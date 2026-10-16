Procurorul Tiugan de la Parchetul Judecătoriei Sectorului 1, prins drogat la volan în 2025, a fost dat pe mâna judecătorilor

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București de la Secția de urmărire penală au dispus, prin rechizitoriul din 14.10.2026, trimiterea în judecată a unui magistrat, procuror în cadrul unui parchet de pe lângă judecătorie, acuzat de săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.
Este vorba despre procurorul Parchetului Judecătoriei Sectorului 1, Horia Șerban Tiugan, în cazul căruia controlul drug-test ar fi scos la iveală prezența unor substanțe interzise.
Tiugan este unul dintre procurorii care a anchetat faptele de agresiune sexuală a sociologului Alfred Bulai, caz în care acesta din urmă a fost inclusiv arestat preventiv iar ulterior plasat în arest preventiv după judecarea contestației.
În rechizitoriul procurorilor se arată că, în cauză, există probe din care ar rezulta că în noaptea de 2 mai 2025, în jurul orei 02:25, inculpatul a condus un autoturism pe drumurile publice din județul Giurgiu, aflându-se sub influența unor substanțe psihoactive.
A fost oprit în trafic de un echipaj din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu – Serviciul Rutier, iar testarea efectuată la fața locului a indicat un rezultat pozitiv pentru amfetamină.
Analizele toxicologice efectuate de Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” pe probele biologice recoltate în aceeași noapte au confirmat prezența în organism a mai multor substanțe psihoactive, printre care amfetamina și ketamina.
Potrivit concluziilor raportului de expertiză medico-legală, substanțele identificate i-au afectat inculpatului capacitatea de a conduce autoturismul la momentul depistării în trafic.
În realitate, conform anchetei procurorilor PCAB se pare că magistratul ar fi consumat pastile antidepresive, pastile ce i-ar fi afectat capacitățile.
Dosarul a fost trimis spre judecare Curții de Apel București, instanța competentă să judece cauza în primă instanță, având în vedere calitatea de magistrat a inculpatului.
Magistratul Tiguan nu a vorbit mult despre cazul său, singura sa declarație referindu-se la faptul că magistratul ar fi fost vorba despre medicamente, obținute fără prescripție medicală.
„Prefer să nu fac nicio precizare în legătură cu acest caz. Totodată, menționez că a fost vorba despre medicamente”, a fost singura intervenție directă în raport cu întrebările presei ale procurorului Tiugan.
Procurorul Horia Tiugan poate activa în continuare ca magistrat până la o decizie definitivă privind începerea efectivă a judecății, respectiv pe durata procedurii de cameră preliminară.
Potrivit statutului magistraților, suspendarea din funcție a unui procuror este dispusă de Secția pentru procurori din cadrul CSM numai dacă după etapa camerei preliminare se decide, definitiv, începerea judecării cauzei.