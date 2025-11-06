Cântărețul Dani Mocanu, cel care a compus maneaua “Nicușor Dan, mare, mare matematician”, despre care Mircea Cărtărescu spunea că e “chiar simpatică”, a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Hotărârea a fost pronunțată joi de Curtea de Apel Brașov, în dosarul deschis după un incident violent produs în vara anului 2022.

Curtea de Apel Brașov reprezintă soluția la apelurile declarate de procurori, de Dani Mocanu și de una din părțile vătămate, după o sentință pronunțată de magistrații Pitești într-un dosar penal pentru tentativă de omor.

” În baza art. 96 alin. 5 rap. la art. 44 alin. 1 şi art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal contopește pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv 3 ani şi 6 luni închisoare şi 9 luni închisoare, cu pedeapsa de 9 luni închisoare, aplicată prin sp. nr. 905/2012 a Judecătoriei Pitești, definitivă prin dp. nr. 349/04.04.2022 a Curții de Apel Pitești, aplică pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 ani şi 6 luni închisoare, la care adaugă sporul de 6 luni închisoare, în final inculpatul executând pedeapsa principală rezultantă de 4 ani închisoare”, se spune în decizia Curții de Apel Brașov.

Potrivit anchetatorilor, în seara de 18 august 2022, Dani Mocanu, împreună cu fratele său, Nando, și alți participanți, ar fi agresat doi bărbați. Victimele au fost lovite repetat cu pumnii, picioarele și cu o rangă metalică.

Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere, iar imaginile arată cum Dani Mocanu o imobilizează pe una dintre victime, în timp ce fratele său o lovește cu bara metalică.

Una dintre persoanele agresate, un fost sportiv, a suferit o fractură craniană gravă și, conform medicilor, a rămas cu sechele permanente.

De asemenea, în ianuarie 2025, Dani Mocanu a fost condamnat de către Tribunalul Dâmbovița la 6 ani și 5 luni de închisoare cu executare pentru proxenetism și spălare de bani, însă decizia nu era definitivă. La 12 august, Mocanu a scăpat de aceste acuzații, după ce magistrații au decis că faptele s-au prescris.

Dani Mocanu: „Nicușor Dan, mare matematician”

Dani Mocanu a compus și o manea despre Nicușor Dan, în care și-a exprimat susținerea față de candidatul susținut de USR, în cursa pentru președinția României. În versurile piesei, Dani Mocanu îl numește pe Nicușor Dan un „mare matematician” care „i-a depășit pe toți” și „curăță țara de hoți”

„Eu votez un președinte care să ne reprezinte

Nicușor Dan, mare matematician

Are multe facultăți și i-a depășit pe toți

Curăță țara de hoți și rămân doar patrioți

Eu votez un președinte care să ne reprezinte

Nicușor Dan, mare matematician

Are multe facultăți, curăță țara de hoți

Și rămân, și rămân doar patrioți Votez pro-Europa

Nu pun botu’ la vrăjeală

Știu ce-i bine pentru țară

Ah-le-le, la-la-la

Votez pro-Europa

Nu pun botu’ la vrăjeală

Știu ce-i binе pentru țară Eu votez pro-Europa

Nicușor votez, că vrеau să progresez

Vreau să fie pace-n țară și modernă ca-n afară

Președintele perfect pentru un trăi ca-n occident

Hopa-hopa, hopa-hopa

Eu votez pro-Europa

Nicușor votez, că vreau să progresez

Vreau să fie pace-n țară și modernă ca-n afară

Președintele perfect pentru un trăi ca-n occident”

Mircea Cărtărescu, despre Dani Mocanu: „Dani rulz”

Scriitorul Mircea Cărtărescu a distribuit în urmă câteva luni piesa Pro Europa a manelistului Dani Mocanu și comentat că maneaua „e chiar simpatică”.

După ce gestul scriitorului a fost criticat de o mulțime de utilizatori, Cărtărescu și-a șters postarea.

Dani Mocanu nu a ezitat să reacționeze la postarea lui Cărtărescu: „Mințile strălucite gândesc la fel” a scris acesta.

Dani Mocanu i-a compus o manea lui Nicolae Ciucă, în primul tur al prezidențialelor

Dani Mocanu i-a compus o manea și fostului candidat la președinție, din partea PNL-ului, generalul Nicolae Ciucă, care a intrat în cursa din primul tur, în noiembrie 2024. Piesa se numește „Generalul Dani Mocanu”, iar în versuri manelistul spune „Nicolae Ciucă/Omul care nu s-a gândit la viața lui/ Atunci când a fost nevoie să-și apere țara”.

„De la mine, Dani Mocanu

Dedic această melodie

Pentru dom’ președinte

Nicolae Ciucă

Omul care nu s-a gândit la viața lui

Atunci când a fost nevoie să-și apere țara

Să vă luați cu generalu’, n-aveți minte

În curând o să vă fiu președinte

Pe buletinul de vot eu nu am rival

Nicolae Ciucă general

Să vă luați cu generalu’, n-aveți minte

În curând o să vă fiu președinte

Pe buletinul de vot eu nu am rival

Nicolae Ciucă gеneral (General)

Singur dintrе generali

Decorat de americani

A apărat România

Și și-a făcut datoria

Singur dintre generali

Decorat de americani

A apărat România

Și și-a făcut datoria

Dom’ președinte are patru stele pe umăr

Soldați ca voi la o mână pot să-i număr

Ăsta e un mare hit pentru generalu’

De la cetățean Dani Mocanu

Dom’ președinte are patru stele pe umăr

Soldați ca voi la o mână pot să-i număr

Ăsta e un mare hit pentru generalu’

De la cetățean Dani Mocanu (Dani Mocanu)

Singur dintre generali

Decorat de americani

A apărat România

Și și-a făcut datoria

Singur dintre generali

Decorat de americani

A apărat România

Și-a făcut datoria”