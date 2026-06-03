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Șeful Statului Major al Armatei s-a prevalat de dreptul la tăcere în fața anchetatorilor. Dosarul “Generalilor” a fost deschis în urmă cu nouă luni

Adina Anghelescu
Șeful Statului Major al Armatei s-a prevalat de dreptul la tăcere în fața anchetatorilor. Dosarul “Generalilor” a fost deschis în urmă cu nouă luni
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Date de ultimă oră legate de dosarul în care șeful Statului Major al Armatei, generalul cu 4 stele, Gheorghiță Vlad a primit calitatea de suspect, fiind pus sub acuzare de complicitate la uzurparea funcției dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, scot la iveală perioada de timp în care s-a lucrat pe cazul deschis la Secția Militară Anticorupție. Nouă luni!

Surse judiciare au declarat pentru Gândul că, în ziua audierii, generalul Gheorghiță s-a prevelat de dreptul la tăcere după ce i-au fost aduse la cunăștință acuzațiile în baza căruia a devenit suspect.

Un dosar din 2025

Mai mult, sursele menționează faptul că debutul acestui dosar a avut loc în luna septembrie 2025. De atunci au trecut nouă luni.

Dosarul a fost întocmit în baza sesizării din oficiu, în condițiile în care DNA a primit informații de la serviciul secret al MApN. Gen.Gheorghiță a fost numit în funcția pe care o deține în noiembrie 2023, iar gen. Iulian Berdilă, și el suspectat în dosar de implicare în rețeaua privitoare la aranjamente legate de cele 20 de locuri suplimentare bugetate la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, a fost numit locțiitor al șefului Statului Major din MApN ceva mai devreme, în aprilie 2023.

Rolul lui Mihai Șomordolea

Până acum, se știe că și fostul șef al Secretariatului Consiliului Suprem de Apărare a Țării, Mihai Șomordolea, are partea sa de responsabilitate vizavi de anumite aspecte din dosar. Anchetatorii dețin documente și stenograme ale discuțiilor purtate de toate personajele cercetate, iar audierile vor continua zilel următoare cu martori care trebuie să răspundă la întrebări punctuale legate de acuzațiile aduse în dosar.

„Complicitatea” Gheorghiță-Berdilă

Conform DNA, din probatoriu administrat până acum au rezultat următoarele:

„În cursul lunii iulie 2025, generalul Vlad Gheorghiță, șeful Statului Major al Apărării din cadrul M.Ap.N., prin actele sale de complicitate, ar fi înlesnit emiterea și semnarea de către general-locotenent Berdilă Iulian, locțiitorul pentru operații și instrucție al Șefului Statului Major al Apărării, a unei solicitări adresate Ministerului Educației și Cercetării, privind suplimentarea locurilor de la buget pentru Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București – Facultatea de Educație Fizică și Sport, cu depășirea limitelor atribuțiilor conferite de legislație, în condițiile în care, solicitarea în cauză era atributul exclusiv al Direcției Generale Management Resurse Umane, structură centrală în cadrul M.Ap.N.

De la taxă la fără taxă

Înscrisul oficial emis în condițiile mai sus descrise ar fi determinat luarea deciziei pentru suplimentarea cu un număr de 20 de locuri de la buget, prin promovarea candidaților admiși inițial pe locurile cu taxă, pe locurile de la buget suplimentate.

Prin această modalitate, ar fi fost vătămate interesele legitime ale Ministerului Apărării Naționale, prin afectarea relațiilor instituționale, și, corelativ, ar fi fost creat un folos necuvenit în beneficiul celor 20 de candidați, prin promovarea acestora, de pe locurile cu taxă, pe locurile de la buget suplimentate, urmând ca la finalizarea studiilor universitare, un număr de 3 candidați, să fie încadrați pe posturi de ofițer, la Ministerul Apărării Naționale.

Suspectului Vlad Gheorghiță i-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 307 din Codul de procedură penală”.

Punerea sub acuzare a șefului Statului Major, gen Vlad Gheorghiță reprezintă o lovitură sub centură dată Armatei într-o perioadă în care România are încă de rezolvat cazul dronei care a provocat două victime și distrugeri într-un bloc din Galați, caz preluat pentru instrumentare la Parchetul Înaltei Curți.

Pe de altă parte, există suficiente semne de întrebare legate și de modalitatea în care au fost atribuite contractele SAFE, nefiind exclus ca și în acest caz să se deschidă, în curând, un dosar penal.

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