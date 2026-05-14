Turcescu revine în scandalul Metallica: „Hai să-mi pun si fanii Compact în cap”

După ce a atacat în termeni extrem de duri concertul susținut de Metallica, Robert Turcescu a revenit cu o nouă postare. De această dată, jurnalistul a vorbit despre piesa pe care trupa americană a ales să o interpreteze din repertoriul formației Compact.

În mesajul publicat pe Facebook, Robert Turcescu își extinde acuzațiile și face referire la piesa „Cine ești tu oare”, interpretată de Metallica în timpul concertului de la București. Acesta susține că linia melodică a piesei ar fi copiată la indigo din piesa „Somebody Save Me” a trupei Cinderella.

„Hai să-mi pun si fanii Compact în cap: riff-ul principal din piesa “Cine ești tu oare” e COPIAT LA INDIGO din piesa “Somebody Save Me” a trupei Cinderella. La fel si partea de voce. Plagiat clar, Șercan să vă judece!”, a scris Robert Turcescu pe Facebook.

Legendara trupă a cântat în limba română

La mijlocul concertului de la București, membrii trupei Metallica au interpretat piesa trupei Compact. Cei 60.000 de fanii de pe Arenă au recunoscut imediat melodia și au izbucnit în urale. Formația românească de rock clasic a fost înființată în 1977 la Cluj, iar piesa aleasă de Metallica pentru momentul neașteptat este una dintre cele mai iubite.

Turcescu, revoltat de prestația celor de la Metallica

Robert Turcescu nu a menajat deloc legendara trupă rock și a descris experiența de pe Arena Națională drept un „dezastru” total. Acesta i-a atacat direct pe membrii trupei, inclusiv pe bateristul Lars Ulrich și pe chitaristul Kirk Hammett. În schimb, James Hetfield a fost singurul membru al formației remarcat pozitiv de Turcescu.

„Sunet de c@cat și niște rable de muzicieni care nici după 45 de ani nu sunt în stare să-și cânte piesele fără pierderi groaznice de ritm (Lars, lasă-te, băbăiatule!), solo-uri de chitară ratate de mă dor și acum urechile (Kirk, ești un bocciu!) și un basist cu sunet groaznic și tehnică ioc. aradoxal, bețivul ăla de Hetfield e singurul care părea treaz în toată cacofonia aia”, a mai scris Robert Turcescu.

