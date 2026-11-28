Poliția ar fi luat unele măsuri de precauție după arestarea preventivă a liderilor clanului Cămătaru, de teama unor eventuale acte de răzbunare îndreptate împotriva interpreților de manele care au calitatea de victime.

De altfel, lăutarii care au mers la sediul DIICOT pentru declarații ar fi intrat în panică după ce majoritatea membrilor lumii interlope românești i-a considerat responsabili pentru acțiunea autorităților.

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Frații Nuțu și Sile Cămătaru au fost ridicați de acasă, miercuri dimineață, după ce polițiștii bucureșteni ai Serviciului de Investigare a Grupurilor Violente (SGIV) și procurorii DIICOT au descins la 45 de adrese.

Firul evenimentelor

Oficial, anchetatorii s-ar fi autosesizat după ce ar fi aflat că mai mulți interpreți de muzică de petrecere sunt obligați să cânte gratis de către membrii clanului Cămătaru, iar unii dintre ei ar fi fost constrânși să nu cânte la festivalul Nibiru, organizat în această vară la Costinești, pentru a nu face concurență unor cluburi din stațiune aflate în sfera de interes a lui Ion Balint, alias Nuțu Cămătaru.

Ca urmare, Tzancă Uraganu, Florin Salam, Luis Gabriel, Alex Botea, Costel Biju, Lele și Cocoș de la Călărași au ajuns și ei la sediul DIICOT, unde au dat declarații.

Ulterior, toate persoanele ridicate de acasă, în frunte cu frații Cămătaru, au fost reținute și mai apoi arestate preventiv.

Lăutarii au intrat în panică

Pe acest fond, în mediile asimilate lumii interlope s-a vehiculat faptul că arestarea Cămătarilor s-a realizat pe baza afirmațiilor făcute la DIICOT de către lăutari, fapt care le-ar fi insuflat acestora din urmă o stare de spaimă.

Surse apropiate anchetei au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că lăutarii ar fi intrat în panică, motiv pentru care ar fi apărut public, pe platformele de socializare, unde au anunțat că Nuțu și Sile Cămătaru sunt nevinovați, iar acuzațiile procurorilor sunt nefondate.

Sursele Gândul au afirmat că, în acest context, Poliția ar fi luat unele măsuri de precauție. Ca urmare, echipajele de ordine publică ar patrula mai des în apropiere de locuințele acestora. Totodată, structurile specializate în investigarea infracțiunilor de natură judiciară ar avea o atenție sporită pentru a preveni eventualele acte de răzbunare.