Dani Mocanu și fratele său, vizați de un atac în timpul transferului la penitenciar. Este vorba despre o răfuială în familie

Andrei Dumitrescu
Galerie Foto 23

Polițiștii care s-au ocupat de extrădarea, din Italia, a fraților Dani și Nando Mocanu, ar fi dejucat un atac îndreptat împotriva celor doi, care urma să aibă loc pe aeroport, în timp ce erau duși către dubă. Cel care ar fi alertat autoritățile ar fi fost chiar Nando Mocanu, care le-ar fi atras atenția celor care îl escortau încă dinainte să coboare din avion.

Frații Dani și Nando Mocanu au fost aduși în România, de la Napoli, la data de 20 martie. Cei doi plecaseră din țară înainte să fie condamnați definitiv la 4 și respectiv 7 ani de închisoare pentru o tentativă de omor comisă în contextul unei bătăi de stradă care a avut loc într-o benzinărie din Pitești.

Atunci, împreună cu mai multe persoane, frații Mocanu ar fi bătut un bărbat care, în timpul agresiunii, a fost lovit cu o rangă, iar medicii legiști au stabilit că rănile suferite i-au pus viața în pericol.

Un gest „simbolic”

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că Nando Mocanu ar fi început să spună, încă din avion, că este posibil ca el și fratele lui să fie atacați pe aeroport de un al treilea frate, care ar dori să se răzbune, pe fondul unor presupuse neînțelegeri.

Nando Mocanu ar fi spus că, din ce bănuiește, acest frate necunoscut publicului ar plănui să arunce în ei cu materii fecale.

Prin acest gest „simbolic”, bărbatul urmărea să le compromită onoarea la penitenciar, unde și-ar fi pierdut respectul celorlalți deținuți.

Nando Mocanu intenționa să sară la bătaie

Sursele Gândul au precizat că fratele lui Dani Mocanu ar fi spus că, dacă „atacul” se întâmplă în drumul către autospeciala Poliției, este dispus să-și asume orice risc și să sară la bătaie, cu mâinile încătușate, de față cu mascații și toată presa prezentă.

În urma unor verificări, s-a stabilit că persoana menționată de Nando ca fiind fratele său chiar se afla în incinta aeroportului și stătea la pândă, liniștit, în apropierea terminalului pe unde urmau să fie aduși cei doi condamnați.

Dani Mocanu, pe vremea când filma cu mascații

Pentru a evita un incident neplăcut, bărbatul a fost flancat de o echipă de jandarmi până când persoanele aflate în custodia autorităților au ajuns într-o zonă sigură.

Potrivit surselor Gândul, bărbatul indicat de Nando ar fi fost lăsat să plece fără să fie supus unei percheziții corporale.

