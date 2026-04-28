Dani Mocanu a fost transferat, la jumătatea săptămânii trecute, la Penitenciarul Jilava. Inițial, cântărețul a fost închis la Rahova, unde a stat într-o celulă aglomerată, alături de alți 24 de condamnați.

Frații Dani și Nando Mocanu au fost aduși în România, de la Napoli, la data de 20 martie.

Cei doi plecaseră din țară înainte să fie condamnați definitiv la 4 și respectiv 7 ani de închisoare pentru o tentativă de omor comisă în contextul unei bătăi de stradă care a avut loc într-o benzinărie din Pitești.

Frații Dani și Nando Mocanu, separați în închisoare

Atunci, împreună cu mai multe persoane, frații Mocanu ar fi bătut un bărbat cu o rangă, iar medicii legiști au stabilit că rănile suferite i-au pus viața în pericol.

Surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că, la momentul încarcerării, mai mulți deținuți s-au repezit la manelist să-i ia bagajele și să i le care până la camera în care urma să petreacă perioada de carantină.

După cele 21 de zile de carantină, Dani Mocanu a fost încarcerat în regim semideschis, în timp ce fratele lui a fost plasat în altă secție, în condițiile în care are regim de executare închis.

Ca urmare, spun sursele Gândul, de atunci cei doi frați nu s-au mai văzut.

Cântărețul a cerut să fie trimis la muncă

Dani Mocanu ar fi fost cazat alături de alți 24 de condamnați, majoritatea fără istoric violent.

Acesta ar primi mâncare de acasă și i-ar ajuta cu hrană pe unii dintre colegii de celulă.

Surse din cadrul ANP au dezvăluit că interpretul de muzică de petrecere frecventa sala de forță. În plus, ar fi făcut cerere către conducerea penitenciarului să-l repartizeze la muncă.

Totodată, conform surselor Gândul, Mocanu ar fi solicitat inclusiv să rămână închis la Penitenciarul Rahova pentru restul pedepsei, în condițiile în care urmează să fie transferat la Penitenciarul Mioveni, deoarece are domiciliul în județul Argeș.

Săptămâna trecută, în cursul zilei de joi, Mocanu ar fi fost urcat în dubă și trimis la Penitenciarul Jilava.

El ar fi fost cazat la Secția a II-a, cunoscută printre deținuți și drept „Secția cocalarilor”, unde majoritatea condamnaților au o situație financiară modestă.

