La zece ani de la condamnarea sa penală, vicepremierul și ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, vorbește pe larg despre episodul care l-a urmărit de-a lungul carierei sale politice. În februarie 2016, social-democratul a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție la șase luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, în dosarul privind angajarea fiicei sale. Între timp, Neacșu a fost reabilitat juridic.

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Aproape de fiecare dată când numele său a fost vehiculat pentru ocuparea unei funcții importante în stat, adversarii săi politici au readus în discuție condamnarea penală.

Marian Neacșu prezintă acum, în podcastul lui Timotei Onoriu, propria versiune asupra evenimentelor, explică mecanismul prin care fiica sa a fost angajată la Camera Deputaților și lasă să se înțeleagă că dosarul său ar fi avut și o componentă politică.

Marian Neacșu: „Fiica mea nu a fost niciodată angajată la cabinetul parlamentar”

Vicepremierul contestă una dintre afirmațiile care l-au însoțit în ultimul deceniu în spațiul public, aceea că și-ar fi angajat personal fiica la propriul cabinet parlamentar.

Neacșu susține că aceasta a fost angajată de Camera Deputaților, în urma unei solicitări pe care el a înaintat-o conducerii instituției.

„Fiica mea nu a fost niciodată angajată la cabinetul parlamentar și n-am angajat-o eu, așa cum se vehiculează public. Singurul lucru de care mă fac vinovat este că am înaintat o solicitare în acest sens către conducerea Camerei Deputaților. Cred că undeva în 2009”, a declarat Marian Neacșu.

Vicepremierul rememorează, pas cu pas, circuitul administrativ al solicitării sale, susținând că niciunul dintre departamentele Camerei Deputaților nu a semnalat la momentul respectiv vreo problemă de legalitate.

„Solicitarea a mers la Departamentul de Resurse Umane, care a zis că este în regulă, a mers mai departe la Biroul Salarizare și a fost trimisă către Direcția Juridică, care a spus că este în regulă.

Deci contractul de muncă este încheiat între fiica mea și Camera Deputaților. Toate aparatele de lucru ale Camerei au considerat că este un lucru corect și normal”, a explicat vicepremierul.

Neacșu invocă modificarea legislației la patru ani după angajarea fiicei sale

Unul dintre principalele argumente invocate de Marian Neacșu în apărarea sa vizează momentul în care a fost introdusă în Statutul deputaților și senatorilor interdicția explicită privind angajarea rudelor la birourile parlamentare.

Vicepremierul susține că, la momentul la care a formulat solicitarea de angajare a fiicei sale, în 2009, această interdicție nu exista în statutul parlamentarilor.

„Fapta a fost incriminată în 2013, la patru ani după. Este și o decizie a CCR care a specificat foarte clar că, pentru perioada respectivă, fapta nu exista. Cu toate astea, am ajuns să fiu condamnat penal”, a afirmat Marian Neacșu.

Interdicția explicită privind angajarea rudelor la birourile parlamentare a fost introdusă într-adevăr în statutul parlamentarilor în 2013.

A fost un dosar politic? „Într-o astfel de situație s-au aflat 123 de colegi”

Întrebat direct dacă apreciază că dosarul în urma căruia a fost condamnat a fost unul politic, Marian Neacșu a evitat să formuleze o acuzație explicită, însă a lăsat să se înțeleagă că tratamentul aplicat în cazul său ar fi fost diferit de cel al altor parlamentari aflați în situații similare.

„A fost o conjunctură foarte complicată și într-o astfel de situație s-au aflat 123 de colegi! Cred că-i numărăm pe degete pe cei condamnați!”, a răspuns vicepremierul.

Fiica, angajată pe salariul minim. Vicepremierul își amintește până și cât costa abonamentul de transport

La mai bine de 17 ani de la angajarea fiicei sale, Marian Neacșu rememorează cu lux de amănunte inclusiv salariul pe care aceasta îl încasa lunar, reducerea veniturilor salariale din perioada guvernării Boc și chiar costul abonamentului la mijloacele de transport în comun.

Potrivit vicepremierului, fiica sa fusese angajată cu salariul minim pe economie, iar după tăierea salariilor bugetarilor cu 25%, venitul lunar al acesteia ajunsese la aproximativ 470 de lei.

„A fost angajată pe salariul minim pe economie, la vremea aceea 600 de lei. A intervenit și reducerea de 25%, măsura Boc-Băsescu, și lua, cred, 470 de lei pe lună. Abonamentul la mijloacele de transport în comun era 275 de lei”, a mai declarat Marian Neacșu.

Suma de aproximativ 16.000 de lei, invocată în acest caz, reprezenta veniturile salariale încasate de fiica sa în decurs de peste doi ani. Potrivit datelor făcute publice la momentul respectiv, Agenția Națională de Integritate identificase venituri în cuantum de 16.642 de lei, aferente perioadei iulie 2009 – noiembrie 2011.

Cum a ajuns Marian Neacșu să fie condamnat penal

Marian Neacșu a fost trimis în judecată în decembrie 2013 de procurorii Parchetului General, în urma unei sesizări formulate de Agenția Națională de Integritate.

Potrivit procurorilor, în calitate de deputat, Marian Neacșu formulase cererea de angajare a fiicei sale în cadrul biroului său parlamentar și avizase ulterior contractul individual de muncă al acesteia, încheiat pentru perioada iulie 2009 – decembrie 2012.

În februarie 2015, instanța de fond l-a condamnat la plata unei amenzi penale de 2.000 de lei. Un an mai târziu, în februarie 2016, un complet de cinci judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție a admis apelul Parchetului General și l-a condamnat definitiv pe Marian Neacșu la șase luni de închisoare cu suspendare, cu un termen de încercare de doi ani și șase luni.

Ulterior, Marian Neacșu a fost reabilitat juridic, însă condamnarea a continuat să fie invocată de adversarii săi politici cu prilejul numirilor sale în funcții publice importante.