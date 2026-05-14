Prima pagină » Actualitate » Turcescu revine în scandalul Metallica: „Hai să-mi pun si fanii Compact în cap”

Turcescu revine în scandalul Metallica: „Hai să-mi pun si fanii Compact în cap”

Turcescu revine în scandalul Metallica:
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

După ce a atacat în termeni extrem de duri concertul susținut de Metallica, Robert Turcescu a revenit cu o nouă postare. De această dată, jurnalistul a vorbit despre piesa pe care trupa americană a ales să o interpreteze din repertoriul formației Compact.

În mesajul publicat pe Facebook, Robert Turcescu își extinde acuzațiile și face referire la piesa „Cine ești tu oare”, interpretată de Metallica în timpul concertului de la București. Acesta susține că linia melodică a piesei ar fi copiată la indigo din piesa „Somebody Save Me” a trupei Cinderella.

„Hai să-mi pun si fanii Compact în cap: riff-ul principal din piesa “Cine ești tu oare” e COPIAT LA INDIGO din piesa “Somebody Save Me” a trupei Cinderella. La fel si partea de voce. Plagiat clar, Șercan să vă judece!”, a scris Robert Turcescu pe Facebook. 

Legendara trupă a cântat în limba română

La mijlocul concertului de la București, membrii trupei Metallica au interpretat piesa trupei Compact. Cei 60.000 de fanii de pe Arenă au recunoscut imediat melodia și au izbucnit în urale.  Formația românească de rock clasic a fost înființată în 1977 la Cluj, iar piesa aleasă de Metallica pentru momentul neașteptat este una dintre cele mai iubite.

Turcescu, revoltat de prestația celor de la Metallica

Robert Turcescu nu a menajat deloc legendara trupă rock și a descris experiența de pe Arena Națională drept un „dezastru” total. Acesta i-a atacat direct pe membrii trupei, inclusiv pe bateristul Lars Ulrich și pe chitaristul Kirk Hammett. În schimb, James Hetfield a fost singurul membru al formației remarcat pozitiv de Turcescu.

„Sunet de c@cat și niște rable de muzicieni care nici după 45 de ani nu sunt în stare să-și cânte piesele fără pierderi groaznice de ritm (Lars, lasă-te, băbăiatule!), solo-uri de chitară ratate de mă dor și acum urechile (Kirk, ești un bocciu!) și un basist cu sunet groaznic și tehnică ioc. aradoxal, bețivul ăla de Hetfield e singurul care părea treaz în toată cacofonia aia”, a mai scris Robert Turcescu.

RECOMANDAREA AUTORULUI: 

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Raport: Ucraina tranzitează sume uriașe de bani prin România. Ministerul Finanțelor: Cel mai probabil, scopul este de spălare de bani
12:57
Raport: Ucraina tranzitează sume uriașe de bani prin România. Ministerul Finanțelor: Cel mai probabil, scopul este de spălare de bani
FLASH NEWS Sindicaliştii de la Apele Române i-au dedicat o melodie Dianei Buzoianu, la protest: ”Cu teniși în picioare calcă pe apă sau pe lege / Oricum ce zice ea, nimeni nu înțelege”
12:52
Sindicaliştii de la Apele Române i-au dedicat o melodie Dianei Buzoianu, la protest: ”Cu teniși în picioare calcă pe apă sau pe lege / Oricum ce zice ea, nimeni nu înțelege”
FLASH NEWS Sindicatul angajaţilor din Guvern cere demisia vicepremierului Oana Gheorghiu şi a ministrului Darău:”Nu sunt agenţi comerciali”
11:57
Sindicatul angajaţilor din Guvern cere demisia vicepremierului Oana Gheorghiu şi a ministrului Darău:”Nu sunt agenţi comerciali”
ULTIMA ORĂ Sindicaliştii de la Apele Române protestează la București: ”Diana, cât tu stai în lumea virtuală, barajul cade în viața reală”
11:24
Sindicaliştii de la Apele Române protestează la București: ”Diana, cât tu stai în lumea virtuală, barajul cade în viața reală”
ULTIMA ORĂ Începe o nouă rundă de consultări pentru noul guvern. Nicuşor Dan aşteaptă din nou partidele la Cotroceni
11:17
Începe o nouă rundă de consultări pentru noul guvern. Nicuşor Dan aşteaptă din nou partidele la Cotroceni
SCANDAL Fostul șef ANPC, păcălit cu biletele la concertul Metallica. „Am plătit. Am crezut. Și m-am trezit țepuit”
10:10
Fostul șef ANPC, păcălit cu biletele la concertul Metallica. „Am plătit. Am crezut. Și m-am trezit țepuit”
Mediafax
Fostul șef ANPC a luat „țeapă” cu biletul la concertul Metallica
Digi24
Traian Băsescu: „Ce avem acum e rezultatul organizării ticăloase a alegerilor. N-au dat nicio şansă românilor să înţeleagă ce votează”
Cancan.ro
Ce au găsit medicii pe trupul lui Alexandru, copilul care a fost dispărut. Abia acum s-a aflat!
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Bolizi de sute de mii de euro folosiți de fiul procurorului Gigi Valentin Ștefan, anchetat într-un dosar de trafic de influență
Mediafax
Traian Băsescu crede că Bolojan va candida la Președinția României
Click
Locurile spectaculoase din România care au scăpat de aglomerație. Care sunt destinațiile oferă peisaje impresionante, liniște și experiențe autentice
Digi24
Schimb de replici între Adrian Câciu (PSD) și Oana Gheorghiu, după concertul Metallica: „A stat la lojă. Adoră privilegiile”
Cancan.ro
Cabral a spus ADEVĂRUL după anunțul divorțului de Andreea!
Ce se întâmplă doctore
Cabral și Andreea Ibacka divorțează. Prima reacție a prezentatorului de la PRO TV
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
UE schimbă permisul de conducere pentru șoferii de mașini electrice, dar vor fi afectați și posesorii de rulote și remorci
Descopera.ro
Ce s-ar întâmpla dacă rotația Pământului s-ar schimba?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Descopera.ro
Un studiu arată că arta originală reduce stresul. Diferența apare în doar 20 de minute!

Cele mai noi

Trimite acest link pe