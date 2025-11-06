Prima pagină » Actualitate » Manelistul Dani Mocanu, cel care a compus hitul “Nicușor Dan, mare, mare matematician”, despre care Cărtărescu spunea că e “chiar simpatic”, merge la PUȘCĂRIE. Câți ani va sta după gratii

Manelistul Dani Mocanu, cel care a compus hitul “Nicușor Dan, mare, mare matematician”, despre care Cărtărescu spunea că e “chiar simpatic”, merge la PUȘCĂRIE. Câți ani va sta după gratii

Ruxandra Radulescu
06 nov. 2025, 12:21, Actualitate
Manelistul Dani Mocanu, cel care a compus hitul “Nicușor Dan, mare, mare matematician”, despre care Cărtărescu spunea că e “chiar simpatic”, merge la PUȘCĂRIE. Câți ani va sta după gratii

Cântărețul Dani Mocanu, cel care a compus  maneaua “Nicușor Dan, mare, mare matematician”, despre care Mircea Cărtărescu spunea că e “chiar simpatică”, a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Hotărârea a fost pronunțată joi de Curtea de Apel Brașov, în dosarul deschis după un incident violent produs în vara anului 2022.

Curtea de Apel Brașov reprezintă soluția la apelurile declarate de procurori, de Dani Mocanu și de una din părțile vătămate, după o sentință pronunțată de magistrații Pitești într-un dosar penal pentru tentativă de omor.

” În baza art. 96 alin. 5 rap. la art. 44 alin. 1 şi art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal contopește pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv 3 ani şi 6 luni închisoare şi 9 luni închisoare, cu pedeapsa de 9 luni închisoare, aplicată prin sp. nr. 905/2012 a Judecătoriei Pitești, definitivă prin dp. nr. 349/04.04.2022 a Curții de Apel Pitești, aplică pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 ani şi 6 luni închisoare, la care adaugă sporul de 6 luni închisoare, în final inculpatul executând pedeapsa principală rezultantă de 4 ani închisoare”, se spune în decizia Curții de Apel Brașov.

Potrivit anchetatorilor, în seara de 18 august 2022, Dani Mocanu, împreună cu fratele său, Nando, și alți participanți, ar fi agresat doi bărbați. Victimele au fost lovite repetat cu pumnii, picioarele și cu o rangă metalică.

Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere, iar imaginile arată cum Dani Mocanu o imobilizează pe una dintre victime, în timp ce fratele său o lovește cu bara metalică.

Una dintre persoanele agresate, un fost sportiv, a suferit o fractură craniană gravă și, conform medicilor, a rămas cu sechele permanente.

De asemenea, în ianuarie 2025, Dani Mocanu a fost condamnat de către Tribunalul Dâmbovița la 6 ani și 5 luni de închisoare cu executare pentru proxenetism și spălare de bani, însă decizia nu era definitivă. La 12 august, Mocanu a scăpat de aceste acuzații, după ce magistrații au decis că faptele s-au prescris.

Dani Mocanu: „Nicușor Dan, mare matematician”

Dani Mocanu a compus și o manea despre Nicușor Dan, în care și-a exprimat susținerea față de candidatul susținut de USR, în cursa pentru președinția României. În versurile piesei, Dani Mocanu îl numește pe Nicușor Dan un „mare matematician” care „i-a depășit pe toți” și „curăță țara de hoți”

„Eu votez un președinte care să ne reprezinte
Nicușor Dan, mare matematician
Are multe facultăți și i-a depășit pe toți
Curăță țara de hoți și rămân doar patrioți
Eu votez un președinte care să ne reprezinte
Nicușor Dan, mare matematician
Are multe facultăți, curăță țara de hoți
Și rămân, și rămân doar patrioți

Votez pro-Europa
Nu pun botu’ la vrăjeală
Știu ce-i bine pentru țară
Ah-le-le, la-la-la
Votez pro-Europa
Nu pun botu’ la vrăjeală
Știu ce-i binе pentru țară

Eu votez pro-Europa
Nicușor votez, că vrеau să progresez
Vreau să fie pace-n țară și modernă ca-n afară
Președintele perfect pentru un trăi ca-n occident
Hopa-hopa, hopa-hopa
Eu votez pro-Europa
Nicușor votez, că vreau să progresez
Vreau să fie pace-n țară și modernă ca-n afară
Președintele perfect pentru un trăi ca-n occident”

Mircea Cărtărescu, despre Dani Mocanu: „Dani rulz”

Scriitorul Mircea Cărtărescu a distribuit în urmă câteva luni piesa Pro Europa a manelistului Dani Mocanu și comentat că maneaua „e chiar simpatică”.
După ce gestul scriitorului a fost criticat de o mulțime de utilizatori, Cărtărescu și-a șters postarea.

Dani Mocanu nu a ezitat să reacționeze la postarea lui Cărtărescu: „Mințile strălucite gândesc la fel” a scris acesta.

Dani Mocanu i-a compus o manea lui Nicolae Ciucă, în primul tur al prezidențialelor

Dani Mocanu i-a compus o manea și fostului candidat la președinție, din partea PNL-ului, generalul Nicolae Ciucă, care a intrat în cursa din primul tur, în noiembrie 2024. Piesa se numește „Generalul Dani Mocanu”, iar în versuri manelistul spune „Nicolae Ciucă/Omul care nu s-a gândit la viața lui/ Atunci când a fost nevoie să-și apere țara”.

„De la mine, Dani Mocanu
Dedic această melodie
Pentru dom’ președinte
Nicolae Ciucă
Omul care nu s-a gândit la viața lui
Atunci când a fost nevoie să-și apere țara

Să vă luați cu generalu’, n-aveți minte
În curând o să vă fiu președinte
Pe buletinul de vot eu nu am rival
Nicolae Ciucă general
Să vă luați cu generalu’, n-aveți minte
În curând o să vă fiu președinte
Pe buletinul de vot eu nu am rival
Nicolae Ciucă gеneral (General)

Singur dintrе generali
Decorat de americani
A apărat România
Și și-a făcut datoria
Singur dintre generali
Decorat de americani
A apărat România
Și și-a făcut datoria
See upcoming pop shows
Get tickets for your favorite artists
You might also like
Hai să ne iubim ca nemții
Dani Mocanu

Dom’ președinte are patru stele pe umăr
Soldați ca voi la o mână pot să-i număr
Ăsta e un mare hit pentru generalu’
De la cetățean Dani Mocanu
Dom’ președinte are patru stele pe umăr
Soldați ca voi la o mână pot să-i număr
Ăsta e un mare hit pentru generalu’
De la cetățean Dani Mocanu (Dani Mocanu)

Singur dintre generali
Decorat de americani
A apărat România
Și și-a făcut datoria
Singur dintre generali
Decorat de americani
A apărat România
Și-a făcut datoria”

Mediafax
Black Friday 2025: Lista de reduceri puse la bătaie de marii retaileri din România
Digi24
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Faptele pentru care a fost trimis manelistul după gratii
Cancan.ro
Se micșorează vacanțele elevilor?! Ministrul Educației a făcut anunțul: 'Nu poți să ai și una și alta'
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Adevarul
Harta autostrăzilor care intră în șantier în 2026. Două regiuni, ocolite până acum, mobilizează mii de muncitori în construcții
Mediafax
Accident ciudat în București: O femeie, în stop-cardiorespirator după ce a fost rănită de un cablu de tramvai care s-a rupt
Click
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
Digi24
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI
Cancan.ro
Oana Roman, vizată de Poliție! Acuzații serioase la adresa vedetei
Ce se întâmplă doctore
Amalia Năstase, veste ȘOC din partea medicilor după ce a făcut un set de analize medicale! Ce i-au descoperit în corp
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
România se unește și pe asfalt: O nouă secțiune de autostradă se deschide de Ziua Națională!
Descopera.ro
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
De la rugină la lux cu un singur click: Iată cum apartamentele murdare devin „curate” în pozele de pe internet!