mari anunțate de agențiile anticorupție, care apoi s-au prăbușit în instanță. Dacă și acest caz se va stinge, Yermak poate ieși reabilitat politic.”

