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Procurorul Tiugan de la Parchetul Judecătoriei Sectorului 1, prins drogat la volan în 2025, a fost dat pe mâna judecătorilor

Catalin Lupasteanu
Procurorul Tiugan de la Parchetul Judecătoriei Sectorului 1, prins drogat la volan în 2025, a fost dat pe mâna judecătorilor
FOTO: Caracter ilustrativ
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Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București de la Secția de urmărire penală au dispus, prin rechizitoriul din 14.10.2026, trimiterea în judecată a unui magistrat, procuror în cadrul unui parchet de pe lângă judecătorie, acuzat de săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Este vorba despre procurorul Parchetului Judecătoriei Sectorului 1, Horia Șerban Tiugan, în cazul căruia controlul drug-test ar fi scos la iveală prezența unor substanțe interzise.

Tiugan este unul dintre procurorii care a anchetat faptele de agresiune sexuală a sociologului Alfred Bulai, caz în care acesta din urmă a fost inclusiv arestat preventiv iar ulterior plasat în arest preventiv după judecarea contestației.

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În rechizitoriul procurorilor se arată că, în cauză, există probe din care ar rezulta că în noaptea de 2 mai 2025, în jurul orei 02:25, inculpatul a condus un autoturism pe drumurile publice din județul Giurgiu, aflându-se sub influența unor substanțe psihoactive.

A fost oprit în trafic de un echipaj din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu – Serviciul Rutier, iar testarea efectuată la fața locului a indicat un rezultat pozitiv pentru amfetamină.

IML a confirmat viciul magistratului

Analizele toxicologice efectuate de Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” pe probele biologice recoltate în aceeași noapte au confirmat prezența în organism a mai multor substanțe psihoactive, printre care amfetamina și ketamina.

Potrivit concluziilor raportului de expertiză medico-legală, substanțele identificate i-au afectat inculpatului capacitatea de a conduce autoturismul la momentul depistării în trafic.

În realitate, conform anchetei procurorilor PCAB se pare că magistratul ar fi consumat pastile antidepresive, pastile ce i-ar fi afectat capacitățile.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curții de Apel București, instanța competentă să judece cauza în primă instanță, având în vedere calitatea de magistrat a inculpatului.

Cum s-a apărat magistratul

Magistratul Tiguan nu a vorbit mult despre cazul său, singura sa declarație referindu-se la faptul că magistratul ar fi fost vorba despre medicamente, obținute fără prescripție medicală.

„Prefer să nu fac nicio precizare în legătură cu acest caz. Totodată, menționez că a fost vorba despre medicamente”, a fost singura intervenție directă în raport cu întrebările presei ale procurorului Tiugan.

Procurorul Horia Tiugan poate activa în continuare ca magistrat până la o decizie definitivă privind începerea efectivă a judecății, respectiv pe durata procedurii de cameră preliminară.

Potrivit statutului magistraților, suspendarea din funcție a unui procuror este dispusă de Secția pentru procurori din cadrul CSM numai dacă după etapa camerei preliminare se decide, definitiv, începerea judecării cauzei.

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