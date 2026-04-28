Prima pagină » EXCLUSIV » Cum trăiește, în pușcărie, Dani Mocanu. Ce îl rugase manelistul pe directorul penitenciarului

Andrei Dumitrescu
Galerie Foto 22

Dani Mocanu a fost transferat, la jumătatea săptămânii trecute, la Penitenciarul Jilava. Inițial, cântărețul a fost închis la Rahova, unde a stat într-o celulă aglomerată, alături de alți 24 de condamnați.

Frații Dani și Nando Mocanu au fost aduși în România, de la Napoli, la data de 20 martie.

Cei doi plecaseră din țară înainte să fie condamnați definitiv la 4 și respectiv 7 ani de închisoare pentru o tentativă de omor comisă în contextul unei bătăi de stradă care a avut loc într-o benzinărie din Pitești.

Frații Dani și Nando Mocanu, separați în închisoare

Atunci, împreună cu mai multe persoane, frații Mocanu ar fi bătut un bărbat cu o rangă, iar medicii legiști au stabilit că rănile suferite i-au pus viața în pericol.

Dani Mocanu, obișnuit să trăiască pe picior mare

Surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că, la momentul încarcerării, mai mulți deținuți s-au repezit la manelist să-i ia bagajele și să i le care până la camera în care urma să petreacă perioada de carantină.

După cele 21 de zile de carantină, Dani Mocanu a fost încarcerat în regim semideschis, în timp ce fratele lui a fost plasat în altă secție, în condițiile în care are regim de executare închis.

Ca urmare, spun sursele Gândul, de atunci cei doi frați nu s-au mai văzut.

Cântărețul a cerut să fie trimis la muncă

Dani Mocanu ar fi fost cazat alături de alți 24 de condamnați, majoritatea fără istoric violent.

Acesta ar primi mâncare de acasă și i-ar ajuta cu hrană pe unii dintre colegii de celulă.

Surse din cadrul ANP au dezvăluit că interpretul de muzică de petrecere frecventa sala de forță. În plus, ar fi făcut cerere către conducerea penitenciarului să-l repartizeze la muncă.

Frații Dani și Nando Mocanu

Totodată, conform surselor Gândul, Mocanu ar fi solicitat inclusiv să rămână închis la Penitenciarul Rahova pentru restul pedepsei, în condițiile în care urmează să fie transferat la Penitenciarul Mioveni, deoarece are domiciliul în județul Argeș.

Săptămâna trecută, în cursul zilei de joi, Mocanu ar fi fost urcat în dubă și trimis la Penitenciarul Jilava.

El ar fi fost cazat la Secția a II-a, cunoscută printre deținuți și drept „Secția cocalarilor”, unde majoritatea condamnaților au o situație financiară modestă.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV VIDEO Sebastian Burduja la conferința Gândul „ENERGY NOW 2026”, ediția a IV-a: „România este într-o poziție mult mai bună decât acum câțiva ani”
15:52
Sebastian Burduja la conferința Gândul „ENERGY NOW 2026”, ediția a IV-a: „România este într-o poziție mult mai bună decât acum câțiva ani”
VIDEO EXCLUSIV Cristian Bușoi la conferința Gândul „ENERGY NOW 2026”, ediția a IV-a:”Mizele europene ale României sunt mai importante ca niciodată”
15:39
Cristian Bușoi la conferința Gândul „ENERGY NOW 2026”, ediția a IV-a:”Mizele europene ale României sunt mai importante ca niciodată”
Gândul de Vreme Temperaturile scad dramatic. De la aproape 30 de grade la 10 grade. Cum explică meteorologii diferențele uriașe de temperatură de la o zi la alta
11:04
Temperaturile scad dramatic. De la aproape 30 de grade la 10 grade. Cum explică meteorologii diferențele uriașe de temperatură de la o zi la alta
CONTROVERSĂ Cine decide, de fapt, în România. Votul sau „linia roșie” trasată de influenceri și președinte? Cazul alianței interzise, PSD-AUR, explicat de specialiști
12:13, 26 Apr 2026
Cine decide, de fapt, în România. Votul sau „linia roșie” trasată de influenceri și președinte? Cazul alianței interzise, PSD-AUR, explicat de specialiști
VIDEO EXCLUSIV Drama cumplită a unui om de afaceri din Timiș căruia i-au pierit ambele fiice. Denisa a murit în mod misterios, în Malta, în 2023. Nici azi nu se știe cauza decesului, iar povestea pare desprinsă din filmele cu Mafia
09:00, 25 Apr 2026
Drama cumplită a unui om de afaceri din Timiș căruia i-au pierit ambele fiice. Denisa a murit în mod misterios, în Malta, în 2023. Nici azi nu se știe cauza decesului, iar povestea pare desprinsă din filmele cu Mafia
EXCLUSIV Dealerii de stupefiante își fac publicitate în puncte-cheie din centrul Bucureștiului. Polițiștii antidrog sunt în alertă
05:00, 24 Apr 2026
Dealerii de stupefiante își fac publicitate în puncte-cheie din centrul Bucureștiului. Polițiștii antidrog sunt în alertă
Mediafax
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
Digi24
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați pe el, și celor care îl consideră „PSD-ist”
Cancan.ro
ALERTĂ medicală în România! Doctorii trag un semnal de alarmă după creșterea neașteptată a cazurilor
Prosport.ro
Răzvan Lucescu a dezvăluit cum a fost ultima discuție pe care a avut-o cu Mircea Lucescu! „Vineri, după infarct...”
Adevarul
România își rescrie apărarea. Noua Analiză Strategică a MApN reînvie o idee din anii 70-80
Mediafax
Un studiu arată că și cantitățile mici de alcool pot afecta creierul
Click
Adela Popescu, vacanță spectaculoasă alături de Radu Vâlcan. Unde au călătorit cei doi: „Să nu vă luați soț căruia îi place sportul!”
Digi24
Acordul cu AUR, ținut la secret. Surse: PSD strângea semnături pentru moțiune, fără ca parlamentarii să știe la ce vor folosi
Cancan.ro
Ce a făcut Codruța Filip cu cei 24.000 euro primiți de la Pro TV pentru participarea la Desafio. Pe ce a 'spart' toți banii
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Sanda Nicola, fosta jurnalistă de la DIGI24 care a scăpat de cancer: „Am ales să rămân lucidă”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Premieră în România: Au apărut trecerile de pietoni cu LASER!
Descopera.ro
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Trag o partidă bună de dragoste cu nevastă-mea și mă înviorez extraordinar!
Descopera.ro
Ce secrete neplăcute pot ascunde unele mașini second hand?
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 28 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 28 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
CONTROVERSĂ Sentință neobișnuită a unui tribunal din Germania pentru un polițist. Ce loc a fost trimis să viziteze pentru că a folosit un citat controversat
21:50
Sentință neobișnuită a unui tribunal din Germania pentru un polițist. Ce loc a fost trimis să viziteze pentru că a folosit un citat controversat
POLITICĂ Nicușor Dan, întâlnire cu secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll. Ce au discutat cei doi
21:41
Nicușor Dan, întâlnire cu secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll. Ce au discutat cei doi
CONTROVERSĂ Donald Trump, atac dur la adresa prezentatorului american Jimmy Kimmel. Președintele a cerut companiilor Disney și ABC să-l concedieze
21:28
Donald Trump, atac dur la adresa prezentatorului american Jimmy Kimmel. Președintele a cerut companiilor Disney și ABC să-l concedieze
„Dai în mine, dai în fabrici și uzine!” Bolojan amenință cu sistarea marilor proiecte, inclusiv cu blocarea construcțiilor de autostrăzi, dacă este schimbat din funcție
21:28
„Dai în mine, dai în fabrici și uzine!” Bolojan amenință cu sistarea marilor proiecte, inclusiv cu blocarea construcțiilor de autostrăzi, dacă este schimbat din funcție
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan acuză o conspirație PSD-AUR împotriva sa: Asistăm de facto la crearea unei noi alianțe / Grindeanu a mințit
21:15
Ilie Bolojan acuză o conspirație PSD-AUR împotriva sa: Asistăm de facto la crearea unei noi alianțe / Grindeanu a mințit

Cele mai noi

Trimite acest link pe