Fiul lui Nicolás Maduro, primele declarații despre capturarea liderului venezuelean: „Credea că va muri”

Nicolás Maduro Guerra, fiul fostului lider venezuelean Nicolás Maduro, a vorbit pentru prima dată în presa occidentală despre noaptea în care tatăl său a fost capturat de forțele americane și transferat într-o închisoare din New York, unde este acuzat de trafic de droguri și terorism.

Fiul lui Nicolás Maduro: „A fost un mesaj de rămas bun”

Într-un interviu emoționant, Maduro Guerra a povestit cum a fost trezit de exploziile care au zguduit Caracasul în dimineața zilei de 3 ianuarie și cum ultimele încercări de a lua legătura cu tatăl său au rămas fără răspuns. Fiul lui Maduro spune că în acea noapte a realizat rapid că situația scapă de sub control.

„Am fost trezit de primele explozii de bombe. M-am întors către soția mea și i-am spus: «Zgomot ciudat, nu-i așa?» Suna diferit de artificiile care se declanșează adesea aici”, a povestit acesta, potrivit spiegel.de.

La scurt timp, rudele sale l-au sunat și i-au spus că zona în care se afla reședința tatălui său era atacată.

„Când l-am sunat pe tatăl meu, mi-a închis telefonul. M-am gândit că trebuie să vorbească acum cu ministrul Apărării și cu generalii. Mai târziu, am încercat din nou. Apoi nu a mai răspuns deloc.”

Maduro Guerra afirmă că telefonul tatălui său i-a fost returnat câteva zile mai târziu și că în conversațiile lor a găsit un mesaj audio neexpediat.

„Am găsit un mesaj audio pe care îl înregistrase, dar nu îl trimisese niciodată: că vor cădea bombe, că poporul venezuelean trebuie să continue lupta și că patria nu va fi niciodată o colonie. A fost un mesaj de rămas bun. El credea că va muri”, a spus acesta.

„Am subestimat capacitățile americanilor”

Potrivit relatării sale, nici măcar cercul apropiat al familiei Maduro nu se aștepta la o operațiune militară americană directă asupra Caracasului.

„Nu ne așteptam să atace Caracas. Dacă ar fi atacat, credeam că va fi în altă parte, pentru a forța negocieri”, a declarat fiul fostului lider venezuelean.

Acesta a recunoscut și că structurile de securitate ale regimului au fost depășite complet de operațiunea americană.

„Au folosit tehnologii pe care nu le-am mai văzut aici până acum. Eu le-am subestimat capacitățile. În același timp, am supraestimat ceea ce eram capabili să facem.”

Maduro Guerra a mers și mai departe, spunând că simte că și-a dezamăgit tatăl.

„Ar fi trebuit să fac mai mult ca să-l protejez pe tatăl meu. În acest sens, am eșuat.”

Acuzat și el în dosarul american

Nicolás Maduro Guerra, cunoscut în Venezuela și sub porecla „Nicolasito”, este inclus în rechizitoriul deschis de autoritățile americane împotriva fostului lider venezuelean și a apropiaților săi.

Timp de ani întregi, el a fost considerat posibilul succesor politic al tatălui său, într-un regim acuzat constant de fraudarea alegerilor și represiune împotriva opoziției. Între timp, Donald Trump a susținut că operațiunea militară din Venezuela a fost necesară pentru destructurarea unei rețele de „narco-terorism”.

Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au pledat nevinovat în fața instanței federale din New York. Maduro a susținut în sala de judecată că a fost „capturat” și că rămâne „președintele legitim” al Venezuelei.

Cazul este considerat unul dintre cele mai explozive dosare geopolitice din ultimii ani și ar putea avea efecte majore asupra viitorului Venezuelei și asupra relațiilor dintre Washington și Caracas.

