Dani Mocanu și fratele lui, Nando, au fost aduși în țară în cătușe. Unde vor fi transferați

Bianca Dogaru

Dani Mocanu și fratele lui, Nando, au aterizat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă. După ce au încercat să fenteze justiția prin fuga în Italia, cei doi condamnați pentru tentativă de omor au fost preluați de autorități și urmează să fie transferați la penitenciar pentru a-și ispăși pedeapsa.

Nando Mocanu a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi fugit de acasă.

Prima declarație a lui Dani Mocanu

Întrebat de o jurnalistă de ce a fugit de condamnare, manelistul Dani Mocanu a răspuns că a mers în Italia ca să lucreze.

„Eu am lucrat în Italia, doamnă dragă”

Cu o atitudine sfidătoare, Dani Mocanu, întâmpinat de mai mulți susținători care l-au încurajat să „fie tare”, acesta le-a răspuns că „Un șmecher nu poate să fie decât tare”. 

De asemenea, manelistul a strigat către o persoană prezentă în aeroport, care l-a întrebat de ce a fugit,  „Hai cu mine în celulă să îți explic”.

Printre declarații, Mocanu a afirmat și faptul că îi era dor de România.

După aterizarea pe Aeroportul Internațional Otopeni, Dani Mocanu va fi preluat de autoritățile competente și transportat în carantină și mai apoi la penitenciarul din Mioveni, unde va începe executarea pedepsei pentru faptele pentru care a fost condamnat.

Cei doi bărbați, în vârstă de 33 și 36 de ani, erau urmăriți internațional încă din noiembrie anul trecut. După ce polițiștii români le-au bătut la ușă în Ștefănești pe 6 noiembrie 2025 și au găsit casa goală, pe numele lor au fost emise mandate europene de arestare. Fugarii au fost găsiți și încătușați pe 10 noiembrie în provincia Napoli. De atunci, au rămas în custodia autorităților italiene, în timp ce Ministerul Justiției din România a făcut demersurile necesare pentru extrădare.

Înainte să fie ridicat de carabinieri și să înceapă procesul de extrădare, Dani Mocanu a transmis un mesaj pe TikTok.

„Dacă vedeți acest videoclip înseamnă că deja m-au arestat. Au venit, m-au luat, m-au trimis în România și m-au băgat la pușcărie. Nu este niciun fel de problemă. În perioada arestului din Napoli am făcut undeva la 35 de melodii, compuse și scrie de mine, care vor fi lansate chiar și din pușcărie. Am primit o condamnare de 4 ani cu executare. Am executat deja mare parte din pedeapsă și mi-a rămas un rest de pedeapsă de aproximativ 11 luni. Vor fie executate într-un penitenciar din România. Cei care aveți probleme în România și nu vi se face dreptate să nu vă descurajați. Veniți în Italia că vă oferă protecție”.

"Sultanul" Erdogan îl pune la zid pe Netanyahu. Președintele Turciei avertizează Israelul că "va plăti preţul" pentru dezastrul din Orientul Mijlociu
Ce spunea Chuck Norris despre Benjamin Netanyahu în urmă cu 11 ani: „Este un tip dur"
Prețurile carburanților din România ating noi maxime. Benzina s-a scumpit pentru a 10-a oară de la începutul războiului și a depășit pragul de 9 lei/l. Cât costă motorina
Elveția interzice exporturile de arme către SUA pe durata războiului cu Iranul. Ce principiu a invocat Guverul de la Berna și ce valoare au avut livrarile anul trecut. America a fost al doilea mare importator
Partidul lui Marine Le Pen se luptă să obțină o victorie în alegerile de duminică. Turul 2 a fost mereu „călcâiul lui Ahile" pentru Adunarea Națională
Trump îi numește pe aliații NATO „lași" pentru că nu l-au ajutat în Strâmtoarea Ormuz. „Vom ține minte"
