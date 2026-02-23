Dani Mocanu, mesaj pentru procuroarea care l-a acuzat și judecătorul care l-a condamnat: „M-ai condamnat nevinovat. România este cel mai corupt stat”

Infractorul Dani Mocanu a fost lansat luni 23 februarie o piesă și un videoclip, deși se află în arest la domiciliu în Napoli, Italia, pentru tentativă de omor şi tulburarea ordinii și liniştii publice. În versurile melodiei, manelistul face diverse acuzații la adresa procuroarei de caz, Carmina Brandus.

Clipul pentru melodia Napoli, denumită astfel după orașul în care, Dani Mocanu și fratele său, Nando Ionuț Mocanu, se află sub măsura arestului la domiciliu, reconstituie traseul faptelor care i-au adus condamnatea de patru ani pentru tentativă de omor.

Versurile piesei Napoli fac trimitere și la procuroarea care i-a anchetat pe cei doi, Carmina Brandus de la Parchetul Tribunalului Argeș. Manelistul acuză victimele din dosarul de tentivă de omor că i-ar fi cerut 600.000 de euro, însă el a refuzat să dea acești bani.

Imaginile prezintă confruntarea lui Mocanu cu procurorii și magistrații, tentative de a fenta polițiștii, filaje, dar și deznodământul, mult sperat de manelist: libertatea.

„Doamna, procuroare, ai fabricat vreo 10, 11 dosare”

Dani Mocanu reimaginează discuția cu procuroarea de caz, Carmina Brandus, despre care susține, potrivit versurilor, că ar fi „fabricat 11 dosare”.

„Doamna, procuroare, ai fabricat vreo 10, 11 dosare… Ți-am explicat că nu e tentativă de omor, dar frati-miu era încătușat pe hol”, se menționează în versurile piesei Napoli.

Pentru judecătorul care l-a condamnat după gratii, Dani Mocanu are, de asemenea, un mesaj să îi transmită.

„Domnule judecător de la Curtea de Apel […] M-ai condamnat nevinovat. România este cel mai corupt stat”, spun versurile lui Mocanu.

Frații Mocanu pot fi extrădați în România

La începutul lunii februarie, Curtea de Apel din Napoli a decis ca manelistul Dani Mocanu și fratele său pot fi extrădați în România. Cei doi au fugit în Italia, după ce au fost condamnați definitiv în România la patru ani cu executare pentru tentativă de omor.

Aceștia au fost plasați în arest la domiciliu la locuința tatălui lor din Casola di Napoli, în urma unei hotărâri din luna noiembrie 2025 a Curții de Apel din Napoli.

Irinel Chiriță, acuzatorul lui Dani Mocanu, în dosarul de tentativă de omor, a fost reținut, alături de alți doi complici, de procurorul șef DIICOT Pitești, Antonia Diaconu, pentru trafic de droguri de foarte mare risc.

Mărturia lui Chiriță a atârnat greu în defavoarea fraților Mocanu. Dani și Nando Mocanu se află în Italia, iar, în timpul demersurilor de extrădare neîncheiate, cei doi au făcut recurs în casație la ICCJ prin care solicită anularea condamnării. ICCJ urmează să judece recursul după ce l-a declarat admisibil.

Amenințarea voalată la adresa victimelor din dosarul privind tentativa de omor

Prin arestarea făcută sub bagheta candidatei la șefia DIICOT central, Antonia Diaconu, frații Mocanu sunt favorizați acum pentru că pot veni cu argumente noi în fața ICCJ. Dovadă că astrele s-au aliniat în favoarea lor, unul dintre condamnații fugari a jubilat pe contul de Facebook.

Două postări ale lui Ionuț Nando Mocanu, făcute după arestarea lui Irinel Chiriță, sunt extrem de interesante:

“Primul martor mincinos căzut. Vom vedea ce va face Dumnezeu și cu ceilalți. Nu râd, nu sărbătoresc. Dar nici nu uit. Cine a mers pe minciună să nu se mire când totul se întoarce împotrivă. Fiecare faptă are plată. Nu mă bucur. Dar nici rău nu îmi pare. Când alegi să declari lucruri neadevărate, trebuie să fii pregătit pentru momentul în care roata se întoarce. Timpul le arată pe toate. Rău faci, rău primești. Dumnezeu nu doarme!”

De ce a fost chemat Dani Mocanu la DIICOT Pitești în 2023, când era în arest la domiciliu în dosarul instrumentat de PT Argeș?

Pe de altă parte, surse locale afirmă că procurorul-șef DIICOT, Antonia Diaconu, ar avea o strategie prin care unele dosare sunt scoase de la sertar pentru a fi lucrate în momentul în care alte personaje, precum frații Mocanu, ar avea probleme în dosare de la alte parchete, mai ales dacă ar fi vorba de calitatea de denunțători a acestora în cauze pe care DIICOT Pitești le are de instrumentat.

Altfel, nu e de înțeles de ce, în timp ce frații Mocanu se aflau în arest la domiciliu, instanța Tribunalului Argeș a dat, în 8.11.2023, o soluție prin care a admis solicitarea formulată de BCCO Pitești și a permis lui Daniel Mocanu – aflat în arest la domiciliu în dosarul tentativei de omor, să depășească limita teritorială a orașului pentru a se prezenta la sediul DIICOT Pitești în data de 16.11.2023 în intervalul orar 9-16, în datele de 13 și 14.11.2023.

Avocatul victimelor: ”Vom sesiza CSM și Parchetul Înaltei Curți pentru a se cerceta un posibil abuz în serviciu, prin legături suspecte, ale condamnaților Mocanu cu conducerea DIICOT Pitești”

Contactată de Gândul, avocata Ingrid Alexandrescu – apărător al victimelor fraților Mocanu, a făcut o declarație din care reiese că există suspiciuni privind posibila implicare a conducerii DIICOT Pitești în favorizarea fraților Mocanu, mai ales că în data de 17 martie este termen pentru judecarea recursului admis de ICCJ introdus de aceștia, în timp ce recursul în casație introdus de victime a fost respins ca inadmisibil.

“Este foarte interesant faptul că Nando Mocanu, fugar în Italia cu fratele lui, a postat pe Facebook aceste mesaje prin care se bucurau de prinderea martorului în acuzare din dosarul lor, înainte cu câteva ore ca DIICOT să dea comunicatul de presă despre captura de droguri de la Pitești.

E posibil ca DIICOT să fi știut mai demult că martorul face trafic de droguri, dar să îl fi lăsat în continuare să facă acest lucru și să nu fi luat nicio măsură până la momentul respectiv, făcând acest lucru acum, exact când doamna procuror-șef DIICOT Pitești vrea să ajungă la șefia DIICOT central. Ceea ce ar fi foarte grav!

Traficanții trebuiesc încarcerați cât mai rapid. Cu cât trece timpul mai mult, cu atât sunt mai multe victime. Iar drogurile, se știe, fac de multă vreme ravagii în județul Argeș și infracționalitatea în ce privește traficul de droguri e în creștere.

Mai este un aspect extrem de important în dosarul fraților Mocanu. În timpul judecării procesului pe fond la Tribunalul Argeș, Daniel Mocanu a spus că, dacă va fi condamnat, va depune plângeri împotriva procurorilor, pe unul dintre ei nominalizându-l, respectiv pe procurorul de caz. Așa și acum.

La câteva ore după arestarea martorului Chiriță, înainte ca știrea să devină publică prin comunicat, Nando Mocanu a publicat pe Facebook un mesaj de amenințare voalată, cu luarea de către DIICOT a tuturor celor care au avut calitate de martori sau părți vătămate în dosar, folosindu-se de sigla DIICOT, fără ca șeful instituției să fie deranjat de asta, deși acest lucru a fost semnalat public de mine!

Pentru ca lucrurile să fie lămurite, victimele vor sesiza CSM și Parchetul Înaltei Curți pentru a se cerceta un posibil abuz în serviciu, prin legături suspecte, ale condamnaților Mocanu cu conducerea DIICOT Pitești”.

