Cântărețul Dani Mocanu, cel care a compus maneaua “Nicușor Dan, mare, mare matematician”, despre care Mircea Cărtărescu spunea că e “chiar simpatică”, a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Hotărârea a fost pronunțată joi de Curtea de Apel Brașov, în dosarul deschis după un incident violent produs în vara anului 2022.
Curtea de Apel Brașov reprezintă soluția la apelurile declarate de procurori, de Dani Mocanu și de una din părțile vătămate, după o sentință pronunțată de magistrații Pitești într-un dosar penal pentru tentativă de omor.
” În baza art. 96 alin. 5 rap. la art. 44 alin. 1 şi art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal contopește pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv 3 ani şi 6 luni închisoare şi 9 luni închisoare, cu pedeapsa de 9 luni închisoare, aplicată prin sp. nr. 905/2012 a Judecătoriei Pitești, definitivă prin dp. nr. 349/04.04.2022 a Curții de Apel Pitești, aplică pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 ani şi 6 luni închisoare, la care adaugă sporul de 6 luni închisoare, în final inculpatul executând pedeapsa principală rezultantă de 4 ani închisoare”, se spune în decizia Curții de Apel Brașov.
Potrivit anchetatorilor, în seara de 18 august 2022, Dani Mocanu, împreună cu fratele său, Nando, și alți participanți, ar fi agresat doi bărbați. Victimele au fost lovite repetat cu pumnii, picioarele și cu o rangă metalică.
Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere, iar imaginile arată cum Dani Mocanu o imobilizează pe una dintre victime, în timp ce fratele său o lovește cu bara metalică.
Una dintre persoanele agresate, un fost sportiv, a suferit o fractură craniană gravă și, conform medicilor, a rămas cu sechele permanente.
De asemenea, în ianuarie 2025, Dani Mocanu a fost condamnat de către Tribunalul Dâmbovița la 6 ani și 5 luni de închisoare cu executare pentru proxenetism și spălare de bani, însă decizia nu era definitivă. La 12 august, Mocanu a scăpat de aceste acuzații, după ce magistrații au decis că faptele s-au prescris.
Dani Mocanu a compus și o manea despre Nicușor Dan, în care și-a exprimat susținerea față de candidatul susținut de USR, în cursa pentru președinția României. În versurile piesei, Dani Mocanu îl numește pe Nicușor Dan un „mare matematician” care „i-a depășit pe toți” și „curăță țara de hoți”
„Eu votez un președinte care să ne reprezinte
Nicușor Dan, mare matematician
Are multe facultăți și i-a depășit pe toți
Curăță țara de hoți și rămân doar patrioți
Eu votez un președinte care să ne reprezinte
Nicușor Dan, mare matematician
Are multe facultăți, curăță țara de hoți
Și rămân, și rămân doar patrioți
Votez pro-Europa
Nu pun botu’ la vrăjeală
Știu ce-i bine pentru țară
Ah-le-le, la-la-la
Votez pro-Europa
Nu pun botu’ la vrăjeală
Știu ce-i binе pentru țară
Eu votez pro-Europa
Nicușor votez, că vrеau să progresez
Vreau să fie pace-n țară și modernă ca-n afară
Președintele perfect pentru un trăi ca-n occident
Hopa-hopa, hopa-hopa
Eu votez pro-Europa
Nicușor votez, că vreau să progresez
Vreau să fie pace-n țară și modernă ca-n afară
Președintele perfect pentru un trăi ca-n occident”
Scriitorul Mircea Cărtărescu a distribuit în urmă câteva luni piesa Pro Europa a manelistului Dani Mocanu și comentat că maneaua „e chiar simpatică”.
După ce gestul scriitorului a fost criticat de o mulțime de utilizatori, Cărtărescu și-a șters postarea.
Dani Mocanu nu a ezitat să reacționeze la postarea lui Cărtărescu: „Mințile strălucite gândesc la fel” a scris acesta.
Dani Mocanu i-a compus o manea și fostului candidat la președinție, din partea PNL-ului, generalul Nicolae Ciucă, care a intrat în cursa din primul tur, în noiembrie 2024. Piesa se numește „Generalul Dani Mocanu”, iar în versuri manelistul spune „Nicolae Ciucă/Omul care nu s-a gândit la viața lui/ Atunci când a fost nevoie să-și apere țara”.
„De la mine, Dani Mocanu
Dedic această melodie
Pentru dom’ președinte
Nicolae Ciucă
Omul care nu s-a gândit la viața lui
Atunci când a fost nevoie să-și apere țara
Să vă luați cu generalu’, n-aveți minte
În curând o să vă fiu președinte
Pe buletinul de vot eu nu am rival
Nicolae Ciucă general
Să vă luați cu generalu’, n-aveți minte
În curând o să vă fiu președinte
Pe buletinul de vot eu nu am rival
Nicolae Ciucă gеneral (General)
Singur dintrе generali
Decorat de americani
A apărat România
Și și-a făcut datoria
Singur dintre generali
Decorat de americani
A apărat România
Și și-a făcut datoria
Dom’ președinte are patru stele pe umăr
Soldați ca voi la o mână pot să-i număr
Ăsta e un mare hit pentru generalu’
De la cetățean Dani Mocanu
Dom’ președinte are patru stele pe umăr
Soldați ca voi la o mână pot să-i număr
Ăsta e un mare hit pentru generalu’
De la cetățean Dani Mocanu (Dani Mocanu)
Singur dintre generali
Decorat de americani
A apărat România
Și și-a făcut datoria
Singur dintre generali
Decorat de americani
A apărat România
Și-a făcut datoria”