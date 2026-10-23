Șeful gărzilor de corp ale lui Călin Georgescu a venit la DIICOT. Va fi audiat în dosarul privind căutarea tehnicii de filaj din casa fostului candidat

Șeful gărzilor de corp ale lui Călin Georgescu, Marin Burcea, s-a prezentat, vineri, la sediul DIICOT central unde va fi audiat, ca martor, în cel mai nou dosar deschis de anchetatori pe numele fostului candidat la alegerile prezidențiale din 2024, în care acesta din urmă este acuzat că a chemat un bărbat să depisteze dacă în casa sa se află tehnică de ascultare montată de anchetatori.

Audierea lui Burcea vine după ce, miercuri, DIICOT a descins la locuința tehnicianului chemat la vila din Mogoșoaia pentru a căuta tehnică specifică de filaj.

Tot miercuri procurorii DIICOT l-au adus pe Georgescu la sediul Direcției pentru a-i aduce la cunoștință noile acuzații și pentru a-i lua o declarație. Acesta a refuzat însă să stea de vorba cu anchetatorii.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Al patrulea dosar pentru Călin Georgescu

Procurorii DIICOT de la structura centrală au declanșat, miercuri, două percheziții domiciliare, pe raza municipiului București, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice (autorat și instigare) și tentativă la infracțiunile de alterarea integrității datelor informatice și perturbarea funcționării sistemelor informatice. Este al patrulea dosar penal al fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu.

Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT pentru a i se aduce la cunoștință noile acuzații din noul dosar penal în care este vizat. Surse judiciare afirmau pentru Gândul că în același loc ar fi și bărbatul de 35 de ani care ar fi efectuat operațiunile de căutare a microfoanelor DIICOT.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, la data de 26.09.2026, un suspect în vârstă de 35 ani, la solicitarea unui alt suspect, în vârstă de 64 de ani (ce are calitatea de inculpat într-un alt dosar instrumentat de către DIICOT – Structura Centrală) a procedat la scanarea/verificarea imobilului acestuia, din comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, având ca scop identificarea mijloacelor tehnice de înregistrare audio-video utilizate de organele judiciare, precum și alterarea datelor informatice ori perturbarea funcționării sistemelor informatice folosite pentru punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică.

Demersul a avut loc după ce, la data de 21 septembrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală au efectuat o percheziție domiciliară la imobilul respectiv, în cadrul unei cauze penale în care au fost puse în aplicare și măsuri de supraveghere tehnică, împrejurări cunoscute de cei doi suspecți.

Rezultatul urmărit, respectiv alterarea datelor informatice și perturbarea ori deteriorarea mijloacelor tehnice utilizate de organele judiciare, nu s-a produs, din motive independente de voința suspecților.

Audierile au avut loc la DIICOT – Structura Centrală.

Cine ar fi „căutătorul” de microfoane

Surse judiciare afirmau pentru Gândul că în acest nou dosar format pe numele lui Georgescu este cercetat și Vlad Alin Zamfir, care în cursul zilei de miercuri a fost pus sub inculpare pentru operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.

El este acuzat că la data de 26.09.2026, la solicitarea lui Călin Georgescu, domiciliat în comuna Mogoșoaia, a pus la dispoziția acestuia dispozitive sau programe informatice concepute sau adaptate în scopul comiterii infracțiunilor prevăzute la art. 362 și art. 363 din C.p., în acest sens a procedat la scanarea/verificarea imobilului numitului Georgescu Călin, din comuna Mogoșoaia, Jud Ilfov, în vederea identificării tehnicii de înregistrare audio-video montate de organele abilitate și deteriorării datelor informatice și perturbării acestor sisteme informatice, având cunoștință despre efectuarea percheziției domiciliare din data de 21.09.2026 de către DIICOT – Structura Centrală la acea adresă.

El mai este acuzat și de fapta de tentativă la infracțiunile de alterarea integrității datelor informatice și de fapta de perturbarea funcționării sistemelor informatice.

Legat de aceste fapte, transmit sursele Gândul, ele constau în aceea că la data de 26.09.2026, la cererea lui Georgescu, ulterior efectuării percheziției domiciliare din data de 21.09.2026 la adresa din comuna Mogoșoaia, sat Mogoșoaia, jud. Ilfov, unde domiciliază acesta, precum și a punerii în aplicare a unor măsuri de supraveghere tehnică în acea cauză, respectiv în dosarul de înșelăciune, în care urmărirea penală este efectuată de către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, a utilizat dispozitive sau programe informatice concepute sau adaptate în scopul comiterii infracțiunilor prevăzute la art. 362 și 363 din C.p., respectiv în vederea alterării datelor informatice, perturbării ori deteriorării mijloacelor tehnice utilizate de organele judiciare pentru punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică și astfel a procedat la scanarea/verificarea imobilului numitului Georgescu Călin, așa cum i-a solicitat acesta, urmarea socialmente periculoasă neproducându-se din motive independente de voința acestora.

Pentru ce fapte e vizat Georgescu

Călin Georgescu ar fi vizat potrivit surselor noaste pentru instigare la infracțiunea de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, constând în aceea că la data de data de 26.09.2026, i-a cerut lui Zamfir să pună la dispoziție dispozitive sau programe informatice concepute sau adaptate în scopul comiterii infracțiunilor prevăzute la art. 362 și 363 din C.p., astfel că acesta a procedat la scanarea/verificarea imobilului lui Georgescu, având cunoștință despre efectuarea percheziției domiciliare din data de 21.09.2026 de către DIICOT – Structura Centrală la adresa din comuna Mogoșoaia, în vederea identificării tehnicii de înregistrare audio-video montate de organele abilitate și deteriorării datelor informatice și perturbării acestor sisteme informatice.

Georgescu mai este acuzat și de instigare la tentativă la infracțiunile alterarea integrităţii datelor informatice, și de perturbarea funcţionării sistemelor informatice, constând în aceea că la data de data de 26.09.2026, ulterior efectuării percheziției domiciliare din data de 21.09.2026 la adresa din com. Mogoșoaia, sat Mogoșoaia, jud. Ilfov unde domiciliază acesta, precum și a punerii în aplicare a unor măsuri de supraveghere tehnică în acea cauză, respectiv în dosarul nr. 2871/19/P/2024, în care urmărirea penală este efectuată de către DIICOT – Structura Centrală, i-a cerut lui Vlad Zamfir să utilizeze dispozitive sau programe informatice concepute sau adaptate în scopul comiterii infracţiunilor prevăzute la art. 362 și 363 din C.p., respectiv în vederea alterării datelor informatice, perturbării ori deteriorării mijloacelor tehnice utilizate de organele judiciare pentru punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică și astfel acesta a procedat la scanarea/verificarea imobilului din Mogoșoaia, urmarea socialmente periculoasă neproducându-se din motive independente de voința acestora.

Firma pe care ar fi cooptat-o Călin Georgescu pentru aceste proceduri presupus ilegale ar fi SMT DISCRET MISSION SRL.

Tehnicianul plasat sub control judiciar

Vlad Zamfir, bărbatul de 35 de ani acuzat că ar fi găsit dispozitive de supraveghere în locuința lui Călin Georgescu și că le-ar fi distrus, a fost plasat sub control judiciar, cu interdicția de a părăsi țara, miercuri, 21 octombrie 2026, după ce procurorii au efectuat două percheziții domiciliare în București, într-un dosar care vizează presupuse operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, dar și tentative de alterare a datelor informatice și de perturbare a funcționării sistemelor informatice.

Zamfir: ”A face verificări de uz civil este ceva normal, ca și cum ați chema un instalator acasă să vă strângă o țeavă”

Bărbatul a respins ideea că ar fi descoperit camere sau microfoane în casa fostului candidat la alegerile prezidențiale. Acesta susține că echipamentele folosite sunt destinate uzului civil și se găsesc pe piața liberă.

„Sub nicio formă. Sunt în dosar, nu am ce să vorbesc mai mult. Sunt în anchetă toate declarațiile, luați legătura cu cine trebuie de acolo, pentru că nu am ce să declar. A face verificări de uz civil este ceva normal, ca și cum ați chema un instalator acasă să vă strângă o țeavă, pentru că sunt echipamente pe piața liberă, de uz civil, care sunt la îndemâna oricui”, a declarat Vlad Zamfir, după ce a ieșit de la DIICOT.

Vlad Zamfir spune că nu a fost plătit pentru verificări

Întrebat ce i-ar fi spus Călin Georgescu atunci când l-ar fi contactat, Zamfir a negat că fostul candidat la prezidențiale ar fi luat legătura cu el.

„Nici măcar nu m-a contactat dumnealui, sunt în dosar toate declarațiile. Echipamentele noastre sunt de uz civil, lăsate libere pe piață”, a afirmat acesta.

De asemenea, Vlad Zamfir a precizat că nu a primit bani pentru intervenția respectivă, susținând că nu a fost vorba despre un serviciu dus la bun sfârșit, ci despre o demonstrație.

„Nu a costat nimic, n-a fost un serviciu care s-a dus la bun sfârșit, pentru că nu a fost cazul. Ce să-i spun omului sau ce să-i fac dacă nu am ce, efectiv? A fost vorba de o demonstrație. Repet, sunt două lucruri separate: echipamente de uz civil și echipamente de uz militar, oficial. Nu vă pot da informații din dosar. Domeniul meu de activitate înseamnă să fac verificări TSCM, tehnice, asupra echipamentelor de uz civil, comercial, care sunt pe piața liberă”, a mai spus Zamfir.

Ce se întâmplă cu armata personală a lui Georgescu după arestare

Cei 12 bodyguarzi ai lui Călin Georgescu ar fi primit ordine clare cu privire la viitoarele misiuni, cu toate că, cel puțin 30 de zile, șeful lor va sta în Arestul Central al Poliției Capitalei. Totodată, aceștia ar fi fost asigurați că își vor păstra locurile de muncă.

La data de 21 septembrie, Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore de către procurorii DIICOT, după ce a fost acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Dosarul pornește de la plângerea unui om de afaceri care susține că a pierdut aproximativ 1,1 milioane de euro într-o schemă legată de obținerea unei finanțări pentru o afacere cu metale prețioase.

Bodyguarzii, anunțați că nu își pierd slujbele

DIICOT a cerut apoi arestarea preventivă pentru 30 de zile, însă Tribunalul București a respins cererea și l-a plasat pe Georgescu sub control judiciar pentru 60 de zile.

Procurorii au contestat hotărârea, astfel că la 29 septembrie, cazul a ajuns la Curtea de Apel București, iar politicianul a fost arestat.

Surse Gândul au afirmat că vestea i-ar fi îngrijorat pe o parte dintre bodyguarzii lui Georgescu, în condițiile în care fostul candidat la președinție ar avea numai puțin de 12 gărzi de corp. Sursele Gândul au afirmat că aceștia ar fi fost anunțați că nu-și vor pierde locurile de muncă.

Persoane publice, vizitate de bodyguarzii lui Georgescu

De altfel, conform unor surse judiciare, gărzile de corp ar fi avut un rol foarte important în viața politică a lui Călin Georgescu, atât în timpul campaniei electorale de dinaintea alegerilor, cât și între turul unu și turul doi.

Conform unor surse, o parte dintre bodyguarzi ar fi vizitat mai multe persoane publice cărora le-ar fi transmis că, dacă îl sprijină pe Călin Georgescu, ar putea primi posturi importante în diferite ministere.

În caz contrar însă, ar fi urmat să suporte o presupusă răzbunare din partea posibilului viitor președinte.